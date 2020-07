Justina Blaiotta, la juninense que intervino para que Sebastián Galleguillo tenga su piscina

Detrás de toda historia hay una cadena de manos solidarias. Empezó en la curiosidad del periodista Fernando Soriano por contar cómo una familia recurrió a ese ingenio que, dicen, nació en Argentina para armar un andarivel casero en el que Sebastián Galleguillo, nadador de 18 años que competirá en las Sordolimpiadas de 2021, pueda seguir entrenándose ahora que su club cerró las actividades por la pandemia.

La historia encontró recepción inmediata en Justina Blaiotta, una juninense de 30 años, que vivió en el barrio Nuestra Señora de Luján de esta ciudad y que actualmente está radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En diálogo con Democracia, Blaiotta contó que rápidamente compartió el sueño con su pareja, Sebastián Oviedo, que es dueño de Placer Urbano, una empresa que fabrica y comercializa piletas de natación.



“Nos llega la noticia y se la muestro a mi novio, que me dice "ContactAte con la familia, vamos a regalarle la pileta", afirmó anoche, en diálogo con Democracia.

Y amplió: "No es la primera vez que lo hacemos, ya le regalamos la pileta a una señora de La Plata, que tiene una nena con una discapacidad motriz”.

“Lo solemos hacer con historias que nos llegan al corazón, obviamente desde nuestro lugar, no lo dudamos y lo hacemos”, expresó.

Tras buscar cómo contactar al joven nadador a través de las redes sociales, finalmente concertó una videollamada. No era una noticia cualquiera, sino una muy relevante. Y existía la necesidad de mirarse a los ojos. También los ojos llorosos de Sebastián, que casi no podía hablar, hasta que entendió que no estaba soñando.

"Fue muy emotivo. Mi novio es muy sensible, se pone a llorar. Sebastián estaba justo saliendo de ducharse y lo llamaron. Todo fue muy movilizante. Son una familia hermosa", relató.

El momento más emotivo

Enseguida destacó la actitud del joven atleta, que no tardó en ofrecer la pileta que llegaría a su casa al resto de sus compañeros del Polideportivo La Patriada: "Desde el momento que les fuimos a dar los papeles ya lo habían pensado así, obviamente con la distancia social y el protocolo necesario. Todo fue increíble, porque hay una historia enorme detrás de la pileta que ellos hicieron que hizo todo muy emotivo", explicó la juninense.

Según contó a Democracia hoy realizarán la instalación de la pileta, ya que se la donaron con la instalación y los equipos, para hacer todo más fácil. Proveedores de la empresa de piletas donaron hasta los equipos de filtrado y demás para instalarla. “También clientes nuestros donaron el mantenimiento del agua de acá a siete meses para la pileta, así que no tiene que preocuparse hasta pasado el verano", celebró Justina.

"No podemos creer la cantidad de repercusión que tuvo. Realmente no lo esperábamos, para nada. Nos escribió un montón de gente contándonos cómo ellos ayudaban. Un montón de gente preguntando si sabíamos qué otras cosas necesitaban", afirmó.





Agradecimientos

Es que el gesto de Sebastián y Justina no solo resolvió el problema del joven nadador y su familia, sino también de toda una delegación deportiva, de una Federación. Por eso, el agradecimiento y un contagio de los lindos ahora que tan de moda se ha puesto la palabra: "Por Facebook me escribió Laura Relva (coordinadora de natación para personas con discapacidad visual y parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia), me dejó su teléfono y me dijo que estaba a disposición para lO que necesitáramos. También muchos concejales de Florencio Varela, que nos agradecieron muchísimo. Incluso la Municipalidad mandó una cuadrilla para sacar toda la tierra sobrante. También desde La Patriada estuvieron agradecidísimos por el gesto, porque ellos no van a poder abrir por un tiempo largo".

Ya hace una década que Justina Blaiotta llegó desde Junín a Capital para estudiar Abogacía, una carrera que quedó un poco relegada cuando comenzó a trabajar para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en judiciales, pero que ya la encuentra a punto de recibirse. En el camino aprendió a no tener apuro cuando se está convencido del trayecto. En la pandemia, que la conectó con la más hermosa de las historias, terminó de procesarlo: "Mientras uno respire, tiene la posibilidad de hacer todo".

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados