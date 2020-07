Unos 120 clubes enviaron una carta al gobernador Axel Kicillof para reclamar por el regreso del tenis

Un grupo de clubes de la provincia de Buenos Aires envió ayer una carta al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para reclamar por el regreso a las actividades de tenis, dado que "casi no tiene riesgos de contagio" de coronavirus y las instituciones están "fundidas" por la crisis generada por la pandemia.

Son 120 los clubes que firmaron la nota, en la que pidieron, "en representación de miles de deportistas, trabajadores, profesores y ciudadanos practicantes del tenis", una "prudente apertura que no siga agravando las consecuencias no deseadas de un confinamiento tan extenso".

"La Asociación Argentina de Tenis (AAT) ha confeccionado un protocolo muy preciso que ha permitido que ya se abriera esta actividad en casi todo el país, y que reduce notablemente las posibilidades de transmisión del virus", reza el escrito, firmado por asociaciones de La Plata, Lomas de Zamora, Pilar, Avellaneda, San Isidro, La Matanza, Vicente López, Hurlingham y San Vicente, entre otros lugares.

Además, considera que "con la aplicación del protocolo, las posibilidades de contagio son casi nulas", al tiempo que resaltan que la reanudación del deporte "brindaría la oportunidad a miles de personas, entrenadores, competidores, trabajadores y deportistas en general de retomar sus actividades, con el consiguiente alivio que eso significa".

Quien se expresó al respecto fue Agustín Calleri, presidente de la AAT, al publicar la carta en su cuenta de la red social Twitter.

"Invito a la reflexión de las autoridades para trabajar en conjunto y conseguir estos objetivos. Lo necesitan los clubes y los profesores de tenis", señaló Calleri.

Y añadió: "Desde la AAT seguimos gestionando para lograr la vuelta al tenis en el AMBA, volveremos a reunirnos con autoridades de CABA. Junto con Mariano Zabaleta (vicepresidente de la asociación), conversaremos con Diego Santilli (vicejefe de Gobierno porteño) con el objetivo de seguir avanzando en los detalles del regreso en la Ciudad".

La práctica de tenis ya se retomó en 20 provincias tras la interrupción por la pandemia de Covid-19, mientras que a partir del próximo 3 de agosto será el turno de la Ciudad de Buenos Aires.