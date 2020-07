Regresó el vóley al Club Sarmiento

Tras la aprobación e implementación del protocolo sanitario presentado, el vóleibol volvió a las instalaciones del Club Atlético Sarmiento de Junín, con entrenamientos que se realizan con los grupos de jugadores/as divididos en subgrupos, respetando un máximo de diez voleibolistas practicando.

Los planteles de minivóley, con integrantes de 10 a 13 años de edad, entrenan los miércoles y viernes, de 15 a 16 horas, a cargo del profesor Federico Orsi.

Los mayores del C.A.S. lo hacen los días miércoles y viernes. El grupo 1 a las 16 horas y el grupo 2 desde las 17, bajo las órdenes del profesor Daniel Pueyo.

Lo Sub-14 y Sub-16 practican los lunes, miércoles y viernes, en estos horarios:

Grupo 1, de 14 a 15 hs.; Grupo 2, de 15.10 a 16.10; Grupo 3, de 16.20 a 17.20 horas.

También hay entrenamientos matutinos: Grupo 1, de 11 a 11.45 horas y Grupo 2, de 12 a 12.45, bajo las órdenes del profesor Nicolás Cura.

El protocolo

En cuanto al protocolo que se cumple en Sarmiento Vóley, se inició en la Etapa 2, con estas características y disposiciones acordadas:

Características generales:

En esta etapa se puede empezar a entrenar en grupos de hasta 10 dentro del gimnasio; evitar contacto físico; no hace falta barbijo; no se permitirá el desplazamiento a otras localidades ni la competencia; las medidas higiénicas de las instalaciones se mantendrán como la fase anterior en cuanto a los turnos y la limpieza en general; y las precauciones para el personal de limpieza del club se mantendrán igual a la etapa anterior.

1) Personales/institucionales:

A. Exhibición del protocolo:

Obligatoriamente será expuesto en cada puerta de entrada del establecimiento en lugares destacados que permitan su visualización.

B. Sobre los cuidados previos a salir de casa:

Si durante el período de confinamiento el deportista padeció alguna enfermedad aunque no haya revestido importancia como para consultar al médico, deberá hacerlo antes de comenzar a entrenar; lavarse las manos con agua y jabón. Colocarse alcohol en gel; tomarse la temperatura (no más de 37,5º); si presenta dificultades respiratorias o síntomas de resfrío común – congestión, tos, moco, dolor de garganta y/o estornudos, no deberá presentarse a entrenar; trasladarse individualmente (o en movilidad familiar habitual) ya cambiado (no se utilizarán vestuarios); como recomendación secundaria y totalmente familiar se recomienda que todo aquel deportista que conviva con una persona inmuno deprimida y/o mayor de 60 años y que posea alguna otra patología crónica como diabetes, insuficiencia cardíaca, cáncer, enfermedades autoinmunes etc. cese el contacto cuando comience la actividad o no concurra.

C. Sobre los cuidados individuales:

Kit provisto por la subcomisión o individualmente: jabón antibacterial; alcohol en gel; toallas personales, una para el entrenamiento (debe ir colgada detrás del pantalón y sirve para limpiarse la transpiración (pero preferentemente de los brazos no de la cara); la otra toalla es para el aseo que deberá ser turnado cada 15 minutos.

D. Sobre la llegada al Club:

Ingreso diferenciado por disciplina; dirigirse directamente al lugar asignado y presentarse a sus entrenadores; al llegar al lugar sentarse en el piso con separación preventiva hasta el comienzo del trabajo.

E. Sobre la prevención en el Club:

Los baños debidamente desinfectados tendrán jabón y alcohol en gel; y el ingreso al área de trabajo contará con alfombra húmeda con lavandina (limpieza de calzado).

F. Sobre el espacio de trabajo y elementos:

Se desinfectará entre turnos el espacio físico y estructuras fijas como postes, redes, etc; y se desinfectarán entre turnos los elementos para la práctica del deporte (también entre grupos).

G. Sobre el personal del club:

El personal deberá trabajar con los elementos básicos de protección personal (barbijos, guantes, mascaras); y la provisión de los elementos será obligación de los dirigentes y/o encargados de las entidades deportivas para garantizar las condiciones sanitarias con seguridad y responsabilidad.

H. Sobre la salida del Club:

El jugador/a cuando termina su entrenamiento deberá llevar la pelota a un espacio determinado donde se desinfectarán los balones para su nuevo uso.

No se permite el

uso de vestuarios

No está permitido el uso de los vestuarios de la institución. A los jugadores, entrenadores, etc. se les solicita:

Lavarse las manos con jabón líquido o alcohol en gel; y una vez terminado el entrenamiento el jugador NO podrá quedarse dentro del club y deberá retirarse como llegó.

2) Entrenamientos:

Características generales: (Edades mayores de 10 años).

A. Se realizarán en grupos de hasta 10 personas por turno.

B. Se trabajará hasta el 80% de la máxima intensidad, para respetar el proceso de desadaptación que se generó por el período de confinamiento y para no hiperventilar.

C. Se pueden realizar pases entre jugadores, procurando no tocarse la cara utilizando continuamente una toalla individual para el entrenamiento (colgada atrás) y otra individual para el aseo.

D. El barbijo no se utilizará.

E. Con respecto a las distancias, evitar ejercicios que lleven al contacto físico, por ejemplo, los bloqueos de más de un jugador y las situaciones de defensa por zonas con más de un jugador. Es importante evitar el contacto.

F. La duración del entrenamiento en esta fase no deberá superar los 90 minutos.

G. Un asistente limpiará los balones cada 15 minutos con una solución 70 % alcohol.

Etapa 3

En cuanto a la siguiente fase, la Etapa 3, constará de estas características generales:

Se realizarán en grupos de hasta 14 personas por turno; no hace falta barbijo; no se permitirá el desplazamiento a otras localidades ni clubes para la competencia; las medidas higiénicas de las instalaciones se mantendrán como la fase anterior en cuanto a los turnos y la limpieza en general; los entrenamientos se desarrollarán con normalidad; las precauciones personales en el hogar serán las mismas que las dos etapas anteriores; no se realizarán torneos (grand prix, encuentros de mini, etc.); y se recomienda aún la no asistencia de público en entrenamientos.

Etapa 4

La Etapa 4 tiene estas características generales, para todas las edades:

Se permitirá el desplazamiento a otras localidades y la competencia en general; las medidas higiénicas de las instalaciones se mantendrán como la fase anterior en cuanto a los turnos y la limpieza en general; se pueden utilizar vestuarios; las precauciones para el personal de limpieza del club se mantendrán igual a la etapa anterior sin barbijos; y la capacidad del público será el 50 % del estadio.