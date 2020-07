Jerónimo Mechedze se consagró luego de una gran tarea y participará del Sub-2300

Con un muy buen nivel de juego sobre el tablero virtual, el trebejista juninense Jerónimo Mechedze, representando al Club Atlético Sarmiento, se adjudicó el Campeonato Argentino de la Federación de Ajedrez (FADA) Sub-2000 rápido.

El de nuestra ciudad, preclasificado cuarto en el certamen nacional, fue implacable en cada "mano a mano", que se determinó al ganador de cada pleito al mejor de cuatro partidas, y Mechedze se impuso con autoridad a cada adversario, especialmente en la final del domingo ante Agustín Villarreal, de Villa Ballester.

En la fase de octavos de final, el deportista de nuestro medio superó al 12º preclasificado, Mathías Rodríguez, por tres victorias a una, mientras que en cuartos de final, dio cuenta por 3 a 1 de Matías Handsztok, 16º preclasificado y quien en octavos había dado cuenta del octavo, Jonathan Goldwasser, instalándose allí en la semifinal.

En esa fase, Jerónimo se enfrentó a la capitalina Anna Laura Scarzi, preclasificada 14ª, y quien venía de superar a Edoardo Gigliarelli (6º) , por 3 a 0, y al segundo preclasificado, Víctor Brizzi (también por 3 a 0), en octavos y en cuartos de finales, respectivamente.

La primera partida la ganó el juninense Mechedze Viora conduciendo piezas blancas; la segunda la ganó la joven representante de la Federación Metropolitana de Ajedrez y en la tercera, impuso condiciones el juninense que representó a Sarmiento (J), nuevamente con trebejos blancos.

En la cuarta partida, Mechedze arriesgó menos y llevando piezas blancas logró las tablas que necesitaba para imponerse 2 1/2 a 1 1/2 y aceder a la final, que disputó el domingo por la noche frente al noveno preclasificado, Agustín Villarreal, transmitida en directo por el Facebook de Ajedrez Latino, con comentarios de gran nivel que aportaron el gran maestro internacional juninense, Diego Flores, y el maestro internacional Pablo Acosta.

Para instalarse en la definición del certamen, Villarreal dejó en el camino en semifinales a Milagros Brizzi (tercera preclasificada), en cuartos de finales derrotó a Damián Cánova (13º) y al primer preclasificado, Luca Silva, pero en la definición, Mechedze demostró un juego sólido, contundente y ganó las tres partidas que jugaron para determinar al campeón, coronándose "Jero" y ganando la chance de jugar dentro de pocos días el Campeonato Argentino de la Federación de Ajedrez (FADA) Sub-2300, para quienes tienen ELO Internacional de hasta 2300 puntos, precisamente.

Admira al local Diego Flores y a Kikaru Nakamura

Sobre sus inicios en el juego ciencia, el flamante campeón argentino virtual Sub-2000 comentó a Democracia:

"Empecé a jugar a los 6 años, ya que cuando era bastante chico mi abuelo me regaló un tablero y mi papá me enseñó a mover las piezas. Luego empecé a ir a la Escuela Municipal de Ajedrez que estaba en calle Hipólito Yrigoyen, entre Sáenz Peña y General Paz, y también concurrí a la Escuela Mercantil, con el profesor Celso Rissolo, entre los 8 y 11 años de edad. A partir de los 12 años volví a la Escuela Municipal, que dirige Santiago Cazaux".

Tras ello, Mechedze señaló: "Después dejé de jugar, para practicar otros deportes (básquetbol entre ellos), entre los 12 y los 20 años. Un día pasamos por la Escuela con mi hermano Santiago, jugamos una partida y desde ese día no dejé de jugar. Me volvió a interesar mucho el juego ciencia y poder comprenderlo mejor. Comencé a ir al local de Primera Junta y España, el Multiespacio donde funcionaba la Escuela Municipal, que luego mudaron al complejo `Beto Mesa´. Aunque nunca tuve un profesor específico, me ayudaron mucho Santiago Cazaux, Ramiro Troilo, Walter Gighliotto", agregando que sus ajedrecistas preferidos son el japonés Hikaru Nakamura (32 años), "a quien disfruto mucho ver jugar, y a nivel nacional claramente a Diego Flores".

En cuanto a lo que se viene a nivel juego de los trebejos, Mechedze expresó: "Voy a seguir entrenando cuando pueda, porque la verdad no estoy teniendo el tiempo que me gustaría para el ajedrez, porque estoy trabajando en dos lugares y tengo poco tiempo. Pero voy a intentar preparame lo mejor posible, va a ser un certamen mucho más difícil, máxime para mí que estoy estudiando contador público e intento aprovechar el tiempo libre para tratar de poder recibirme en la Facultad lo más pronto posible".

Sobre el Argentino que ganó, Jerónimo expresó: "Lo había visto a Agustín (Villarreal) en juegos anteriores y me pareció el rival más difícil y asi fueron las tres partidas, igual que las que disputé con Anna (Scarzi). Todo el torneo fue muy difícil", manifestó el campeón, quien recibió además elogiosos comentarios del gran maestro y coterráneo, Diego Flores (38 años). "Aunque algunos no lo han visto jugar, porque no ha competido en muchos torneos nacionales y clasificatorios, Jerónimo juega muy bien y a mí no me sorprende que haya ganado este Sub-200", dijo el máximo exponente de la historia ajedrecística de Junín y séxtuple campeón argentino del juego ciencia.

--

