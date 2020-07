Diego Martín “El Chili” Di Benedetto

Nací en Junín en el barrio de Villa Talleres, aunque mi viejo era de La Agraria y tuve un estrecho vínculo con ese paraje.

Fui a la escuela 40. Hace un par de meses atrás nos reencontramos. Fue una noche hermosa. Juntamos un sesenta por ciento del curso, perdimos algunos en el camino y otros no andan bien de salud. Fui con Jorge Mendoza, Silvana Clérico, Guillermo Taibi, Walter Olguín.

En la escuela solíamos jugar al fútbol. El profesor era Chun Chan Keh y tal es la vuelta de la vida que veinte años después le atiendo el automóvil.

Al secundario fui al Manuel Dorrego, un anexo de la escuela 30. Cambié casi el ochenta por ciento de los compañeros. No fue lo mismo que la primaria, se disgregó todo un poco.

Siempre jugué al fútbol, de chico, en Villa Belgrano. Era habitué del lugar, iba siempre a la cancha y de jugar ahí me ficharon.

El técnico era Dionisio García. No era un crack jugando, pero entrenaba, me gustaba evolucionar, le ponía ganas. Y García me dio la posibilidad de jugar de titular en octava y séptima. Salimos campeones en esa época porque habíamos armado un lindo equipo.

No llegué a jugar en primera, me fui a estudiar ingeniería y me pasó algo curioso. Tuve problema con una profesora de la cátedra de la Unnoba. La profesora nos pedía que interactuáramos. Un día ella estaba haciendo un ejercicio y en la mitad del mismo le digo el resultado. Se dio vuelta y me dijo “para que estoy yo acá” y se fue de la cátedra.

Cuando fui a rendir el final me saqué un 8.50 corregida por el ayudante de cátedra. Pero la señora me la volvió a corregir y me bajó la nota a un 5.

Le pregunté al ayudante que había pasado y me dijo que la señora no me quería junto con otros dos chicos más del curso. Y encima me dijo que si quería seguir estudiando me tenía que ir a La Plata.

Quise ir a estudiar a Mar del Plata donde tenía un tío viviendo, pero no se dio y abandoné los estudios.

Ya después nació mi hijo y me dediqué de lleno a trabajar.

Corrí muchos años en moto. De hecho a los 18 año tuve un accidente muy grande con una moto, pero en la calle.

Redoblé la apuesta y me armé una moto de carrera. Corrí en todos lados.

Un día en el circuito de la Laguna tuve otro accidente muy grande. Me fracturé clavícula, escápula, etc. Esa fue mi última carrera y eso que venía ganando en varios lugares.

Hace unos tres años atrás en una charla con mi señora le dije que me quería comprar un karting. Me apoyó y lo adquirí en lo de un colega, Franco Orejón, en las condiciones que estaba.

En la primera carrera no entré en la final. Entran 20, asi que estaba por el 23 o 25. En la última carrera ese año gané clasificación, serie, semifinal y final en la ciudad de Chacabuco. Me di el gusto en la vida que mi viejo me viera ganar.

Seguí corriendo dos años más con el 150cc pero nunca pude llegar a campeonar, más allá de ganar en varias competencias. En 2016 tuve la oportunidad de alcanzar el título en tres campeonatos diferentes: Fedenor, OKA (que este año es Karting del Centro) y otro del Oeste.

En 2017 cambié de categoría, me subí a la internacional. Gané la primera carrera del año en Salto en 150cc y la Master. Hice seis carreras más donde gané en un circuito.

En 2018 cambié de preparador –yo no los preparo porque hay que tener dedicación exclusiva en eso- y gané en varios circuitos.

Este año arrancamos en marzo y nos agarró la pandemia.

Hay mucha gente que se dedica al karting. Pero no es fácil porque hay que combinar tiempo y fundamentalmente dinero. Para alquilar un Inter son 30 mil más otros gastos que se anexan son casi 50 mil.

Para hacer las cosas bien hay que salir los viernes y estar probando el circuito el sábado a la mañana. Ya es un gasto extra porque hay que ir a hotel, traslados, etc.

No es un deporte donde se gane plata. Se hace por hobbie. Salvo en contados casos que tienen un don especial, pero son poquitos.

Voy a seguir corriendo cuando vuelva la actividad, espero que la pandemia pase lo más rápido posible.