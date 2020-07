El Círculo Juninense quedó a un solo punto de otro ascenso en la Liga "ChessCovid++ CUP"

El equipo del Círculo Juninense de Ajedrez, tras liderar hasta la mitad de la competencia la Copa "Domingo Faustino Sarmiento" de la Liga ChessCovid++ CUP de ajedrez, quedó finalmente tercero a un solo punto del segundo, con lo cual quedó a solo una unidad de ascender a la Liga "B", que tiene en juego la Copa "Manuel Belgrano", grupo antesala a la Liga "A", que pone en disputa la Copa "General San Martín".

Esta competencia del juego ciencia, organizada por el árbitro internacional Marcelo Mariano Hermida, reunió anteayer a 1.415 trebejistas en las diez zonas en las que está dividida, ya que luego de la "C" en la que compiten los exponentes de Junín y de las dos superiores citadas ("A" y "B") están las Ligas "Alicia Moreau de Justo" ("D"); "Martín Miguel de Güemes" ("E"), "Juana Azurduy" ("F"), las tres anteriores que jugó el team del C.J.A. logrando ascender; "Juan Baustista Alberdi" ("G); "Simón Bolivar" ("H"); "Mariano Moreno" ("I") y Liga "Juan Bautista Cabral" (zona/división "J").

El torneo se disputa semanalmente por la plataforma Lichess, con ascensos y descensos, los días miércoles, teniendo las partidas de la modalidad "Batalla por equipos, sistema Arena", un ritmo de juego de 3 minutos + 2 segundos de incremento, y cada equipo puede presentar la cantidad de tableros que desee, sumando puntos los siete mejores de cada elenco.

En su quinta presentación, el Círculo Juninense de Ajedrez, que ya logró tres ascensos, participó en el grupo que animaron 143 trebejistas, divididos en 10 equipos, y el ganador, Liga Austral-Ushuaia Jaque Mate Argentina, obtuvo 165 puntos, seguido por Gimnasia y Esgrima La Plata Oficial, con 150, y a solo un punto terminó el C.J.A., con 149 unidades.



El equipo de nuestra ciudad volvió a contar por segundo torneo consecutivo con el Gran Maestro Diego Flores, quien tiene una agenda de trabajo muy cargada pero manifestó mucho entusiasmo de poder participar y colaborar con el equipo de nuestro medio.

Flores le aportó al team local 39 unidades, ya que disputó catorce partidas, logró once triunfos y tres empates, destacándose que al ganador de la Liga "C", el conjunto de Ushuaia, tuvo como primer tablero al gran maestro peruano Kevin Cori, quien le brindó 46 puntos al campeón.

Los demás seis tableros que le brindaron puntos al Círculo Juninense fueron el candidato a maestro Enzo Leto, 20 unidades; Luis Arístides Santarelli, 20; Luciano Maggiori, 19; Jorge Mendiola, 18; Agustín Traverso, 17; y Javier Chiponi, 16 puntos

También jugaron por el C.J.A. estos trebejistas, quienes no estuvieron entre los siete que sumaron puntos para las posiciones generales:

Juan Cruz Sánchez Raad obtuvo 15 puntos; Matías Furnari, 14; Jerónimo Mechedze, 12; Walter Ghigliotto, 12; Lucas Rumi, 12, Pablo Zanotti, 11; Ramiro Troilo Celerino, 10; Juan Matías Screpis, 10; Lautaro Zilli, 10; Nicolás Jesús Gallo, 10; Sofía Milagros Bontempi Garrote, 10; Santiago Cazaux, 8; Marcos Quiroga, 7; Jonathan Cazaux, 6 Marcelo Sánchez, 6; Dante Loguzzo, 5; Federico Sánchez Raad, 5; Yamila Ábalos, 2; y Juan de Dios Encina, 2 unidades.

Se disputaron en total por la Liga "C" Copa "Domingo Faustino Sarmiento" un total de 728 partidas, con 57.035. Quienes condujeron piezas blancas lograron ganar en el 48 % de las partidas; los de piezas negras triunfaron en el 45 % y se registró un diez por ciento de partidas empatadas.

El miércoles venidero se jugará nuevamente y allí el C.J.A. volverá a competir en la misma Copa, tratando de buscar el ascenso que se le escapó por poco en esta oportunidad.