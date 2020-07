Nicolás Tucci: "A todas las competencias las disfruto por igual"

Nicolás Alejandro Tucci nació en Junín hace 36 años, el 14 de octubre de 1983, y desde hace algunas temporadas -desde 2009- está radicado en España, país en el que decidió vivir junto con su familia para intentar seguir creciendo como atleta, su gran pasión.

Realizó en nuestra ciudad sus estudios primarios y secundarios, en el Colegio Padre Respuela, está en pareja con la maratonista y destacada atleta Karina Córdoba (nacida en Vicente López, Buenos Aires), con quien tiene dos hijos, los mellizos Kael y Aaron (de tres años), y está enrolado en el Club de Atletismo Apol-Ana, afiliado a la Federación Comunidad Valenciana.

Entrevistado por Democracia, Tucci -quien trabaja como entrenador de atletismo- recordó inicialmente:

"Entre los 10 y los 20 años de edad pasé por muchos deportes, pero siempre -de vez en cuando- me anotaba y participaba en alguna carrera pedestre. Cuando tenía 20 años, me crucé en la calle a Alfredo Castellazzi -atleta senior de gran trayectoria- y me dijo: ` ¿Qué esperás para empezar a entrenar en serio? Andá a hablar con Julio Gómez, que el te va a entrenar muy bien´. Le hice caso y comencé a practicar firme a esa edad", agregando seguidamente:

"La primera competencia que recuerdo fue una prueba de 1.500 metros en la pista mundialista de Mar del Plata, cuando ya llevaba tres meses entrenando con Julio (Gómez). Hice un tiempo de cuatro minutos cinco segundos, así que no me la olvido. Además, en Junín, lo más destacado que gané fue la `Carrera de la Amistad´ unas cuantas veces, carrera que todos los atletas locales esperamos todos los fines de año. En la Argentina no estuve muchos años compitiendo, pero lo mejor en lo personal fue un quinto puesto que obtuve en un Campeonato Nacional, en la prueba de 1.500 metros".

Avanzando en la charla, "Nico" remarcó: "La distancia en la que siempre mejor me sentí fue la de 1.500 metros, pero me gustan todas las pruebas de medio fondo y de fondo, a todas las competencias las disfruto por igual. He disputado pruebas de todas las distancias de pista que se pueden correr, menos los 110 y 400 metros con vallas. Y he participado en pruebas de calle hasta la distancia del maratón", los exigentes veintiún kilómetros.

La ida a España

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a vivir desde hace algo más de una década con su pareja en Europa, radicándose en la Madre Patria, el deportista juninense manifestó:

"Decidimos venirnos a España por mi esposa. Ella tiene un nivel atlético muy bueno y vinimos para que ella mejorase. Y así fue (risas). Viví siempre en Alicante y acá seguimos residiendo. Actualmente represento a un Club de Alicante que se llama Apol-Ana y no tengo apoyo de empresas ni tampoco lo espero, salvo mi propio trabajo particular. La pandemia no me afectó, es más, me benefició, ya que aproveché para hacer cursos online que tenía pendientes y a mi trabajo particular lo pude mantener también en línea. En la ciudad que vivimos no hubo muchos casos de coronavirus, tuvimos suerte. Eso sí, durante los casi dos meses que estuvimos `encerrados´, solo entrené en mi casa, haciendo la parte física, nada de correr. Acá en breve empiezan las pruebas oficiales, primero las de pista, ya que hay mucha menor aglomeración de personas. Las carreras de calle seguramente se reiniciarán en el mes de septiembre".

"Mi objetivo para este 2020 es el medio maratón de Valencia, a disputarse el domingo 25 de octubre, esperemos que se pueda realizar. Antes de eso, correré alguna carrera más corta, pero aún está todo incierto sobre los calendarios". Luego Nicolás Tucci analizó: "Hay muchas diferencias entre España y la Argentina, aunque no te hagan suponer un gran cambio en tu vida. Uno se adapta fácil a España y más que nada porque se habla el mismo idioma. Hay muchas comidas típicas en cada región, donde estoy yo es la paella. La diferencia en las salidas es que aquí los amigos no se juntan en sus casas, sino en un bar". A la Argentina seguro volveré, pero solo para visitar a mi familia", completó el destacado atleta juninense.

Sus mejores actuaciones

Una de las mejores actuaciones "en familia" de la pareja Tucci Córdoba fueron los quince kilómetros "Trinidad Alfonso" de Valencia, en diciembre de 2018, ya que entre alrededor de cinco mil participantes, Karina (quien venía de ganar una prueba de cross country en esa misma ciudad española) finalizó en la segunda posición (detrás de la ganadora, la española Isabel Checa) y Nicolás se ubicó quinto, detrás de tres atletas marroquíes (Abdelghafour Lasri, el ganador; Hassane Ahouchar y Mounir Horma), siendo cuarto un exponente valenciano y luego el juninense, con una marca de 50 minutos y 51 segundos.

Esa misma ubicación ocupó "Nico" en una carrera de 800 metros realizada en Ibiza; también allí fue tercero en otra carrera de 1.500 metros e hizo podio en el maratón de Castellón, terminando también tercero.

En la ciudad de Elche, ganó con buena marca el Campeonato Autonómico Promesas de cinco kilómetros, tres semanas después de haber sido tercero y subir al podio en esa misma localidad española.

Cambiando de distancia, en 3.000 metros con obstáculos, el juninense supo ser segundo en Castellón, en el Campeonato Autonómico de Clubes y, en ese mismo certamen, terminó segundo junto con sus compañeros de la posta de 4 x 400 metros, que completaron los atletas A. Barranco, J. Cano y A. Camarero.

Finalizó tercero en los 1.500 metros de Valencia, se destacó en el medio maratón de Murcia, fue quinto y octavo, respectivamente, en el campeonato de clubes de Valencia y en el Campeonato Autonómico Absoluto valenciano, terminó segundo en el Provincial Junior de Alicante, en 5.000 metros; y en Valencia se colocó cuarto en dos pruebas, segundo en otra y ganó una de las competencias del Campeonato Provincial de Clubes.

Un buen triunfo cosechó el deportista de Junín en Alicante, en la carrera de 1.500 metros del Campeonato Autonómico de Veteranos; fue segundo en el XIX Medio Maratón "Ciudad de Orihuela"; ya en 2019 cosechó dos cuartos puestos y una segunda posición en Elche, entre sus actuaciones más relevantes.

