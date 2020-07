Vuelven las prácticas de hockey y rugby

Con Junín en Fase 5 son muchas las actividades que comenzaron a prepararse para el regreso. En este marco, ayer, la secretaria de Gobierno del municipio de Junín, Agustina de Miguel; el director de Deportes, Claudio Yópolo; y la edil Nora Mahuad recibieron a referentes de clubes donde se practica hockey y rugby para informarles sobre las nuevas disposiciones.

Tras el encuentro, de Miguel explicó: "Quisimos reunirnos con clubes que realizan actividades grupales y de contacto, actividades que hoy no están permitidas y no se sabe cuándo podrán realizarse con la normalidad que lo venían haciendo. Particularmente recibimos a representantes del hockey y el rugby para acercarles una propuesta que consiste en la posibilidad de realizar entrenamientos al aire libre, de manera individual, sin contacto y sin compartir elementos".

Queremos hacer las cosas de la mejor manera para no generar ni generarnos ningún inconveniente. Gabriela Foschiatti. Entrenadora de hockey del Club Sarmiento.

Tenemos muchas ganas de volver a ver a los chicos en el club. Carlos Tayaldi. Presidente del Club Los Miuras

Añadió: "Fue una propuesta muy bien recibida y comenzarán a realizarlo los días y horarios permitidos, que son de lunes a domingo de 7 a 18 horas. Les hemos recalcado la importancia de respetar la distancia entre los alumnos, en este caso y, por tratarse de predios grandes, de 10 metros".

"También hemos hablado de los protocolos, los nuestros y el de sus federaciones, de la firma del compromiso social y la importancia de la planilla con los datos de todos los alumnos, fundamental para realizar controles de trazabilidad", agregó la funcionaria.

Y, por último, destacó: "Es una alegría poder estar brindándoles una posibilidad para que, quienes practican estas disciplinas, puedan ponerse en marcha nuevamente. Sabemos que los clubes son muy responsables y que desde el municipio los estaremos acompañando para que cuenten con todo lo que necesitan".

"Estamos muy contentos", expresó Gabriela Foschiatti

La entrenadora de hockey del Club Sarmiento, Gabriela Foschiatti, aseguró: "Es una alegría inmensa haber recibido esta propuesta, es algo que no esperábamos tan pronto, por eso estamos muy contentos. Sabemos que los clubes son un lugar de contención muy importante y todos sufrimos por no poder estar brindando esa contención, más allá de no haber podido desarrollar nuestras actividades deportivas".

"En esta nueva etapa cumpliremos con todas las medidas de cuidado y respetando los protocolos. Queremos hacer las cosas de la mejor manera para no generar ni generarnos ningún inconveniente", finalizó.

Por su parte, Carlos Tayaldi, del Club Los Miuras, agregó: "Estamos muy agradecidos a todo el municipio por esta buena noticia y la posibilidad de abrir nuestros clubes, que como se dijo, son muy importantes respecto de la contención social. Tenemos muchas ganas de volver a ver a los chicos en el club".

