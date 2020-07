Liderado por el brillante Diego Flores, el Círculo Juninense ganó la Copa "Alicia Moreu de Justo"

El equipo del Círculo Juninense de Ajedrez se consagró campeón de la Copa "Alicia Moreau de Justo" perteneciente a la Liga ChessCovid++ CUP que organiza el árbitro internacional Marcelo Hermida y que reúne a ochenta equipos de trebejistas de todo el país, divididos en ocho zonas, con alrededor de 1.200 jugadores compitiendo semanalmente, los días miércoles.

Con el notable Diego Flores como cabeza del team juninense, logrando el gran maestro internacional sumar 53 de los 179 puntos que acumuló el equipo del C.J.A. (se acumula el puntaje de los siete mejores tableros de cada elenco), el representativo de nuestra ciudad se quedó con la Copa y logró el ascenso a la Copa "Domingo Faustino Sarmiento", una divisional superior (la "C") a la que venían compitiendo hasta el momento.

El torneo semanal se disputa a un ritmo de juego de 3 minutos + 2 segundos de incremento, jugándose a través de la plataforma Lichess y los conjuntos, en los cuales pueden participar todos los jugadores que lo deseen, buscan ascender a la categoría inmediata superior, en tanto que los peores clasificados descienden.



Debe destacarse que el Círculo Juninense logró el tercer ascenso consecutivo en cuatro certámenes jugados al sumar, reiteramos, 179 puntos, siendo escoltado por los siguientes elencos:

2º) Federación Mendocina de Ajedrez, 177 unidades; 3º) Ajedrez Núñez, 156; 4º) Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE),. 153; 5º) Club Atlético Villa del Parque (de la Federación Metropolitana), 141; 6º) El Mundo del Ajedrez online, 139; 7º) Club de Ajedrez de Bernal, 129; 8º) Ajedrez Martelli Sub-18, 125; 9º) Río Negro Lichess, 110; y 10º) Formosa "B" Team, con 79 puntos, perdiendo los tres últimos la categoría y pasando a la división "E".

Además de un arrasador Diego Flores, quien ganó las catorce partidas que disputó y le dio al equipo de Junín 53 puntos, quienes aportaron unidades al ser los restantes seis de mejor rendimiento del team fueron estos ajedrecistas:

Javier Chiponi, 28 puntos; Jorge Mendiola, 22; Dante Loguzzo, 20; Lucas Rumi (de la localidad de Irala), 19; Sofía Milagros Bontempi Garrote, también con 19; y Nicolás Luna (profesor de la ciudad de San Carlos de Bolívar que juega para Sarmiento de Junín y para el Círculo), con 18 unidades.

También compitieron con buenas actuaciones estos trebejistas del Círculo Juninense de Ajedrez, team que ascendió junto al de la Federación Mendocina de Ajedrez:

Santiago Cazaux, Nicolás Jesús Gallo, otros dos que acumularon 18 puntos; Pablo Zanotti y Jonathan Cazaux, ambos con 17; Luis Arístides Santarelli, el candidato a maestro Enzo Leto, Laureano Ciéliz y Yamila Ábalos, todos con 16; Walter Ghigliotto, 15; Agustín Traverso y Juan Cruz Sánchez Raad, 14; Marcos Quiroga, 9; Ramiro Troilo Celerino y Marcelo Sánchez, 8; Juan Matías Screpis, 5; Juan de Dios Encina, 4; Agustín Lamique y Enzo Steggel, con tres puntos.

Debe destacarse que el gran maestro Diego Flores (jugó con el perfil "pigonthewing" en Lichess) tiene actualmente una agenda de trabajo muy cargada pero manifestó mucho entusiasmo de poder participar y colaborar con el equipo juninense y con su aporte le dio el título y el ascenso en un torneo que constó de 940 partidas disputadas, un total de 71.956 movimientos, el 45 % de triunfos de quienes condujeron piezas blancas, el 44 % para los llevaron trebejos negros y un 11% de empates (tablas).

Equipo descalificado en la Categoría "A"

Mariano Hermida, el árbitro internacional organizador de la Liga ChessCovid++ CUP, escribió en su perfil de la red social Facebook:

"No soy ni un luchador contra la trampa ni quiero ser el ejemplo de justicia. Es un torneo amistoso, hecho a pulmón, lucho por el juego limpio, por la responsabilidad de saber quién es quién en cada equipo cuando se lo solicita. Los jugadores no son obligados a poner su nombre porque ni Lichess lo obliga, solo que los capitanes deben saber quiénes son. Hay muchos equipos que hacen grandes esfuerzos para armar los equipos. Por eso he tomado esta resolución que me apena como todas las que debo sancionar. Preferiría solo publicar la foto de los campeones.

En la Liga "A" `General San Martín´, lamentablemente el jugador Francisco Viola, quien jugó durante el torneo con bandera argentina y como Francesco Matteo Viola bandera italiana al finalizar el evento, con un perfil premeditadamente cambiado y con una cuenta creada el 30 de junio, cambió el perfil a un jugador italiano, que no empezó jugando el torneo, lo que marca un fraude a la organización.

Los jugadores tienen dos opciones, no poner el nombre en el perfil, hoy todavía no obligatorio en este torneo, o ponerse el nombre real. Lo raro y curioso de todo esto es que el jugador ha tenido resultados muy llamativos ante jugadores de muy alto ranking y más allá de lo que indique el uso o no de módulo, que no está en tela de juicio, sí se objeta el cambio de perfil y el ocultamiento de la identidad cuando se solicita una vez terminado el torneo a todos los equipos ganadores. No culpo ni a Moreno Ajedrez ni a Matías Cárcamo (capitán), sino reitero que el responsable de armar el equipo y responder por ellos es justamente el capitán o directivo a cargo".

Seguidamente, Hermida expresó: "Por tal motivo, por la actitud muy sospechosa de actuar de ese integrante, he resuelto junto con varios jugadores que me acompañan en las decisiones de este estilo lo siguiente:

La salvedad que hay en estos casos, es que, si el jugador no hubiese influenciado claramente en el torneo, la sanción recaería solamente en el jugador.

1- Suspender a Francisco Adrián Viola (`Nick´ en Lichess) de la actividad en el Chesscovid

2- Dejar sin efecto la posición de primer puesto del torneo Chesscovid "General San Martín" categoría "A" al equipo de Ajedrez Moreno

3- Ajedrez Moreno jugará el miércoles que viene en la categoría `Manuel Belgrano´ (diisión `B´).

4- Villa Martelli queda como ganador de la categoría "A", la `General San Martín´ del miércoles 8 de julio.

5- Adjunto pruebas irrefutables de la actitud del jugador al cambiar los perfiles, las que fueron enviadas a los responsables del equipo", finaliza Hermida la nota que subió a su perfil de Facebook.

