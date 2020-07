El protocolo que emitió el Gobierno provincial para realizar distintas actividades deportivas

Todos los detalles del protocolo para actividades deportivas emitido por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de prevenir y controlar la propagación de la enfermedad por COVID-19, que deben cumplir quienes realicen actividades deportivas permitidas en el distrito de Junín, en el marco de la Fase 5.

Respecto a la actividad en clubes deportivos, sean actividad en el exterior, individual y sin contacto, se provee de instrucciones y herramientas para retomar actividades deportivas en forma progresiva.

Entre las consideraciones generales: respetar el distanciamiento social mínimo de 10 metros entre deportistas; lavarse las manos frecuentemente; no tocarse la cara; y disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: alcohol en gel cada 50 m2., toallas de papel. Disponer de tal forma que el usuario contacte el elemento fácilmente. Desinfectar el elemento permanentemente.

Se recomienda también: no saludarse con contacto; uso de tapabocas y nariz para toda persona antes y después de la actividad; ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan la ventilación cruzada; y se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos.

Preparación

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: educación y, capacitación: a las federaciones y asociaciones deportivas y a través de ellos, al personal y usuarios de las instituciones deportivas, gimnasios y clubes deportivos de barrio. Y el enfoque se basa en “Entrar- Entrenar- Salir”.

Medidas del establecimiento

Las sugerencias en cuanto a las medias del establecimiento son las siguientes: demarcación clara de aislamiento en áreas de espera; demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento; y declaración jurada de cada deportista/usuario/a informando no poseer síntomas de COVID-19 ni ser contacto estrecho de un caso confirmado en los últimos 14 días.

Es obligatoria la estricta higiene del espacio deportivo en relación solo a deportes individuales. Se recomienda: limpieza y desinfección antes de la apertura del local, club, etc; cada una hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo; cartelera y señalética informando medidas de higiene. (Se podrá utilizar propaganda oficial).

Metodología del ingreso y permanencia en el gimnasio

Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta; tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el lavado de manos; asistir a la institución individualmente, no en grupos; y evitar el contacto directo entre deportistas; se evitará el cruce de usuarios al finalizar e iniciar cada turno; y deberán existir ingresos y egresos distintos.

Además, se sugiere no utilizar máquinas de uso compartido; no se trabaja en parejas; usar tapabocas; respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio; higienizar el calzado; y registrar a todas las personas que ingresan.

Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad (en gimnasios privados o en sectores públicos). No se permitirá el ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más.

Se permitirá solo el ingreso de deportistas; llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y evitar el uso de los sanitarios en lo posible; el bolso de mano queda en depósito y es de-sinfectado cuando se lo deja y al retirarlo; evitar el ingreso de personas consideradas grupo de riesgo.

En vestuarios y baños solo se recomienda para higienizarse de acuerdo a los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria provincial.

En cuando a los buffets, solo funcionarán de acuerdo a la reglamentación vigente para locales de despacho de comida en cada jurisdicción, considerando siempre el extremo cuidado de las medidas de distanciamiento e higiene.

En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 148; aislar inmediatamente a la persona; determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc. y aislarlos preventivamente por 14 días; y llevar una planilla de datos de cada usuario con nombre y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida.

Egreso de las instalaciones

Cada deportista o usuario guardará sus pertenencias en un bolso o mochila particular de mano debidamente desinfectado.

Es obligatorio: higienizarse las manos; colocarse el tapaboca; no permanecer en las instalaciones; y retirarse individualmente.

Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal; y usar ropa deportiva de fácil lavado y secado.

Gestión de los residuos

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de separación de ellos.

Se recomienda que los pañuelos desechables que se empleen para el secado de manos así como los tapabocas y guantes descartables sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, de ser posible, accionados por pedal.

Medidas preventivas individuales y colectivas

Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional.

Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 14 días desde el último contacto.

No tocarse la cara; y desinfectar el celular, los equipos y los elementos deportivos.

El celular y la llave deberán disponerse en una bolsa de cierre hermético hasta el final de la actividad; taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser; no compartir vasos, utensilios, botellas, mate; y mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que se han indicado.

Por último, se aconseja no compartir objetos.

