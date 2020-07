Se firmaron convenios de responsabilidad social con representantes de gimnasios

En el salón de la Llama Olímpica del Complejo Municipal San Martín, el intendente de Junín, Pablo Petrecca junto con autoridades municipales recibieron a representantes de gimnasios y profesores de educación física para llevar adelante la firma de dichos convenios. El Jefe Comunal les agradeció el esfuerzo y ratificó su compromiso de seguir acompañándolos.

Tras la jornada, la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, señaló: "Es una satisfacción poder llevar adelante la firma de este compromiso, un compromiso moral y ético de los responsables de gimnasios y profesores de dar cumplimiento a todas las normas sanitarias al momento de dar sus clases en el marco de esta modalidad que les ofrecimos".

Añadió: "Hoy los gimnasios tienen la prohibición provincial para poder funcionar, pero en Junín hemos encontrado la opción de que lo puedan hacer en espacios públicos del municipio, como son los complejos Beto Mesa y San Martín y también la posibilidad de hacerlo en clubes, siempre en espacios al aire libre".



Completó: "En esos casos, deberán llevar una planilla con la información de todos sus alumnos y una nueva posibilidad que es la de dar clases en los domicilios de sus alumnos sin que se haga interconexión con personas que no sean parte del mismo grupo familiar".

Por último, la funcionaria indicó: "Sabemos que estamos hablando con personas capacitadas y ciudadanos responsables para que puedan llevar adelante su actividad con la mayor responsabilidad".

"Por otro lado, estamos impulsando dos proyectos solicitando a la provincia de Buenos Aires, por un lado, información respecto de por qué no pueden abrir los gimnasios, siendo que en otras provincias sí lo pueden hacer y, por otro, solicitando que se declare la emergencia de este sector porque hace más de 100 días que no pueden trabajar", añadió la funcionaria del municipio de Junín.

"Tengo una gran alegría"

Por su parte, Raquel Maravilla, una de las entrenadoras que participó de la firma del compromiso, sostuvo: "Tengo una gran alegría de poder comenzar a trabajar, siempre con compromiso y responsabilidad".

Agregó: "Estamos muy satisfechos por el acompañamiento que hemos tenido por parte del intendente Pablo Petrecca, con quien estamos muy agradecidos por su trabajo para que, entre todos, podamos salir adelante".

Para finalizar, el director de Deportes del Gobierno de Junín, Claudio Yópolo, dijo: "Después de mucho trabajo, podemos llegar a este resultado y darles respuestas a los gimnasios. Ha sido mucho el trabajo para llegar a esto y siempre en forma conjunta con todas las instituciones, algo fundamental para el Intendente y todo su equipo".

