El Parque Borchex y las plazas no están habilitados para actividades deportivas

El director de Deportes del Gobierno de Junín recordó a los vecinos que el Parque Borchex y las plazas de la ciudad no están habilitados para la realización de actividades físicas o recreativas y solicitó el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Ejecutivo.

La misma restricción rige para el Parque Natural “Laguna de Gómez”, donde solo pueden realizarse deportes náuticos, de manera individual y con autorización previa.

Al respecto, el director de Deportes, Claudio Fabián Yópolo, manifestó: "El lunes pasado tuvimos la posibilidad de pasar a Fase 5, a prueba por una semana. Esto permitió la realización de algunas actividades más, pero debemos remarcarle a la gente que los espacios públicos como el Parque Borchex, el Parque Natural Laguna de Gómez y las plazas no se pueden utilizar para ninguna actividad deportiva o recreativa, a excepción de los deportes náuticos".

Agregó: “No es que nosotros no queremos, sino que lo dice el decreto a nivel provincial", recordó el funcionario y agregó: "En el Parque Borchex hay juegos y estaciones físicas y, si los vecinos los tocan, pueden contagiarse. Nos debemos cuidar y recordar que, más allá de que los espacios públicos están muy lindos, aún no se pueden utilizar.

La Policía estará controlando que nadie utilice estos espacios y además vallamos los juegos y estaciones, pero apelamos a la responsabilidad social de cada uno porque todos debemos cuidarnos", dijo Yópolo.

"Por el momento, solo se puede utilizar la Laguna para la práctica de deportes acuáticos, con un permiso previo que estamos otorgando en la Dirección de Deportes. Para lo demás, debemos ser pacientes", expresó.

Néstor Traverso: “Le pedimos a la gente que no venga”

Por su parte, Néstor Traverso, a cargo del Parque Borchex, indicó: "Estamos acondicionando todo el predio para que, cuando se habilite, los vecinos lo puedan utilizar. Como bien decía Claudio (Yópolo), el Parque no se puede utilizar y por eso le pedimos a la gente que no venga. Hemos arreglado los caminos del parque y también estaremos haciendo un trabajo similar en los sectores que van hacia el complejo San Martín. Ahí colocaremos Rap con la máquina para que no haya pozos y se pueda transitar con seguridad", cerró Traverso.

--

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital