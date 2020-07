Mario Darío Minervino: "Mi equipo tiene que ser ofensivo desde el minuto cero"

Mario Darío Minervino es un apasionado del fútbol, deporte que practicó desde su niñez y con el paso de los años, además de su "romance" con el deporte más popular, agregó a sus actividades la radio, desempeñándose como conductor de tiras de deportes, "voz del estadio" en algunos estadios y en diferentes actividades, más la de relator, siguiendo desde hace años la campaña de Sarmiento de Junín en los torneos de la A.F.A., de básquetbol con los conjuntos de nuestra ciudad que militan en la Liga Nacional y categorías de ascenso, y veladas boxísticas, entre otras.

Precisamente ayer lunes inició en la emisora en la que está ahora trabajando ("Somos Radio" F.M. 105.3) en un nuevo ciclo, llamado "Deportivo 10", de lunes a viernes de 12 a 13, con el slogan "Historias deportivas muchas... pero bien contadas, pocas".

También incursionó como árbitro de fútbol, "pero solo por seis meses, en 1980", nos confesó, y pasó por distintas bandas musicales (especialmente tropicales) que marcaron un hito en su momento en esta región y en el país, todos temas que el colega, de 60 años y papá de María José, Giuliana, Magalí, Ramiro y Francesca, abordó al ser entrevistado por Democracia



Inicialmente, Minervino recordó:

"Nací en Fortín Tiburcio y cuando tenía nueve años, mi familia se mudó a Junín. Tenía por entonces la cancha de Mariano Moreno a tres cuadras de nuestra casa, así que me inicié en esa querida institución. Empecé jugando de marcador lateral, de `4´, me bailaban mucho, así que en octava división me pusieron de arquero, a los 13 años. A los 14 jugué en séptima y de ahí salté derecho a primera división, con 15 años, El mejor director técnico que tuve fue Héctor Silva y el mejor en mi puesto el `Loco´ Hugo Orlando Gatti".

Seguidamente, Darío recordó: "Luego pasé por Origone de Agustín Roca y también atajé en Studebaker de Villa Cañás, en la Liga Venadense de Fútbol, hasta que a los 19 años me retiré. Tenía por entonces muchos bailes, en toda la zona y otros puntos del país. Me acostaba, como temprano, a las siete de la mañana y a la una de la tarde ya debía estar en la cancha, así que llegaba `muerto´ y opté por dejar de jugar, aunque no perdí la pasión por el fútbol".

El "costado musical" de Minervino, según su testimonio, se inició cuando tenía 13 años. Pasé por dos orquestas y en 1981 llegué como cantor a la banda de Roberto Santos Lazatti, el del famoso tema `Taca Taca´. En 1984 me incorporé al grupo de Osvaldo `Corazón´ Gaitán y estuve allí hasta 1990. Fue una locura, bailes por todos lados, algunas noches con más de una actuación, televisión regional y nacional, muchas satisfacciones. En 1995 regresé solo por dos bailes, pero me quedé hasta 1999".

Como director técnico y como ayudante de campo

Una vez que "paró la pelota" con el tema bailes y música, el encuestado comenzó su trayectoria como técnico y ayudante de campo en equipos de fútbol, recordando lo siguiente: "En 1991 fui ayudante de Héctor Silva en el Club Villa Belgrano. En el 2000, fui técnico en Rivadavia de Junín y perdimos la final del Nocturno por 1 a 0, con Rivadavia de Lincoln. Del 2001 al 2009 trabajé otra vez en Villa Belgrano, siendo campeón de primera como ayudante de Adalberto `Morocho´ Bonópera. En 2011 y 2013 trabajé en Independiente de Junín, en 2015 retorné una vez más a Villa Belgrano, de la mano de Gabriel Samperi, y estuve hasta 2017, saliendo campeones en el 2016". En tanto a cómo le gusta a juegue un equipo de fútbol por el dirigido, Minervino reconoció:

"Mi equipo tiene que ser ofensivo desde el minuto cero, pero con los cuatro defensores y el `5´ primero marcando, después vemos. De los técnicos locales me gusta como trabaja Sergio Balbi y a nivel nacional, siempre admiré a César Luis Menotti.

En cuanto al fútbol de la Liga Deportiva del Oeste, consideró: "Los mejores jugadores se van a la zona y los de acá, si se quedan, es por algo. Entonces, se juegan partidos feos, la gente no va a los estadios, cosa que mejora con el Nocturno de cada temporada, que la gente acompaña porque vuelven a sus equipos los mejores futbolistas, los que se fueron a jugar a la región.

Espero que ahora, una vez que pase la pandemia, se puedan recuperar bien de los problemas que generó la cuarentena por el Covid-19 todos los clubes y los chicos, que tienen a cada entidad como su segunda casa".

Hombre de radio

En cuanto a su irrupción en emisoras radiales locales, Minervino rememoró: "Me invitaron para hacerme una nota en `Emisora del Lago´, de Oscar `Cacho´ Carone, a un programa que conducía Juan Sofía, y nunca más me fui. En 1991 pasé a `Fortín Federación´ y a los dos meses de estar ahí faltó un relator y dije `Relato yo´. Así que así empecé algo que aún mantengo, ser relator. Antes, yo iba a las carreras de bicicletas en circuitos callejeros y ayudaba al que relataba, así que algo encaminado estaba (risas). Hoy soy el más `viejo´ de todos los relatores, ya que voy por los treinta años en fútbol, básquetbol y boxeo. En este último deporte, oficié varias de locutor en distintas veladas, porque les gustó cómo hacía publicidad en radio de distintas veladas que se iban realizando y me llevaron para que haga de `La voz del estadio´. Actualmente, voy a casi todos los festivales.También pasé por L.T.20, Radio Belgrano de Junín, Mitre Junín y desde el 2000 a comienzos de este 2020 en la F.M. 104.1, conduciendo programas musicales y de entretenimientos. Ahora estoy en la F.M. 105.3 `Somos Radio´, con un programa de 8 a 12 y luego con el naciente ciclo deportivo, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me acompañan en la tira de deportes Carlos Alberto Pinelli, Gustavo Daglio, Dioly Tozzi y Omar "Pana" Quintero, un profesor venezolano que es amigo y al que conocí cuando hice la rehabilitación por un accidente que tuve luego de una transmisión deportiva".

Para completar la entrevista con Democracia, Mario Darío Minervino hizo llegar un agradecimiento a "la gente, a los comerciantes que siempre nos patrocinan. A mi familia, a todos los jugadores y directivos de los clubes que trabajé y con quienes -en su mayoría- sigo en contacto cotidiano, completó quien ayer inició un nuevo ciclo radial en la emisora de frecuencia modulada ubicada en Ramón Hernández 1080, contando con la presencia en estudios del presidente de la Liga Deportiva del Oeste y actual director de Deportes del municipio, Claudio Fabián Yópolo, y del titular del área de fútbol femenino de la LDO, David Forconi Bearzotti.