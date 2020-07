"Lucha" Ferreri en el Ping Pong de Democracia

- ¿Lugar preferido de vacaciones?

- Necochea.

- ¿Alguna cábala o amuleto?

- Sí, a todas las competencias que voy llevo un peluche de stitch.

- ¿Algún hobby?

- Sí, dibujo.

- ¿Tu serie o programa de televisión preferido?

- Serie preferida, Grey's Anatomy.

- ¿Libro favorito?

- No.

- ¿Película preferida?

- No tengo una en especial, pero me gustaron mucho It y La Vida Secreta de tus Mascotas, la 1 y la 2.

- ¿Tu comida preferida?

- El asado, sin dudas.

- ¿Alguien a quien admires?

- Mis papás y Michael Phelps.

- ¿Equipo de fútbol favorito?

- River, obviamente.

- ¿Grupo de música y/o cantante favorito?

- Escucho un poco de todo, pero me gusta mucho Queen, ACDC, Nirvana.

- ¿El momento más feliz de tu carrera?

- La Copa Ciudad de Mar del Plata y la Río-Mar.