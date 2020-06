La juninense Ema Forneris participó de una competencia virtual de Taekwon-Do

Se llevó a cabo la primera competencia virtual de formas de Taekwon-Do I.T.F., implementada bajo este sistema debido a la cuarentena social, preventiva y obligatoria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, para evitar más contagios de Covid-19.

El torneo fue organizado por la Federación I.T.F. de Argentina, junto con la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado y el Circuito Nacional de Competencia, y fue fiscalizado por la Confederación Argentina de Deportes, con la participación de exponentes de varias ciudades de la región.

Tomó parte de la justa deportiva virtual la juninense Ema Forneris, quien es alumna del profesor Agustín Fidaldo, tiene el grado de cinturón amarillo punta verde y tras buena actuación llegó hasta los octavos de final en la categoría 8 y 9 años, pudiéndose observar su participación en vivo, mientras competía con exponentes de su misma edad y de distintos puntos del país.

Debe destacarse que debido a la complicada situación actual, las artes marciales y los deportes de combate se han visto obligadas a suspender las capacitaciones y torneos del año, al mismo tiempo que han tenido que impulsar diferentes esquemas de comunicación, como reuniones, clases y en este caso, un sistema de competencia que les permita continuar con las actividades de las diferentes disciplinas y organizaciones, sin salir de sus domicilios particulares.

Este certamen fue experimental, ya que se realizó en condiciones totalmente diferentes a las habituales, efectivizándose a través de una plataforma denominada I.T.F. Play Live, para lo cual los participantes debieron enviar filmaciones hechas en sus propios hogares Alcanzó un total de más de mil inscriptos, de distintas partes del país y en distintas categorías (de acuerdo al color de cinturón que alcanzaron hasta el momento), discriminadas a su vez por sexo y edad.

Los noveles competidores disfrutaron de esta experiencia totalmente nueva, diferente a lo que están acostumbrados, al mismo tiempo que esperan con ansias poder encontrarse con sus compañeros de gimnasio en breve, para entrenar juntos después de mucho tiempo sin verse por la irrupción del coronavirus.

Clases en la sede de la Sociedad De Fomento Emilio Mitre

El profesor Juan Agustín Fidalgo hace once años que entrena y, hasta que llegó la cuarentena, estaba ofreciendo en nuestra ciudad clases de Taekwon-Do en la sede de la Sociedad de Fomento Emilio Mitre, ubicada en avenida La Plata 164.

Actualmente, el citado -quien hace cinco años que da clases- brinda las capacitaciones de manera on-line. "Pero cuando nos permitan, volveremos a dar en ese lugar", expresó Fidalgo -de 29 años- al ser consultado por Democracia.

Luego, agregó: "Tengo varios alumnos. En los últimos meses que estuvimos dando clases allí, a fines de marzo, no eran tantos porque algunos estaban retomando de las vacaciones, pero seguramente cuando podamos reanudar, muchos volverán a entrenar", completó el joven cultor de las artes marciales, en este caso el Taekwon-Do.