Concurrida marcha de amantes de la pesca deportiva

Buen número de cultores de la pesca deportiva -en su mayoría autoconvocados, asimismo de clubes y peñas ligadas a esta actividad- realizaron ayer una marcha pacífica pidiendo por el regreso de la actividad en tiempos de cuarentena social, preventiva y obligatoria.

Con pancartas, banderas y mensajes colocados en vidrios de los vehículos que algunos utilizaron, pidieron que “habiliten la pesca, bajo los protocolos aprobados por la Mesa de Sanidad local", como ocurre en distritos vecinos como General Pinto, Ameghino y otros.

Los pescadores, algunos de ellos llevando sus cañas y otros elementos alusivos a la actividad, partieron desde calle Bartolomé Mitre y avenida de Circunvalación, frente al anexo del Club Social, y desde la primera arteria de las citadas se dirigieron hasta el Palacio Municipal.

Fueron recibidos por la secretaria de Gobierno, Dra. Agustina de Miguel

Allí, fueron recibidos por Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno comunal, ante quien plantearon su pedido.

La funcionaria les hizo saber que de acuerdo a la normativa provincial, la pesca en Junín se podría habilitar solo cuando se esté en la Fase 5 de la cuarentena, recordándoles que ya el 29 de mayo pasado se había elevado la solicitud, con el protocolo correspondiente, a la Provincia, para que se pueda habilitar la pesca, algo que aún no ha ocurrido.

Además de reconocer De Miguel que "la actividad pesquera es muy importante para nuestra ciudad, por eso los escuchamos y recibimos”, les informó que aún no se ha recibido respuesta del Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof, recordando que habría que esperar a que Junín ingrese a la Fase 5 para que se pueda no solo volver a pescar, sino para que se puedan realizar otras actividades, deportivas y sociales.

Los pescadores hicieron saber, en medio de su reclamo: “Las tres Lagunas de Junín están repletas de pescados y nosotros no podemos pescar, como sí lo hacen en otros distritos de la zona”.

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18