Anularon el Maratón de Nueva York

Un clásico, el maratón de Nueva York, que estaba programado para el 1 de noviembre, fue cancelado este año a causa del coronavirus.

La competencia es justamente en una ciudad que sufre aún hoy la pandemia por coronavirus, por lo que es inviable pensar en que puedan llegar hasta allí miles de corredores de todas partes del mundo.

"Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo a New York Road Runners por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y los corredores.

Esperamos organizar la carrera número 50 del maratón en noviembre de 2021", apuntó el alcalde Bill de Blasio.

"Cancelar el TCS New York City Marathon de este año es decepcionante para todos los involucrados, pero fue claramente el curso que teníamos que seguir desde una perspectiva de salud y seguridad", dijo Michael Capiraso, presidente y CEO de New York Road Runners.

La organización anunció se contactará con los corredores anotados para el Maratón 2020 TCS New York City antes del 15 de julio para brindarles detalles sobre las opciones que tienen, incluida la recepción de un reembolso completo de su tarifa de inscripción.

Pero existen otras opciones, describe la página especializada Más aire.

El circuito de las Majors en el rubro maratón es equivalente al Grand Slam del tenis internacional.

Una gran diferencia radica en que el atletismo popular permite que los protagonistas sean tanto los deportistas de elite como los aficionados y así las multitudes se mueven en el circuito, en lugar de permanecer sentadas aplaudiendo.

No obstante, también las maratones convocan mucho público y los corredores de Kenya hasta cuentan con hinchadas.