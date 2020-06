"Son oportunas y necesarias las capacitaciones en temas y áreas en las que uno se desempeña", dijo Mauro De Carlo

El profesor de educación física Mauro De Carlo nació en Junín el 18 de julio de 1979, es hijo de Amanda Derra y de Rodolfo De Carlo y hermano de Laura y Edel De Carlo. Está casado con Lorena Scala y tiene dos hijos, Ítalo, de 7 años, y Caetana, de 3.

Al ser entrevistado por Democracia, el "profe", de 40 años, se refirió inicialmente a sus inicios en la actividad, expresando al respecto:

"Comencé a estudiar educación física en el año 1998 y me recibí en el 2001. En mi recorrido laboral, mis primeras experiencias, aún siendo estudiante, fueron en el Club Independiente, entidad de nuestra ciudad donde jugué al fútbol y en la cual pasé gran parte de mi infancia y mi adolescencia. Allí trabajé en la colonia de verano y en la escuelita de fútbol del `Rojo´, y en la colonia de verano del Club Los Miuras; en natación lo hice en el complejo `Santa Paula´, en un grupo de enseñanza junto con mi colega y amigo, Andrés Huarte. También hice tareas de apoyo en la preparación física del Club Mariano Moreno, junto con el profesor Pablo Pepa, entre los años 1999 y 2000. Guardo los mejores recuerdos de esa etapa de inicio profesional. También me he dedicado a la animación de fiestas infantiles, junto con el `Colo´ Huarte".

Ampliando conceptos, recordó: "En el año 2001, rendí la última materia del Instituto y me recibí y justo me llegó la propuesta para trabajar en el Club Social de Junín, en la colonia de verano y temporada de pileta. Allí estuve hasta el 2015, también trabajé como guardavidas, en enseñanza de natación, como coordinador de temporada y con un grupo de gimnasia masculina. Me permitió todo eso reunir gran experiencia, muchos gratos momentos y experiencias vividas y compartidas, con momentos y anécdotas inolvidables con los niños, adolescentes y adultos. En 2004 ingresé al Colegio Secundario `San Jorge´, realizando una suplencia, y allí aún sigo, pero en el nivel inicial de la Unidad Académica. En 2005 me convocaron para formar parte del equipo docente del Programa de Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores (Pepsam) y hasta el 2015 logré allí gran experiencia profesional y humana, llena de vivencias y aprendizajes.

En el año 2006, ingresé al área deportiva y recreativa para personas con discapacidad de la Municipalidad de Junín y hoy continúo con mucha gratitud y satisfacción en ese ámbito. Actualmente, también me desempeño en el equipo de conducción del Colegio `San Ignacio´, nivel secundario, como vicedirector y trabajo en dos jardines de infantes, el del `San Jorge´ y el del `Hogar Belgrano´. También como docente de terciario en el Instituto N° 20 y en el Profesorado Junín, además de dar clases, desde hace varios años, en el curso de técnico de A.T.F.A. Junín, en la Escuela `Osvaldo Juan Zubeldía´ de entrenadores de fútbol".

Trabajos y capacitaciones

Avanzando en la charla, De Carlo dijo: "Ya no trabajo con adultos mayores, ya que me desempeñé en el programa Pepsam desde el 2005 -cuando se inició- hasta el año 2015, repito que fue una experiencia bellísima en todo sentido. También me he desempeñado como acompañante terapéutico en varios equipos interdisciplinarios y aunque actualmente no me dedico a este rol, me gusta mucho hacerlo. Desde el 2006 hasta la actualidad, formo parte del equipo de profesores del área deportiva y recreativa para personas con discapacidad de la Municipalidad de Junín. Somos un equipo de trabajo que ofrece y desarrolla propuestas varias, como fútbol, natación, educación física infantil (para niños de 4 a 10 años con discapacidad), programas recreativos los días sábados (con actividades para invierno y para verano), apoyo de educación física al Taller Protegido de Junín. También desde el espacio municipal formamos parte y adherimos al Programa de Olimpíadas Especiales Argentina, que promueve, brinda y fiscaliza el marco y condiciones de torneos y de competencias deportivas. Nosotros lo hacemos específicamente en fútbol y en natación".

Consultado Mauro sobre si realiza, junto con sus colegas, capacitaciones sobre estas actividades, destacó:

"Sí lo hacemos con mis colegas, ya que siempre que exista la posibilidad de incorporar conocimientos, de formarnos, especializarnos y de aprender nos `prendemos´ y participamos en cursos y capacitaciones. Sabemos que es sumamente importante capacitarse, porque amplía y mejora las posibilidades de observar, analizar y llevar a cabo las propuestas educativas y deportivas. Particularmente, me recibí de guardavidas en el año 2003 y realicé otro profesorado, el de Educación Especial, con orientación en discapacidad neurolocomotora, cursando entre 2003 y 2007. También incorporé la formación en acompañamiento terapéutico y un postítulo en psicomotricidad, sumando otras capacitaciones relacionadas. Creo que todos los docentes tenemos y nos moviliza el fantástico sentido de la curiosidad, de búsqueda, somos inquietos, activos, nos encanta enseñar pero sabemos que para este desafío es imprescindible y necesario el deseo y las ganas de aprender".

Contratiempos que trajo el coronavirus

Señaló: "Mayormente, contamos con los medios y elementos necesarios para nuestras actividades. Siempre surgen problemáticas, pero ante algunas debilidades o inconvenientes en esos aspectos, encontramos las respuestas adecuadas para resolverlo". El profesor De Carlo analizó cómo ha afectado la cuarentena a las diferentes franjas etarias, ya sean niños, jóvenes y adultos mayores, y cómo han paliado el encierro, las pocas actividades que se pueden hacer.

Al respecto, argumentó:

"Considero que este hecho inédito nos ha afectado a todos, pero sin dudas el impacto de estas medidas, necesarias por la agresividad contagiosa del virus, han `tocado´ diferentes realidades, aumentando las dificultades sociales, laborales y económicas, profundizando desigualdades y restringiendo las posibilidades de vinculación y de acercamiento. En primer lugar, tratamos de saber cómo están los alumnos, si necesitan algo, sabiendo que ante la situación mencionada, existen necesidades básicas y primarias antes que la práctica deportiva.

Sabemos que todos los que trabajamos en el marco de una propuesta deportiva y los mismos deportistas hemos sentido el impacto de esta situación, ya que son insustituibles muchas condiciones y componentes de las prácticas y entrenamientos de carácter presencial. Como respuesta a esta realidad, casi todas las instituciones debieron recurrir a la modalidad comunicativa tecnológica y virtual, pero no todos tienen las mismas posibilidades y condiciones en cuanto a acceso y a utilización.

En relación a los jugadores y atletas con discapacidad, hemos implementado la comunicación vía WhatsApp para no perder el vínculo afectivo en primer lugar y, luego, promover algunas ejercitaciones de capacidades y habilidades motrices generales y específicas. Lo mismo hicimos mediante la página Deporte Junín del Gobierno Municipal, en la cual se han subido algunas propuestas para que las hagan en casa. Son intentos de paliar esta realidad pero es muy complejo llegar a todos y que todos respondan".

Sobre si en nuestra ciudad faltaría que se hagan más capacitaciones, seminarios, cursos sobre las temáticas que referenciamos, dijo el encuestado:

"En relación a nuestra área, se han promovido e implementado algunos espacios de capacitación desde el municipio o desde la Universidad del Noroeste (Unnoba). En este contexto de aislamiento, también se ampliaron las posibilidades de charlas y capacitaciones virtuales de grandes referentes de la educación física y el deporte. Siempre son oportunos y necesarios los espacios de capacitación en temáticas y áreas donde cada uno se desempeña. Creo que lo importante de las capacitaciones, en virtud del aprendizaje continuo, es no solo buscar y ampliar respuestas para mejorar la calidad de las propuestas, sino movilizar la capacidad y actitud de continuar haciéndote preguntas e interrogantes. Esto permite no estancarte y mantener la voluntad y apertura de aprender.

En cuanto a la temática de la discapacidad, considero que es muy importante, porque existen nuevos paradigmas y enfoques que van cambiando y actualizando las formas de mirar, pensar, analizar y responder a diferentes cuestiones y realidades relacionadas con las personas con discapacidad y su vinculación y participación activa en la sociedad. Se hace necesario y relevante que profesionales afines y la comunidad puedan conocerlos y llevarlos a la práctica".

Deportes que prefiere y los planes futuros

Posteriormente, el "profe" dijo: "Mi deporte preferido y de gusto personal es el fútbol. Jugué desde muy pequeño hasta que comencé a estudiar en el club Independiente de Junín. Tengo un sentimiento y un afecto muy grande a esta institución, a la que sigo vinculado con el fútbol Senior y con algunos dirigentes. Existe un gran grupo humano, de muy buenas personas. Me enorgullece y emociona la función social de contención, apoyo y cuidado de este y otros clubes de barrio que, como institución, no solo buscan la formación de jugadores sino también se dedican al desarrollo social, personal y humano de cada niño/jugador. Aunque por el momento no puedo comprometerme, siempre mantengo las ganas de participar, colaborar y ayudar al Club. También me gusta nadar, practiqué natación, como así también la gimnasia deportiva, actividad que conocí en el Instituto. Me agrada y conmueve lo que genera y provoca el deporte en general, pero en su mejor versión y expresión, no cuando se desvirtúan, descuidan e ignoran ciertos principios y valores humanos".

Sobre cuáles son sus planes a futuro, en lo personal y en lo profesional, una vez que termine la pandemia del coronavirus, De Carlo reflejó:

"Obviamente que retomar progresiva y cuidadosamente con todo lo que venía haciendo. Se extraña muchísimo la Escuela, el Jardín, esos espacios y momentos compartidos, como clases, prácticas, encuentros, torneos. Siempre estoy con el deseo y la actitud de mejorar, ampliar y optimizar las propuestas formativas/deportivas, con la finalidad de continuar promoviendo procesos y condiciones de enseñanza y de aprendizajes, transformar, desde la formación integral, estilos y condiciones de vida de las personas, promover mayor y mejores condiciones de inclusión y de convivencia".

Para cerrar la entrevista, Mauro De Carlo agradeció a toda su familia,diciendo: "Siempre me bancan, apoyan, soportan, contienen y le dan sentido a todo lo que hago. A mis viejos, que me enseñaron el ABC de la vida, y a mis hermanos. También a los niños, estudiantes, jugadores, atletas y todas aquellas personas que son la razón de ser, sentir y hacer de nuestras propuestas educativas. Son ellos los que nos enseñan y permiten continuar confirmando y afianzando permanentemente el amor y la pasión que tenemos hacia nuestra vocación y a la querida profesión docente. Debo no solo agradecer sino reconocer, valorar y felicitar a todos y cada uno de los docentes que en el actual contexto han puesto y brindado todo su ser, afrontando con gran profesionalismo, compromiso y voluntad esta realidad. Lo hacen pensando y creando diferentes y nuevas estrategias o formas de enseñar, transmitiendo sus propuestas, manteniendo vínculos, lazos pedagógicos según la necesidad, haciendo escuela, llegando a los hogares. También y especialmente, agradezco a mis compañeros de todas las instituciones que integro, ya que juntos y trabajando en equipo, a pesar de las circunstancias adversas que se presentan, podemos continuar pensando y llevando adelante ideas y proyectos. Finalmente, mi reconocimiento a todas las familias, que ocupan un rol central, acompañando, valorando y confiando en nuestra labor y accionar cotidiano", cerró Mauro De Carlo.