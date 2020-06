Pueyo: "Hoy estamos muy fuertes, esperando regresar pronto y hacerlo de la mejor forma"

Daniel Pueyo es profesor de educación física, tiene 38 años y hasta fines del año pasado se desempeñó como subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Junín, puesto que cumplió durante los cuatro primeros años de la gestión comunal a cargo de Pablo Alexis Petrecca.

Al ser entrevistado por Democracia, quien es oriundo de Los Toldos, está casado con Sol y es padre de dos hijos (Juan Martín y Francisco Pueyo) comenzó marcando: "Me identifico como profesor de educación física, porque fue la carrera a la cual dedico mi vocación y la que me marcó muchas cosas, desde el hecho de venir a estudiar a Junín, algo que no fue fácil. Llegué con la crisis del 2001, pero con todo el esfuerzo de mis viejos y de cosas que me habían enseñado antes de la crisis. Ya me habían transmitido ellos que sin sacrificio, sin ponerle el lomo y sin voluntad, no podía ser nada, y esos son los valores que siempre les voy a agradecer. Luego de finalizar la carrera regresé a mi ciudad, pero fue breve. En esos años, logramos cosas lindas con mi Club, River de Los Toldos. Entre las más lindas, fuimos campeones de la Liga Toldense de Fútbol, subcampeones del Interligas y por ese trabajo conocí a Gustavo Grossi, quien fue quien me propuso venir a Sarmiento en el año 2007. Estuve durante siete años en las Escuelas de Fútbol del CAS, trabajando con muchas de esas ideas de gestión fuerte, pero que por sobre todas las cosas dejaron un camino. Hoy me cruzo con muchos de esos jugadores que pasaron por el fútbol infanto-juvenil y tenemos los mejores recuerdos. Luego de mi salida de Sarmiento se produce -a modo de poder frenar un poco- mi ingreso a la gestión pública (risas), así que ahí arranqué a full, conociendo muchísima gente, realizando muchísima gestión, especialmente desde el trabajo, una gestión que tenía mucho de estar presentes. La verdad es que Pablo Petrecca me dio la libertad para llevar adelante un montón de cosas y medio su confianza, pero hoy que lo miro desde afuera y recuerdo todo lo que hacíamos, la verdad que se disfruta lo realizado".

Consultado seguidamente sobre cómo fue que decidió dejar la Dirección de Deportes y volver a trabajar como profesor y en deportes, en este caso en el vóleibol del Club Sarmiento, Daniel Pueyo manifestó:

"Dejé la Dirección de Deportes antes de las elecciones. Creo que en abril del 2019, mucho antes de comenzar a barajarse las candidaturas, ya estaba con la decisión tomada, algo que para mi fue fácil, porque ya sabía hacia dónde quería ir. Pero cuando me juntaba con quienes me rodean y me preguntaban si iba a dejar todo eso, me dejaban algo dubitativo, pero finalmente dejé el cargo. Luego, ya sí fuera del cargo, extrañé la vorágine del día a día, especialmente al principio y fueron muchas las devoluciones de afecto que recibí. En eso que yo digo que sabía hacia dónde iba, era que quería volver a ser profesor, a trabajar en el patio, en una cancha, recuperar la esencia y el vóley fue el deporte que practiqué a lo largo de mi adolescencia. Era armador, jugué en selección de Provincia de Buenos Aires y en un momento me di cuenta que me gustaba dirigir, que quería saber más del vóleibol. Por eso, estudié para técnico, me formé y sigo estudiando. De hecho, mientras estaba en el fútbol de Sarmiento y en la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, seguí estudiando, iba a charlas, escuchaba a (Julio) Velasco, a (Javier) Weber, seguí ligado siempre desde algún lugar. Tengo un gran recuerdo dentro del vóleibol, además de haber dirigido la selección de Provincia, pude ser parte del Mundial Argentina 2002, como hachet de Túnez, lo que fue una experiencia tremenda para mí".

A la hora de recordar su experiencia nacional como DT de vóley, junto al entrenador también toldense Víctor Ríos, el "Moncho" Pueyo expresó:

"Sí, trabajé en Los Toldos junto con Víctor, hoy manager de `Las Panteras´, quien desarrolló un equipo de la Liga Nacional Femenina. Ahí conocí el vóley de verdad, yo pensé que algo sabía, pero en realidad sabía menos de lo que yo creía. Vino a Los Toldos como técnico Juan Cobucci, y nos enseñó todo, sobre formas de entrenar, de planificar, estadísticas, análisis de video y la esencia del juego, así que cuando uno entiende el juego, tiene un gran paso dado. Participamos en un par de Ligas y nos fue bien, crecimos todos desde diferentes lugares. Acá en Junín, pude desarrollar algo interesante en la Unnoba, iniciando junto a Carlos Ciotta el vóleibol universitario y fue así que competimos en los Juegos Universitarios y similares, además de trabajar desde el 2006 en el profesorado de Educación Física".

Su llegada al vóley del cas

Posteriormente, le pedimos al encuestado un balance de cómo había encontrado el vóley de Sarmiento, a lo que respondió: "Yo conocía lo que estaba desarrollando Sarmiento, porque lo veía y porque charlaba mucho con la subcomisión por el otro rol que cumplía en la Municipalidad (subsecretario de Deportes), así que me reuní con Javier Schiavi, el encargado de vóleibol, y rápidamente nos pusimos de acuerdo, porque los dos tenemos las mismas ideas y los mismos objetivos. Yo me sumé con las mayores, quiero un equipo representativo y que juegue bien al vóleibol y también con los mini, porque quiero que haya muchos chicos jugando vóleibol en Sarmiento. Junto con el profe Federico Orsi, en eso comenzamos a trabajar y veníamos muy bien, pero luego se paró en el plano terrenal por la pandemia, pero le dimos una impronta desde lo virtual. Seguimos trabajando mucho, por suerte estamos todos `enganchados´, todas las semanas lo hacemos con diferentes propuestas. Tuvimos poco trabajo de campo pero fue muy intenso, y por suerte pudimos continuarlo. Es que los profesores de Educación Física tienen esa capacidad de buscarle la vuelta a todo y, si no, lo vamos a intentar (risas). Por eso, desde el primer día, utilizamos un montón de herramientas y hoy estamos muy fuertes, esperando regresar pronto y hacerlo de la mejor forma".

Precisamente sobre cómo vienen trabajando desde que se impuso la cuarentena, en cuanto a la parte física, conceptos de juego y demás, Daniel reseñó:

"Hicimos de todo, al principio, como pensamos que iba a ser por poco tiempo, realizamos videos y recibíamos un informe de lo hecho por parte de las jugadoras. Luego, fuimos a las charlas con expertos, que es algo que en condiciones normales nos hubiese gustado hacer en conjunto. Pero a veces no hay tiempo y bueno, ahora sí, así que fuimos en busca de resolver temas muy importantes, en charlas con psicólogos, nutricionistas, jugadores de selección argentina, técnicos, un poco de todo y por la plataforma Zoom. Así, seguimos entrenando y lo hacemos de la forma que mejor se puede, en casa, en un garaje, en un living, en el patio, la idea o el objetivo principal es volver de la mejor forma. Sabemos que vamos a perder mucho y de todo, pero tratemos de que la pérdida sea menor, tanto en lo físico y en lo técnico. También esta es una forma de acompañarnos en esta situación tan difícil, porque para eso somos un equipo, los verdaderos equipos se ven en las malas. Bueno, esta es una de esas ocasiones, por eso debemos estar juntos, escucharnos, mandarnos un mensajito, hacernos una llamada", destacó el entrenador del "verde".

Al preguntarle a Pueyo qué recomendaciones sanitarias habría que adoptar para volver a jugar, teniendo en cuenta su experiencia, nos expresó:

"Miro mucho, escucho y participo de charlas, algunas de nuestro país y otras de España por lo general. Como todos, los españoles van adelantados en las etapas del Covid-19 y eso nos permite ir viendo un poco la película antes. Para la vuelta a los entrenamientos, ellos la están realizando pero de forma paulatina, y con respeto por los protocolos, yo no creo que antes de agosto se dé la vuelta del vóleibol en nuestro país, aunque cuando digo esto, debo aclarar que una cosa es la actividad nuestra, que es amateur, recreativa, y otra cosa es el deporte de alto rendimiento, ya que quizás -empujados por otros factores- vuelvan antes a entrenar y a jugar. Nosotros debemos esperar y cuando llegue la hora, lo hagamos de una buena forma, a fines de agosto o de septiembre, quizás acompañados además de un buen clima".

Luego comentó: "En el minivóley de Sarmiento, estamos recién comenzando y es mixto. Con ellos, justo las acciones de captación las estábamos por empezar cuando comenzó la pandemia, mientras que en mayores, estoy a cargo de un equipo con 18 jugadoras". Daniel agregó: "Me gusta mucho la idea de que el Club cuente con más disciplinas deportivas, que son las que sostienen desde otro lugar a las instituciones. El vóleibol es un deporte hermoso que precisa de más ofertas como esta para crecer. No alcanza con un solo club que lo practique en una ciudad como esta, debe haber más clubes que propongan al vóley y eso favorecerá la competencia, mejores costos, etc. En definitiva, lo hace crecer. Justo ahora estamos por iniciar desde la Secretaría de Extensión de la Universidad del Noroeste (Unnoba) y junto con un grupo más de profesores, una capacitación en vóleibol, que será por demás de interesante".

Su gestión en la subsecretaría de Deportes municipal

Finalmente, le solicitamos a Daniel Pueyo un balance de su gestión al frente de la Subsecretaría de Deportes del municipio, al respecto dijo:

"Es un poco feo hablar de uno y de lo hecho, pero sí debo reconocer que disfruté mucho de cada cosa que hacíamos, porque era en equipo. Le golpeaba la puerta a todas las secretarías y les pedía ayuda, que me daban, porque si no hubiese sido imposible. Para mÍ, el balance es muy positivo, nos pusimos como objetivo que el deporte en la ciudad creciera y creo que lo logramos, por la gran cantidad de ofertas que surgieron, con el acompañamiento a los clubes día a día y sin distinción de cuál era la disciplina deportiva que hacían; con la ordenanza de Fortalecimiento Deportivo a través de la cual se le entrega un dinero mensual a cada institución deportiva que trabaja en las categorías formativas; con el desarrollo de la infraestructura deportiva, indispensable para crecer; lo hecho en la pileta del Complejo Santa Paula; la inauguración de la pista de atletismo; la apertura del Predio `Beto Mesa´ y la puesta en valor del Complejo `General San Martín´, que eso permite que las capacitaciones deportivas tengan un lugar formal para seguir creciendo y un lugar exclusivo de deporte. Pero me quedo con algo que siempre recuerdo y me movilizó mucho, creo que lo que más disfruté. Eso fue la llegada de la Llama Olímpica a Junín, un hecho que no hace falta explicar, solo recordarlo siempre", concluyó el profesor de educación física y actual director técnico de vóleibol del Club Sarmiento de Junín, Daniel Pueyo.

--

--> Consulta las farmacias de turno de tu ciudad