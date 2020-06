Antes de decretarse la cuarentena por la pandemia del coronavirus, Lucía Ferreri venía teniendo un año impecable. Con apenas 16 años, la joven nadadora de nuestra ciudad se adjudicó el primer puesto de la categoría damas en los cruces chico y mediano que se realizaron en la Laguna de Gómez. También en este 2020 obtuvo uno de los logros más importantes de su carrera al imponerse en su categoría en la prueba "Río - Mar" que se desarrolló el sábado 11 de enero en Necochea.

Extraño mucho los entrenamientos, a los compañeros, a los profesores. La verdad es que se extraña mucho la vida normal. Lucía Ferreri. Nadadora juninense

Tras un inicio de año casi perfecto, se produjo un giro inesperado en la vida de todos y ahora la realidad es muy diferente. En la actualidad, Ferreri, quien forma parte de la Escuela Municipal de Natación, sigue entrenando en su casa pero con otros objetivos. En este sentido, en diálogo con Democracia, la gran promesa de la natación local contó: "Hoy estoy entrenando dentro de mis posibilidades, con la idea de mantener la capacidad física lo mejor que se pueda. Entreno con el objetivo de mantenerme y también estoy con las cosas de la escuela".

Añadió: "Al principio de la cuarentena fue duro porque perdí el contacto con el agua. Entrené la parte física nada más. Pero hace un mes que estoy entrenando en la pileta de mi casa, con traje de neoprene y atada con una soga".

"La verdad es que sueño todos los días con regresar al agua. Extraño mucho los entrenamientos, a los compañeros, a los profesores. Se extraña mucho la vida normal", completó.

Por último, Ferreri se refirió a la posibilidad de que la natación se incluya dentro de los deportes permitidos en nuestra ciudad. Al respecto, consideró: "Yo creo que las condiciones ya están dadas para que volvamos a nadar".

"El protocolo ya está armado y si todos lo respetamos creo que sería posible el regreso. Pero bueno, todavía no lo han aprobado, así que seguimos esperando", finalizó.

"Apostamos a la contención", dijo Diego Cuadrado

El profesor de la Escuela Municipal de Natación, Diego Cuadrado, también dialogó con Democracia para explicar el trabajo que se viene realizando en el contexto de la pandemia.

Contó: "La verdad es que con las restricciones de la pandemia hemos perdido un poco el contacto, principalmente con los alumnos adultos de la Escuela Municipal. Pero con el resto de los chicos estamos trabajando mucho en la plataforma Zoom".

En relación a los encuentros online, detalló: "Armamos un entrenamiento semanal, a las 18 nos conectamos y trabajamos en conjunto. La idea es no perder la flexibilidad, la fortaleza muscular del tren superior, del inferior, de la zona media, atacamos debilidades que hemos visto y de esa manera vamos paliando la situación. Principalmente apostamos a la contención".

El plan que tenemos con Lucía en estas circunstancias obviamente no es el de mejorar, sino el objetivo es que no desmejore demasiado. Diego Cuadrado. Profesor de la Escuela Municipal de Natación

En cuanto a la posibilidad de regresar a las piletas, Cuadrado opinó: "Estuvimos en la Secretaría de Deportes trabajando en el armado de un protocolo que nos permita tener una mayor seguridad para cuando regresemos a la pileta".

Añadió: "Cuando Junín ingrese en la fase cinco, la idea es pedir la autorización para empezar a movernos. Eso es lo que por ahora estamos haciendo. Entendemos que debemos ser pacientes pero al mismo tiempo estamos trabajando para el regreso a la pileta".

"El aislamiento, el encierro, atentan contra la salud. Te cuidás la salud en cuanto al virus pero también hay otras enfermedades que requieren de la actividad física. Por ejemplo para quienes sufren de asma, de diabetes, problemas cardíacos, de sobrepeso, problemas de ansiedad", completó el "profe".

Por último, sobre el trabajo que se viene realizando con Lucía Ferreri, Cuadrado apuntó: "Con Lucía estábamos haciendo solamente trabajos de gimnasio, pero ahora el padre de Lucía le armó una pileta en la casa y pudimos sumar algunos ejercicios. Es una pileta chica, Lucía trabaja atada, pero es importante para que ella no pierda la sensibilidad con el agua".

Agregó: "El plan que tenemos con Lucía en estas circunstancias obviamente no es el de mejorar, sino el objetivo es que no desmejore demasiado. Apostamos a mantener los estímulos de cara al regreso".

Para finalizar, el profesor Cuadrado expresó un agradecimiento especial para "los padres de los chicos por la confianza que depositan tanto en mí como en Nicolás Bogado". "Para nosotros es una responsabilidad y un orgullo muy grande trabajar en la natación formativa dentro del ámbito municipal", finalizó.

