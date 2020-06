Con autorización presidencial, los atletas olímpicos ya se entrenan en todo el país

El Gobierno nacional firmó la autorización que permite a las y los atletas olímpicos entrenarse a pesar de la pandemia de coronavirus, siempre y cuando ya tengan un lugar en los Juegos de Tokio del año que viene o para las clasificaciones del 2021 para viajar a Japón, y en las provincias los deportistas ya volvieron a sus rutinas.

Es lo que hizo el garrochista olímpico Germán Chiaraviglio, finalista del Mundial de Beijing 2015, y otros atletas clasificados para Tokio 2021, que volvieron esta semana a entrenarse luego de tres meses parados por el aislamiento obligatorio y a pisar la pista sintética del Centro de Desarrollo Deportivo del NEA de Concordia, Entre Ríos, bajo la supervisión de su entrenador Javier Benítez.





Otro que se entrenó fue Francisco Guaragna Rigonat, 15° en el ranking de la clase Laser en yachting, y lo hizo en la Laguna de Gómez, a 15 kilómetros de nuestra ciudad. Cabe recordar que el santafesino nacido en Rufino y radicado en Junín fue designado para competir en la clase Laser Standard en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, según determinó la Federación Argentina de Yachting.

Quien también regresó a los entrenamientos es Agustín Verenice (canotaje), que ya arrancó en Olavarría, y María Fernanda Russo (tiro, rifle de aire 10 metros) en La Rioja.

Y a ellos se sumaron la gimnasta bonaerense Martina Dominici y la esgrimista María Belén Pérez Maurice, oriunda de la ciudad de San Nicolás, que volvió a entrenarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard), después de meses "que fueron muy difíciles para los atletas. Si bien tuvimos mucho apoyo desde la Secretaría de Deportes de la Nación y el Enard".

Por su parte, la medallista dorada Paula Pareto se mostró activa pero en su casa con videos de sus espectaculares entrenamientos compartidos por las redes sociales, lo mismo que Jennifer Dahlgren, especializada en lanzamiento de martillo, que subió una foto a su Twitter personal en la que se la vio corriendo en una cinta.

También la atleta marplatense Belén Casetta pidió una autorización para entrenarse en la localidad salteña de Cachi, como preparación de los 3.000 metros con obstáculos para los Juegos Olímpicos del año que viene, informó el presidente de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), Daniel Sotto, mientras que el mendocino Agustín Loser, voleibolista oriundo de la ciudad sureña de General Alvear y capitán de Bolívar, dijo: "Quiero prepararme para los Juegos Olímpicos".

Los que buscan la clasificación

Otro grupo de atletas que aún no están clasificados pero que esperan estarlo lo antes posible, también volvió a entrenarse por todo el país.

La entrerriana Ana Gallay, integrante del seleccionado argentino de beach volley, que buscará la clasificación a Tokio 2021, es una de las deportistas que pudieron retomar los entrenamientos en el hábitat natural de su disciplina, en su caso la playa.

"Volver a sentir la arena después de 85 días fue lo mejor", dijo Gallay, de 34 años y olímpica en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Por su parte, el marchista santiagueño Juan Manuel Cano Ceres dijo que se entrena "para lograr la marca que se exige para estar por cuarta vez en un juego olímpico, lo cual será un orgullo inmenso ya que es algo soñado y planificado desde chico".

Por su parte, la luchadora olímpica santiagueña Patricia Bermúdez dijo que, en la medida que puede, trabaja y se entrena para poder conseguir la clasificación y "representar a mi provincia y al país de la mejor forma".

Bermúdez vive en Buenos Aires y trabaja de gendarme por lo que, a causa de la pandemia, explicó: "Estoy trabajando mucho y entrenarme en casa no es lo mismo. Cuando vuelvo, estoy fundida y no tengo espacio ni todas las herramientas".

Pero remarcó que no está de acuerdo en que primero se entrenen los clasificados y después los que aspiran clasificar: "Yo no clasifiqué en primera instancia porque venía de lesiones y segundo las cosas no resultaron como esperaba, pero la chance está y la posibilidad de clasificar también".

La bahiense Agustina Roth de 18 años tampoco está aún clasificada, pero obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 en la categoría BMX estilo libre de ciclismo y la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Por eso, espera poder volver a entrenarse durante la cuarentena para poder clasificarse e ingresar a los Juegos de Tokio 2021.

Roth aún no pudo entrenarse en la única pista que se encuentra en la ciudad: "No me sirve poder dar una vuelta a la manzana, necesito las rampas para entrenarme; las únicas están en el parque y todavía no están habilitadas", señaló.

Más opiniones

El que sí volvió a prepararse es Rubén Rézola, integrante de la Selección Argentina de canotaje, que vive en Santa Fe y dijo a medios locales que está contento: "Se habilitó mi deporte en mi ciudad; de a poco porque está dura la vuelta, la intención es tratar de recuperar lo perdido".

En Jujuy, la biker Agustina Apaza es la única deportista jujeña con chances de estar en Tokio 2021. El objetivo iba a intentar conseguirlo junto con otras dos corredoras hasta que en marzo quedaron suspendidos hasta el año que viene los campeonatos clasificatorios, según dijo Apaza.

También la nadadora cordobesa Andrea Berrino volvió a entrenarse en la pileta la semana pasada, al tiempo que en Mendoza, Gastón Alto (tenis de mesa), en diálogo con medios nacionales, lamentó el hecho de que se haya postergado la clasificación latinoamericana de Rosario de abril pasado para llegar a Tokio 2021: "Entrené en mi casa que no es lo mismo, pero peor era nada", dijo.

