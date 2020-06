Fabrizio Casanova seguirá en España

La dirigencia del Ford Alisauto Balón Mano Torrelavega de España y el pintense Fabrizio Casanova Barrera llegaron a un acuerdo para prorrogar la vinculación del lateral izquierdo argentino con la entidad "naranja" que milita en la Liga de Honor Plata de handball de la madre patria.

De esta manera, afirma la institución española en un comunicado: "La grada (público) del Pabellón Vicente Trueba podrá disfrutar una temporada más de este `todo campista´, que ha ido ganando peso y protagonismo en el sistema de Álex Mozas, hasta convertirse en uno de los jugadores más brillantes de la campaña 2019/2020, que no finalizó por la irrupcion del Coronavirus, pandemia que impidió que los torrelaveguences llegaran al ascenso, ya que venían en gran levantada y terminaron a un solo punto de llegar a la máxima categoría, cuando aún restaban fechas por jugarse, pero el Covid-19 lo impidió".

El informe de prensa del Ford Alisauto continúa expresando: "Originario de General Pinto, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en tan solo una temporada, el internacional izquierdo (Fabrizio) se ha ganado el cariño de la grada gracias a su trabajo y su calidad. Casanova aúna intensidad defensiva con un lanzamiento exterior preciso y certero. Tras superar la fase de adaptación a la escuadra naranja, su rendimiento a las órdenes de Mozas ha ido de menos a más.

Ese crecimiento personal ayudó notablemente al equipo cuando Sergio Crespo y Sergio Rodríguez, compañeros con los que comparte posición, cayeron lesionados. En esta parte de la competición, el jugador dio un paso al frente y multiplicó sus prestaciones", señala el Club en el cual "Fabri" jugará otra temporada.

Tras promediar 3,5 tantos en su primera campaña como jugador de los "naranjas", Casanova (sobrino del excampeón sudamericano de peso wélter y actual entrenador de boxeo, Luis Dionisio "Cuty" Barrera) se ha mostrado feliz por la renovación. “El Ford Alisauto BM Torrelavega es el lugar perfecto para seguir creciendo como jugador”, indicó el hijo de Nestor Saúl Casanova y Rosana Barrera y hermano de Melisa, Katherine y Pamela.

La renovación de Mozas asegura la continuidad de un estilo de juego al que se ha adaptado sin problemas y -además-, Fabrizio destaca el ambiente fuera de la cancha, afirmando: "Tenemos un gran grupo de trabajo y la suerte de recibir un trato como en casa”.

Después de una primera experiencia europea en el Santoña, Casanova se ha aclimatado a la perfección a Torrelavega, “una ciudad tranquila y con un encanto particular”, comentó, agregando que “la situación que viven, tanto el club como la ciudad, es un premio” y que la conexión entre equipo y afición “es muy importante”.

Sobre la próxima temporada, el joven argentino no duda. “¿ A quién no le gustaría ASOBAL (Liga de Primera, la Asociación de Clubes de Balonmano de España)? Yo quiero ascender.” Con esa predeterminación, Casanova es consciente de la importancia que tiene el “día a día” para seguir dando forma al proyecto “tan bonito” que tiene el Ford Alisauto BM Torrelavega.

Fabrizio Casanova se suma a una primera línea que ya cuenta en el elenco de Torrelavega con Dani Hernández, Alonso Moreno, Isidoro Martínez y Sergio Crespo, completando la plantilla naranja, hasta el momento, el arquero argentino Marco Krimer, David García, Borja Lombilla Nicolai Conlunga, José Carlos Hernández, Jorge Prieto, el también argentino Facundo Cangiani y Marc Ábalos.

Además, el plantel torrelaveguense agregó juventud, talento y un enorme potencial físico con la incorporación como refuerzo de Jaime Gallego, considerado uno de los jugadores con más futuro del balónmano español. Se trata de un pivote madrileño de 18 años, quien se ha convertido en la primera cara nueva del Ford Alisauto BM Torrelavega para la campaña 2020-2021.

Sus inicios, River y la chance de jugar en España

A la hora de referirse a sus inicios en este deporte, Fabrizio Casanova Barrera señaló:"Nos metimos en este deporte para jugar los Torneos Bonaerenses, para tratar de ir a Mar del Plata, formando un equipo con Guillermo `Chapu´ Tejeda como técnico. Nos fue bien, estuvo muy bueno, porque hice muchos amigos, creció la relación con ellos, porque estar dentro de una cancha con los chicos potenció la amistad, tuvimos muchos viajes, es lo que más conservo de la Argentina, los que jugaban conmigo".

También dijo: "El handball no te permite crecer mucho en Argentina, porque no hay mucho apoyo, aunque reconozco que la Municipalidad (de General Pinto) siempre me apoyó. Cada uno es consciente de la ayuda que ha recibido y hay que ser muy agradecido, como me enseñaron en mi casa. Mi viejo siempre me metió en los deportes, hice algo de ciclismo y fútbol de chico y luego le agarré el gusto al handball y le dí para adelante, poco a poco".

Sobre su llegada a River Plate como handbolista, el pintense recordó:

"Al técnico, Pablo Sznitowski, el `Roña´ como lo apodan, nuestro entrenador, Guillermo `Chapu´ Tejeda lo conocía y eso me ayudó a que yo pueda empezar a jugar en las inferiores, de River Plate, en Núñez. El ya me había visto jugar, cuando con el equipo de Pinto le ganamos al suyo una final en los Torneos Bonaerenses. Justo me surgió la chance de ir al CENARD y yo aún era categoría cadete y fue así que me incorporé a River, un club que me dio muchísimo, desde trabajo, educación, deportes, y me ayudó a crecer mucho, escalón por escalón, paso a paso. Soy `profe´ de educación fisica, me recibí en el Instituto `Romeo Brest´, cuyas instalaciones están al lado del CENARD, así que pude complementar todo. Me pude recibir y luego, aunque ya tenía trabajo, decidí apostar al handball y buscar en España poder seguir creciendo. En River no cobrábamos, como en los demás clubes argentinos, si nos daban vestimenta y viajes, lo demás corría por cuenta de cada uno y a mí me apoyaron mis padres".

Reconoció luego: "Lo que más extraño de la Argentina es a mis padres, mis hermanas, al resto de la familia y a mis amigos, además de la parte cultural, el modo de vida diario de nuestro país, con las rondas de mates, los asados, los encuentros de amigos. Pero tengo que seguir haciendo lo que me gusta". Luego destacó "Las mejores selecciones y equipos del mundo son Alemania, Francia, España, Dimamarca, Italia, por la calidad de jugadores y por el dinero que manejan. En equipos, el Barcelona español tiene grandes jugadores de handball y también me gusta mucho el Veszprém KSE húngaro, con gente que alienta un montón, el estadio que se llena siempre, llegan siempre a las finales de la Champions, es un equipo `de la puta madre´ como dicen acá en España".

"No puedo estar jugando ahora al nivel que estaba teniendo cuando se dio por finalizada la temporada, porque hace varias semanas que no hacemos casi nada, salvo mantener la forma física en tu casa. Cuando entrenás para una temporada, se afinan detalles y sistemas de juego, que ahora no podemos hacer. Tenemos muchas jugadas para superar al rival en el Torrelavega y yo siempre trato de aprender y mejorar".

"Siempre vas a tener momentos malos, es imposible que no los tengas, por lesiones o bajones de nivel de tu juego, pero siempre hay que seguir luchando, porque siempre volvés, llega un momento que vas a ir nuevamente para adelante y siempre hay que pelearla, luchar por lo que uno piensa. La suerte es amiga de la acción, dicen,y hay que ayudar a la suerte", completó el destacado jugador de handball de General Pinto, quien firmó contrato por otra temporada con el Ford Alisauto BM Torrelavega de España.