Volver a correr en medio de la cuarentena

Cientos de juninenses volvieron a practicar running y ciclismo esta semana, luego de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizara los protocolos presentados por el Gobierno municipal de Junín.

Entre las restricciones, los atletas y ciclistas deber ejercitarse únicamente en caminos rurales y respetando las normas de seguridad establecidas en los protocolos.

En el marco de este regreso a la actividad, Democracia recogió los principales consejos para retomar la rutina de una manera saludable, inteligente y recreativa. Opinaron el profesor de Educación Física, Pablo Regazzi, y el licenciado en Psicología del Deporte, Rolando Funes.

En este reinicio también es importante realizar ejercicios de elongación, controlar la frecuencia cardíaca y la saturación. Pablo Regazzi. Profesor de Educación Física

Entre sus principales recomendaciones, Regazzi apuntó: "En principio sería conveniente que la gente no retome con sus actividades con la intensidad que lo venía haciendo antes de la cuarentena. Si tienen ´profes´ conocidos, lo ideal sería que hablen con ellos y que les diseñen una nueva rutina. Es un reinicio en el que prácticamente muchas personas arrancan desde cero".

Añadió: "Si bien el cuerpo tiene memoria, también trabaja por acostumbramiento. En esta nueva planificación los trabajos deberían ser más cortos, más suaves. Lo ideal es evitar problemas para no tener que acudir a un consultorio médico o a una clínica por una molestia o desgarro. Por eso es fundamental arrancar de a poco".

Completando con sus conceptos, agregó: "En este reinicio también es importante realizar ejercicios de elongación, controlar la frecuencia cardíaca y la saturación. El principal consejo es que arranquen suave, con poca intensidad, después el volumen de los trabajos se puede ir regulando".

"Considero también que es muy importante respetar el protocolo. Eso es clave, porque se luchó mucho para poder lograr este permiso y sería una lástima que tengamos que volver atrás", finalizó el "profe" Regazzi.



Buscar lo placentero de la actividad física

Entre los aportes, Rolando Funes explicó: "Es muy difícil responder en este tema en forma universal, sino que se debe necesariamente particularizar. Es necesario diferenciar niños y adolescentes de jóvenes y adultos, como así también de amateurs y profesionales".

Agregó: "Los tips pasarían por no tomar en cuenta a priori lo que sí en general se tenía como prioritario antes del aislamiento. Es decir, los objetivos personales de rendimiento y de alcanzar siempre que se pueda algo del orden de lo exitoso. Para pasar a enfocarse poniéndole más energía a lo placentero de la actividad física, en el disfrute de poder desarrollar aquello que uno libremente elige, del deporte más ligado a conductas que denominamos saludables".

No hay que obsesionarse con recuperar el rendimiento perdido, ni el tiempo perdido de entrenamiento. Rolando Funes. Licenciado en Psicología del Deporte

"No hay que obsesionarse con recuperar el rendimiento perdido, ni el tiempo perdido de entrenamiento", remarcó el reconocido psicólogo deportivo.

A modo de recomendación, también remarcó que "quedarían en este sentido en un segundo plano, para más adelante en el tiempo, el trabajo sobre variables psicológicas como concentración, autoconfianza, atención, afrontamiento de obstáculos y exigencias, motivación, etc".

"Es un buen momento para detenerse en el disfrute, no compararse ni competir con el otro ni uno mismo. Y sobre todo siempre teniendo en cuenta el respeto por las indicaciones brindadas por los protocolos de salud y cuidado, de uno mismo y de los demás", puntualizó.

En resumen, para completar, dijo: "Los deportistas saben de parates en sus actividades físicas por lesiones traumáticas pero no de esta situación inédita, extraordinaria, para lo cual se les plantean diferentes preguntas e incertidumbres, y que cada uno debe pensar cómo resolverlas desde su propia subjetividad. De aquí es que me parece importante que puedan ayudarlos estas pocas y básicas observaciones".

Caras conocidas en el regreso del ciclismo

Luego de casi tres meses de parate, el ascendente y juvenil ciclista juninense Lautaro Ibáñez Lancha pudo retornar esta semana a los entrenamientos sobre la bicicleta, pudiendo pedalear por caminos rurales (alrededor de 35 kilómetros) acompañado por su padre, Maximiliano Ibáñez Gobbi.

"El rayo" Ibáñez Lancha es uno de los noveles integrantes del Team de ciclismo del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y su última participación antes de la irrupción de la pandemia, por el avance del coronavirus, se había registrado en la provincia de Formosa, en el Campeonato Argentino de Ruta, ubicándose allí quinto el biker juninense, durante el primer fin de semana de marzo pasado.

Cuando se preparaba para una nueva fecha del certamen nacional infanto-juvenil 2020, prevista para el 21 y 22 de marzo del corriente año en San Fernando del Valle de Catamarca, el Covid-19 impidió que sigan las actividades deportivas en todo el país y la programación se pospuso.

Por ello, "Lauti" -de 13 años de edad- se tomó un mes de descanso y luego empezó a entrenar en su casa, haciendo tareas de gimnasia, girando en el rodillo y también en bicicleta fija, como para no perder ritmo y prepararse (ahora con pedaleadas por caminos rurales incluidas) para las importantes competencias que afrontará una vez que se pueda volver a correr, entre ellas las fechas restantes del infanto-juvenil en el que viene muy bien posicionado en la categoría 2007.

Lautaro y sus allegados están enfocados en hacer una buena pretemporada, utilizando los caminos vecinales de tierra en los cuales está permitido salir a entrenar, y las expectativas para lo que resta de la temporada son muy positivas para "El rayo" y todo el equipo del Sindicato Argentino de Televisión, que capitanea el dirigente Andrés Mansilla, tanto con sus bikers de la categoría Elite como con los juveniles exponentes que lo integran, entre ellos el citado Ibáñez Lancha.



Los protocolos y las medidas de seguridad

Tras la habilitación en Junín de las salidas recreativas, desde la dirección de Deportes del municipio recordaron que está prohibido la utilización de los espacios públicos como el Parque Borchex en su totalidad, el Parque Natural Laguna de Gómez y las plazas; y que el horario permitido es de 7 a 17 horas.

En este sentido, el director de Deportes del Gobierno de Junín, Claudio Yópolo, remarcó: "A partir del primer fin de semana de junio se permitieron en nuestra ciudad las salidas recreativas y unos días después se habilitó la práctica del ciclismo y el atletismo en zonas rurales. Esto se pudo lograr gracias al trabajo conjunto con asociaciones deportivas de estos rubros, con quienes se confeccionaron los protocolos correspondientes".

A una semana de estas habilitaciones, el funcionario indicó que "todo viene funcionando muy bien, vemos mucha responsabilidad de los vecinos y hay un permanente monitoreo del municipio para garantizar el funcionamiento seguro de estas actividades. Los vecinos de Junín tomaron muy bien estas habilitaciones de actividades luego de 80 días aproximadamente sin poder salir".

Respecto de la forma en la que estas actividades se pueden realizar, Yópolo señaló: "Lo que es salida recreativa, caminata y trote se pueden hacer en un radio no mayor de 500 metros del domicilio. Lo que es ciclismo, se puede realizar en caminos rurales. Quiero pedirle a los vecinos que se sigan comportando como hasta ahora y tomen todos los recaudos necesarios".

Las actividades se pueden realizar bajo el cumplimiento de algunas normas y en lugares específicos. En este punto, Yópolo informó que "todo lo que es espacios públicos no pueden ser utilizados todavía, no se pueden hacer reuniones y tampoco se puede asistir con los autos a zonas puntuales como el Parque Borchex, en toda su extensión, el Parque Natural Laguna de Gómez, clubes y plazas".

"Pedimos a los vecinos seguir cumpliendo con esta normativa y evitar asistir a estos lugares, porque son permanentemente monitoreados por las fuerzas de seguridad", finalizó.