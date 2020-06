Entrenadores y deportistas coinciden en que la vuelta del atletismo es "un hecho positivo"

El atletismo y el ciclismo ya son actividades permitidas en Junín. Tras varias reuniones y pedidos, las autoridades municipales acompañaron la solicitud y finalmente el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio el visto bueno para el tan ansiado regreso.

Si uno se pone a pensar, el viernes no se podía salir a correr y ahora sí se puede. Desde mi punto de vista es un avance. Julio Gómez. Director de "Los Flamencos".

Para nuestros atletas fue algo hermoso, pudieron volver a trotar después de 80 días. Los noto distintos, más felices. Gerardo González. Director de "Galas de Junín".

Entre las nuevas condiciones, los atletas y ciclistas solo pueden transitar por caminos rurales y bajo estrictas medidas de seguridad. Ante esta reapertura, Democracia consultó a entrenadores y deportistas, quienes se mostraron satisfechos con la medida aunque también identifican algunos puntos para mejorar.

Entre los consultados, el exatleta olímpico y actual director de la Agrupación "Los Flamencos", Julio Gómez, opinó: "Creo que se arrancó muy bien. Si uno se pone a pensar, el viernes no se podía salir a correr y ahora sí se puede; y desde mi punto de vista es un avance. Por más que tengamos que ir por caminos rurales o que tengamos que correr cerca de nuestras casas, creo que es un avance positivo".

Añadió: "El tema del barbijo puede ser una incomodidad pero seguramente será algo para mejorar en un futuro. Por el momento nos tenemos que adaptar y después veremos. Vienen barbijos con válvulas especiales que podríamos utilizar, es una cuestión que podemos mejorar, pero lo más importante hoy es que podemos salir a trotar".

"Lo importante también es que no se vio un gran impacto de gente en la ciudad moviéndose. Se habilitaron las caminatas, hay gente que está saliendo a correr o a andar en bicicleta y ese hecho no generó alteraciones", completó Gómez.



Sobre el reinicio de las actividades, Gerardo González, entrenador de la Agrupación Atlética "Galas de Junín", consideró: "Hay que tener en claro que hay lugares donde no podemos correr. Por ejemplo, no podemos correr en el camino a la laguna, en el parque, en circunvalación, en la pista de atletismo y tampoco en plazas. Tenemos que correr con barbijos y respetar el protocolo, no podemos compartir nada, ni tocar nada. Eso es muy importante".

También destacó: "Si los atletas están parados, deben estar a dos metros. Si caminan, tiene que haber una distancia de cuatro metros y, si trotás o corrés tiene que haber una distancia de diez metros. Veinte metros en el caso de los ciclistas. En definitiva, yo lo considero una buena acción porque los atletas estaban pasando por una situación complicada".

Para completar, González destacó: "Para nuestros atletas fue algo hermoso, pudieron volver a trotar después de 80 días. Los noto distintos, más felices. Así que de ahora en más espero que se cuiden y que cuiden a los demás. Tenemos que hacer las cosas como se deben, esto es un esfuerzo de todos".

Conformidad y puntos para mejorar

También es cierto que en el regreso a la actividad siempre pueden haber algunas confusiones. En este sentido, el atleta Leonardo Frías contó: "Estamos conformes con la nueva disposición, cuesta un poco el tema del tapabocas pero hay que acostumbrarse. Lo que sí noté es que la policía no estaba muy informada porque quisieron parar a varios para hacerles contravenciones".

"Seguramente todo esto va a pasar hasta que nos acostumbremos. Pero este comienzo es positivo, estamos todos muy contentos", dijo Frías para completar su aporte.

Las condiciones

En definitiva, los runners y ciclistas ya pueden salir a entrenar en Junín. No obstante, solo se pueden ejercitar en caminos rurales y respetando el protocolo sanitario.

Las actividades se podrán realizar de a dos individuos como máximo, por caminos rurales y en el horario de 7 a 17. En ese ambiente abierto se deberá conservar la distancia de dos metros si están quietos, de cuatro metros si caminan y de diez si trotan.

Deberán usar barbijos y no tomar agua de una misma botella. No se permite realizar actividades físicas en parques, plazas o espacios concurridos.

De esta manera, el punto de partida ya se activó y ahora dependerá de la responsabilidad de todos para respetar las normas y conservar lo logrado.