El judoca argentino Lucenti siente "angustia y preocupación" al quedar varado en Georgia

El judoca tucumano Emmanuel Lucenti, representante en tres Juegos Olímpicos y ganador de la medalla de bronce en las categoría -81 kilos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, admitió ayer estar "angustiado y muy preocupado" porque no puede regresar a la Argentina desde Georgia, junto con su mujer e hijo de un año, debido a la pandemia de coronavirus ya que "no hay vuelos" especiales para que retornen desde Medio Oriente.

"Estamos muy angustiados y preocupados por no poder volver a Argentina. Teníamos pagados nuestros pasajes y ahora no tenemos dinero para quedarnos hasta septiembre cuando vuelva a funcionar el aeropuerto de Argentina normalmente", explicó Lucenti desde Georgia. Lucenti viajó a la capital Tiflis el 24 de enero para prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de julio y agosto y para competir en seis torneos.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados este año por la pandemia de coronavirus, se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, luego de un acuerdo alcanzado entre el COI y el Comité Organizador Local (COL) que integran autoridades japonesas.

"Vinimos porque era el último tirón para buscar la clasificación a Tokio. Elegimos Georgia porque que es un lugar donde se entrena muy bien y es barato", explicó.

"Pude luchar en el Grand Slam de París, el 8 y 9 de febrero, y en el de Dusseldorf (Alemania), el 21 y 22, y nada más porque después se fueron cancelando todos los torneos. Nos quedamos acá y no podemos volver", relató

El judoca argentino ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur 2006 y la presea de plata en el Campeonato Panamericano 2015 en Edmoton, Canadá.

Lucenti ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur 2006 compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (21º puesto); Londres 2012 (obtuvo diploma olímpico al finalizar séptimo en la categoría hasta 81 kilos) y Río de Janeiro 2016, en el que cayó en octavos de final ante el canadiense Antoine Valois-Fortier.

"Estamos en un departamento, tenemos las cosas básicas por suerte, cambiamos cinco veces de lugar en este tiempo porque no nos alcanzaba el dinero", detalló.

"El viernes pasado levantaron el Estado de Emergencia, aunque acá siempre se pudo salir, menos de 21 a 6 que había toque de queda", manifestó, al tiempo que relató: "La gente podía salir, evitando las aglomeraciones. Los supermercados, farmacias y bancos siempre estuvieron abiertos".

El judoca tucumano, de 35 años, aseguró que mantiene contacto con la Embajada argentina en Turquía.

"Solamente la Embajada nos dio un apoyo económico para subsistir, pero del Comité Olímpico Argentino o el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) no tuve ningún contacto", concluyó Lucenti, quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos 2010.