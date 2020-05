Los clubes de Junín siguen desarrollando propuestas gastronómicos para recaudar fondos

Desde que se decretó la cuarentena por la pandemia de coronavirus los clubes de Junín debieron suspender las actividades y cerrar sus puertas. A partir de allí comenzaron los problemas económicos que aún perduran.

Ante la reducción de ingresos, las propuestas gastronómicas se transformaron en una gran alternativa para recaudar fondos. Con la venta de pollos o pizzas, las instituciones deportivas pueden juntar dinero para cumplir con el sueldo de los profesores y entrenadores o para pagar los servicios esenciales como la luz y el gas.

Y en esta lucha diaria por mantenerse vivos, las instituciones deportivas no sólo reciben el apoyo de la comunidad ante cada propuesta sino también que el estado municipal dice presente pagando la cuota mensual de 17.500 pesos correspondiente al Programa de Fortalecimiento para Clubes Deportivos.

En busca de más detalles, Democracia consultó al presidente del club BAP, Hugo Herrera, quien dijo: "Hace unos días hemos recibido la ayuda para los clubes, de 17.500 pesos, que la verdad nos viene bien porque el club hoy está cerrado. Tenemos una cancha de fútbol cinco que nos generaba un ingreso pero eso ya no está más, tampoco hay actividad en las canchas de tenis ni tampoco podemos alquilar el salón. Todo eso nos generó problemas".

Añadió: "Principalmente queremos pagarle a los profesores del club y en gran parte hemos cumplido. Los `profes´ entienden la situación y eso también es para destacar. Al club le cuesta conseguir ingresos y a todo esto las boletas de la luz y gas siguen llegando; y hay que pagarlas. Entonces la situación se hace difícil pero nosotros seguimos adelante".

Sobre la actualidad, Herrera completó: "Nuestros profesores siguen trabajando desde las redes y eso es importante porque a nosotros nos da fuerzas para seguir y para ver de qué manera podemos recaudar. Hemos hecho pollos asados, pizzas y lo importante es que la comunidad responde, colabora".

Por último, añadió: "Dentro de todo lo malo, la situación nos encuentra con el club ordenado, nosotros no hacemos cosas que no podemos, tratamos de ser prolijos con la economía. Tenemos problemas como todos los clubes, pero con organización y esfuerzo la estamos sacando adelante".

Daniel Barco: "Es un momento complicado"

También en diálogo con este diario, el presidente del Club Ambos Mundos, Daniel Barco, comentó: "En nuestro caso, hace poco hemos hecho una pizzeada y algún evento más como para poder cumplir con los profesores. Quizás no estamos pudiendo cumplir todo lo acordado pero sí algo. Tratamos principalmente de pagarle lo que se pueda a los `profes´ que no tienen otro trabajo".

Agregó: "Mañana (por hoy) vamos a estar haciendo unos pollos arrollados, siempre tratando de recaudar para poder cumplir con los compromisos. También un poco hemos aprovechado la inactividad para mejorar la cancha, en fin, estamos con el club cerrado pero siempre tratando de hacer algo para mantener las instalaciones lo mejor posible".

"También algo importante que tratamos de hacer es mantener el club lo más higienizado posible. Es un momento complicado, en donde hay que ser prudentes", apuntó.

Para completar, dijo: "Conseguimos el permiso para que nuestro cobrador pueda salir a recaudar y eso también es importante. Desde lo personal creo que en octubre o noviembre recién vamos a poder a volver a jugar. Esos son los tiempos que manejamos. El fútbol en algún momento va a volver y cuando vuelva queremos estar listos".

"Es muy destacable el aporte del municipio", indicó Ariel Allende

El presidente de River Plate de Junín, Ariel Allende, también se refirió a la situación por la que atraviesa el club. Al respecto, en principio, contó: "Es muy destacable el aporte del municipio, nos ayudó pagando dos cuotas, la de abril y la de mayo, es un empuje muy importante. Son 35 mil pesos que en este momento nos vienen muy bien".

Continuó: "El panorama es complicado porque está todo parado. Nosotros tenemos el permiso para cobrarle a los socios y eso también nos da un poco más de respiro. El ingreso de la cuota social es importantísimo".

Para completar, Allende dijo: "Hoy nosotros hacemos eventos gastronómicos para pagarle a los `profes´, con ellos tenemos un compromiso y más allá de que el club esté parado ellos siguen trabajando, entonces tenemos que pagarles. Quizás no estamos pagándoles el cien por ciento pero tratamos de cumplir en la medida que podemos".

"Lo que más queremos es que esto pase pronto y que podamos jugar. Si los clubes no podemos jugar no tiene sentido. Y para jugar tenemos que jugar con público, porque si no, no hay recaudación y no podemos pagar los gastos, es decir que sin público no podemos jugar", finalizó el presidente de La Loba.

La solidaridad como bandera

Además de las propuestas gastronómicas para recaudar fondos, son muchos los clubes que vienen realizando ollas populares y almuerzos solidarios para ayudar a los vecinos que más lo necesitan. Este es el caso del club Sarmiento, Mariano Moreno, Villa Belgrano y La Loba, entre otros.

Entre estos últimos acontecimientos, el sábado, integrantes de la Peña de Sarmiento "Tití" Mastrángelo junto a las subcomisiones de hóckey y tenis entregaron viandas para los vecinos del barrio 12 de Octubre y del 11 de Julio.

En relación a este movida solidaria, Gabriela Foschiatti, integrante de la subcomisión de hóckey de Sarmiento, expresó: "Todas las semanas igual, redoblando las apuestas, ya no solo son las 300 viandas para el barrio, también son 200 porciones para los comedores. Nada los asusta, nada los achica, nada los hace retroceder".

Agregó: "Solo hay una palabra que puede abarcar lo que hace este montón de guerreros, SOLIDARIDAD y con mayúsculas. Gracias por todo lo que dan, por todo lo que hacen, por el tiempo y el amor que dejan en todo. Gracias por ayudar y ayudarnos".