El atletismo pide la reactivación

El atletismo se sumó a la lista de deportes que piden su reactivación en Junín. Al respecto, Democracia consultó la opinión de especialistas en la materia, quienes coinciden en que el regreso sería posible siempre y cuando se respeten los protocolos.

El exatleta olímpico y actual coordinador de la Agrupación Atlética "Los Flamencos", Julio César Gómez, opinó: "El municipio ya tiene un protocolo, la idea es que podamos volver a salir a correr. Ya fue tratado y el equipo de salud dijo que correr no; y que solo se van a habilitar caminatas recreativas. Es decir que no es una cuestión de protocolo, sino una decisión de las autoridades".

Añadió: "Nuestra opinión pareciera que mucho no influye porque es el municipio el que tiene que evaluar y luego elevar el pedido a Provincia. Y después el Gobierno provincial decidirá. Y después, si se aprueba, dependerá de cada uno de nosotros".

Sobre el mismo tema, Gerardo González, de la Agrupación "Galas de Junín", señaló: "Yo creo que con un buen protocolo la gente puede salir a correr cerca de su casa sin ningún tipo de problemas. Siempre y cuando se haga en solitario. También se podría correr en caminos rurales".



González completó: "Ya hay muchos protocolos que se estudiaron y se aprobaron. En Junín todavía esto no pasó y seguramente habrá motivos para no aprobarlo. Mi opinión es que si se toman todos los recaudos, el entrenamiento de los atletas se podría realizar".

Por último, el atleta Leonardo Frías sostuvo: "No veo el motivo para no habilitar el deporte al aire libre y de forma individual. No se aprueba que podamos correr pero sí habilitaron los Pronto Pago, la venta de cigarrillos y los bancos, donde se observan colas interminables y que en muchos casos no respeta ningún protocolo".



Agregó: "Parece que te faltaran el respeto cuando te dicen salidas a 500 metros de tu casa por zonas urbanas donde tenés más contacto con personas o más aún cuando en ciudades cercanas como Arenales, Rojas o Arribeños permiten las salidas a trotar y bicicletear por zonas rurales".

"Lamento que el señor Intendente no vea que está perjudicando a varios atletas, los que sí entienden lo que es cuidar la vida y la salud", finalizó Frías.