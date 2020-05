Con 59 convocados, Los Pumas vuelven a entrenar de forma virtual a partir del lunes

Pese a la restricción que todavía pesa sobre la actividad deportiva debido a la pandemia del coronavirus, la Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, retomará el lunes los entrenamientos de forma virtual.

Si bien no se conoce cómo se readecuará el calendario internacional a partir de la emergencia sanitaria, el conjunto albiceleste dirigido por Mario Ledesma empezará a ponerse a punto.

Dentro de los convocados, 45 jugadores son parte de la Unión Argentina de Rugby (UAR), mientras que los otros 14 se desempeñan en clubes de Europa.

La primera etapa de este nuevo ciclo comenzará el próximo lunes con los jugadores que militan en Argentina, bajo la planificación del staff de preparadores físicos.

El objetivo es tener reuniones semanales a través de videollamadas, realizar un seguimiento de performance individual con un monitoreo diario y empezar a trabajar las dinámicas de grupo.

"El primer trabajo que tenemos que hacer y que ya venimos haciendo con algunos jugadores en este escenario de cuarentena es el de contención. Las primeras actividades con el grupo van a ir por ese lado porque hablar hoy del próximo partido es un futuro incierto. Los 59 jugadores están bajo nuestro radar, los estamos estudiando y se deberán ganar una oportunidad de jugar en Los Pumas", explicó Mario Ledesma.

El primer trabajo que tenemos que hacer y que ya venimos haciendo con algunos jugadores en este escenario de cuarentena es el de contención. Mario Ledesma. Entrenador de Los Pumas

Pablo Matera, capitán del Seleccionado, agregó: "Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa que empieza. Es un largo camino y tenemos que estar preparados para este desafío que tenemos por delante. Llegar en las mejores condiciones para jugar en cuanto sea posible".

Los convocados son: Albornoz, Tomás; Alemanno, Matías; Bertranou, Gonzalo; Boffelli, Emiliano; Bosch, Facundo; Bruni, Rodrigo; Calas, Ignacio; Calles, Ignacio; Cancelliere, Sebastián; Carreras, Mateo; Carreras, Santiago; Castro, Juan Pablo; Chocobares, Santiago; Cordero, Santiago; Creevy, Agustín; Cubelli, Tomás; Daireaux, Juan Bautista; De la Fuente, Jerónimo; Delguy, Bautista; Diaz Bonilla, Joaquín; Díaz, Javier; Ezcurra, Felipe; Fernández Criado, Rodrigo; Fernández, Patricio; García, Gonzalo; Gigena, Facundo; Gómez Kodela, Francisco; Gorrissen, Francisco; Grondona, Santiago; Herrera, Ramiro; Isa, Facundo; Kremer, Marcos; Lavanini, Tomás; Lezana, Tomás; Mallía, Juan Cruz; Matera, Pablo; Medrano, Santiago; Mensa, Lucas; Miotti, Domingo; Montagner, Santiago; Montoya, Julián; Moroni, Matías; Moyano, Ramiro; Orlando, Matías; Ortega Desio, Javier; Paulos, Lucas; Pedemonte, Juan Bautista; Petti, Guido; Pieretto, Enrique; Sánchez, Nicolás; Sclavi, Joel; Socino, Santiago; Sordoni, Lucio; Tetaz Chaparro, Nahuel; Tuculet, Joaquín; Urdapilleta, Benjamín; Vivas, Mayco; Wegrzyn, Federico; y Zeiss, Juan Pablo.

Agustín Pichot dijo que fue "traicionado"

El ex jugador de Los Pumas Agustín Pichot sostuvo que fue "traicionado" en la elección a presidente de la World Rugby, que perdió ante el inglés Bill Beaumont por 28 a 23 votos el pasado 7 de mayo.

"Perdimos por pocos votos, hubo una traición increíble de África", denunció Pichot. En ese sentido el dirigente argentino contó: "Esa traición se dio en los últimos días, pero se maduró antes y estuvo todo hecho muy hegemónico para que yo no gane".

"Estábamos 23 a 23 faltando 24 horas y África hizo lo que hizo", señalo, y agregó que en la última semana un integrante de su grupo "desapareció". "Todavía no lo encontramos. Si alguien lo encuentra al tunecino (al que no identificó) que avise. Pidió ser parte del grupo y de golpe desapareció", completó.

Pichot señaló que "si el tunecino se pone colorado es un caradura. Ahora el pibe es miembro de la mesa chica, están manejando el rugby mundial". "Fui parte hasta una semana del sistema, yo me metí. Laburé durante seis años, fui parte, lo quise cambiar y perdí. Esperemos que no sea un acto de corrupción, me daría mucha bronca", cerró.