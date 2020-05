El municipio confirmó que evaluará un protocolo para reactivar la pesca en Junín

En las últimas horas, el jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, se reunió con autoridades del área de Desarrollo Económico para analizar la posibilidad de reactivar la pesca en el Distrito. Tras el debate se elaboró un protocolo que será analizado por la Mesa de Salud y, en caso de aprobarse, el pedido se elevará al gobierno de la Provincia de Buenos Aires para su habilitación definitiva.

Luego del encuentro, Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico, expresó: "Hacía tiempo que veníamos charlando con el sector de los pesqueros acerca de la posibilidad concreta de poder reabrir esta actividad. Buscamos todas las alternativas posibles, ya que no es sencillo y hay mucha gente ansiosa para que se reactive la pesca”.

Luego, detalló que “nos han presentado un protocolo para poder funcionar, el cual se lo hemos presentado al intendente y esperamos poder elevarlo a Provincia para cumplir con todos los requisitos y que se libere”.

“Ahora hay una cuestión administrativa que hay que seguir, pero lo importante es que hemos dado el primer paso y ellos siempre han estado predispuestos a colaborar”, dijo Albarello y añadió que “la reunión fue positiva a los efectos de canalizar toda esta necesidad”.

En tanto, Alberto Borgatello, presidente del Club de Pescadores, manifestó: “Entendemos la posición en la que se encuentra el intendente con respecto a que todas las actividades que se piden tienen que estar autorizadas por Provincia. Quedamos que el municipio elevará la propuesta a Buenos Aires para que se apruebe y creemos que nuestra solicitud es más que lógica para habilitar lugares para pesqueros solamente en la zona de costas”.

Añadió: “Tuvimos en cuenta todas las medidas preventivas para la elaboración del protocolo, con el distanciamiento social correspondiente junto con las de higiene que normalmente se vienen realizando en los diferentes lugares que han reabierto, como comercios y oficinas”.

Completó: “Lo veo factible de que se apruebe, pero no que se libere en toda la ciudad, sino en puntos específicos que quedarán detallados en una publicación que haremos al respecto”.



"Hay que esperar para ver qué decide Provincia"

Otro de los presentes en el encuentro fue Mariano Brunetti, quien indicó: “Nos encontramos con una mesa muy abierta y dispuesta a trabajar sobre el tema. La reunión fue muy positiva y nos quedamos con el compromiso del intendente para gestionar este protocolo en la Mesa Sanitaria y elevarlo a Provincia".

Añadió: "Sabemos que no es una decisión que dependa de él y que no hay muchos decretos nacionales de los cuales agarrarse para poder habilitar la pesca, pero tenemos el compromiso por parte del municipio y ahora hay que esperar para ver qué decide Provincia”.

“En caso de que nos habiliten, hay que decir que va a ser una gran responsabilidad para todos, sobre todo para los pescadores que van a tener que poner el 100 % de su compromiso para que esto no tenga marcha atrás”, agregó.

Por último, Gabriel Llovet, del Pesquero Campo Llovet, mencionó: “Vengo en representación de Agustina porque mucha gente quiere ir a pescar allí, al igual que a Junín. Esperamos que la Provincia dé el visto bueno lo más pronto posible”.