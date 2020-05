Para la nadadora Pilar Mansur "lo importante es llegar, siempre dando lo mejor de nosotros"

No hay dudas sobre que Pilar Mansur Carpaneto es una de las mayores esperanzas del deporte de Junín, ya que la juvenil nadadora, hija de David Mansur y de Daniela Carpaneto, ha venido progresando mucho desde sus inicios, tanto en pileta como en aguas abiertas.

Cumplió 15 años hace pocos días, en tiempos de cuarentena, cursa cuarto año en el Colegio Padre Respuela, y en una entrevista con Democracia habló de la actividad que le apasiona, de sus inicios, presente y futuro en la natación.

Inicialmente, destacó: "Comencé a tener contacto con el agua desde chica, ya que cuando tenía tres años empecé a ir a la pileta de Sergio Ortíz, donde aprendí a flotar y a jugar con el agua. También en las colonias de verano participaba de las competencias entre clubes. Cuando ingresé en la colonia de Aefip, conocí al profesor Ariel Pulido y a medida que fui creciendo y recibiendo sus enseñanzas, sentí que tenía una especial elección por la natación y, con él, decidí seguir entrenando con mayor intensidad, para poder mejorar y, poder competir en otros tipos de torneos. Además de nadar, hacía por entonces otras actividades, como bailes de diferentes tipos y también fui a un instituto de inglés. Participé en varios torneos organizados aquí en Junín, compitiendo con nadadores de clubes de la zona, como Lincoln, Chacabuco y Bragado, también fuimos al Cenard y al Club River Plate. También realicé varios cruces de la Laguna de Gómez y cuando tenía 11 años, participé del cruce Grande, desde el Puente de Lincoln hasta el espigón del Balneario".

Sus comienzos como federada

Avanzando en la charla, "Pily" señaló:

"Mi profesor (Ariel Pulido) nos hablaba que lo importante es llegar, siempre dando lo mejor de nosotros sin importar la posición que ocupáramos. A los 12 años, mi objetivo era llegar a la etapa final de los Juegos Bonaerenses y, en ese momento, tenía solo dos días de práctica en el Club Junín, en andariveles compartidos con mis compañeros de la Aefip. Pude lograr la clasificación al zonal y luego a la final provincial de los Juegos Bonaerenses, llegué al podio en el segundo lugar, en los 100 metros espalda en la categoría Sub-14.

Luego, cuando tenía 13 años volví a participar y nuevamente gané la medalla de plata. Posteriormente, quise dar un paso más adelante y decidí federarme y participar en otro nivel competitivo. Fue así que en mayo del año pasado tuve mi primer torneo como federada, en Villa Ramallo. Logró buenas marcas y resultados para acceder al podio, lo cual me permitió llegar al Campeonato Nacional disputado en Santa Fe. Durante el año 2019, se me autorizó a nadar en el Complejo Santa Paula, pero por los problemas conocidos de funcionamiento no se pudo y a mí se me venía -en julio- mi primer certamen Nacional. Entonces mi familia se ocupaba de trasladarme, junto al `profe´ Ariel a las ciudades de Chacabuco y Lincoln, para que pudiera prepararme".

Luego reconoció: "Mis carreras, las distancias preferidas, son las de 50 y 100 metros espalda. Creo que me destaco en la partida (subacuático), ya que casi siempre soy de las primeras al iniciarse una carrera, además en la técnica, aunque como todos tengo mucho por mejorar. En lo que tengo que seguir trabajando mucho es la fuerza y la potencia para mantener el ritmo de nado". Pilar habló de su presente: "Mi entrenador de siempre fue Ariel Pulido, quien me preparaba junto con Valentina Matilla y con Agustín Bonacci. Ahora mi entrenador es Carlos Guerriero, quien fue siempre, desde chica, mi entrenador físico. Él siempre me dice que tengo que disfrutar de cada torneo, que por ahora no buscamos resultados, pero que se van a ir dando de a poco y que tengo que confiar en mí y creer que yo puedo".

Sus mejores actuaciones

A la hora de recordar sus mejores actuaciones, Mansur Carpaneto detalló:

"Logré una medalla de bronce en mi primer Campeonato Nacional, en 50 metros espalda; en el segundo Argentino que competí logré llegar a cuatro de las seis pruebas en las que elegí participar. En el Campeonato Paulista, en Brasil, participé en carreras en las que logré buenos resultados y también, junto con otras tres nadadoras de la selección de Fannba (Federación del Norte de Buenos Aires), obtuvimos dos récords argentinos, en dos postas diferentes". Agregó: "Mis nadadores preferidos son Katinka Hosszú y Michael Phelps".

En relación a qué consejos le daría a quien quiere empezar a incursionar en este deporte, Pilar argumentó: "A quien le gustaría comenzar a nadar, pero no se anima, le diría que lo haga, que por ejemplo a mí la natación me enseñó varias cosas para la vida, y aunque se trata de un deporte individual, se comparten muchas cosas y hoy tengo muchas amigas de este deporte", mientras que al referirse a cómo entrena en estos tiempos de cuarentena social y obligatoria, esta gran promesa de la natación juninense manifestó:

"En este tiempo que estamos viviendo, yo entreno en mi casa con algunos materiales que me dio `Carlitos´ (Guerriero)´, mi entrenador. Todos los días me pasa el entrenamiento que debo realizar, hablamos y estamos en contacto diario y permanente. Yo estoy federada en Fannba y debido a esta pandemia se suspendieron los torneos de la Provincia de Buenos Aires y el Nacional en Santiago del Estero, así que por ahora debemos esperar cómo sigue todo esto".

Sigue compitiendo para la Aefip Junín

Para finalizar, Pilar Mansur manifestó: "Es un orgullo representar a la ciudad de Junín y a la Aefip. Le agradezco a mi mamá (Daniela), a mis abuelos, al resto de mi familia, que siempre me acompañan; a `Carlitos´ Guerriero y a Ariel Pulido, por estar siempre presentes y querer siempre lo mejor para mí", concluyó la destacada deportista local.

A modo informativo, destaquemos que el equipo de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) de Junín fue entrenado durante muchos años por el profesor Ariel Pulido, quien dejó la conducción del team por razones personales. Pilar Mansur Carpaneto y Dante Cascella continúan representando a esa entidad gremial, con Carlos Guerriero como entrenador, mientras que otros nadadores pasaron a formar parte de la Escuela Municipal de este deporte, entrenando con el profesor Diego Cuadrado.