Piden que se autorice la pesca en Junín

La pandemia de coronavirus generó un parate rotundo en las actividades deportivas y recreativas. No obstante, tras 60 días de cuarentena, en nuestra ciudad ya son varios los entrenadores y dirigentes deportivos que comenzaron a diseñar protocolos de seguridad con la intención de volver al ruedo.

En el caso de la pesca, Democracia consultó al flamante presidente del Club de Pesca "Laguna de Gómez", Mario Rappa, quien opinó: "Desde lo personal considero que el regreso de la actividad sería posible. No lo veo como una locura. Lo principal es conformar un protocolo de seguridad, pero después hay que respetarlo y en eso tenemos que estar de acuerdo todos".

Añadió: "Con el tema del distanciamiento no habría problema, el uso del barbijo y las cuestiones de higiene tampoco veo que sean un inconveniente. El tema es que no se arme una reunión con diez o veinte pescadores comiendo un asado. Por eso hay que ser cautos, estudiar bien la situación y si tenemos que seguir esperando hay que hacerlo porque está en juego la vida de todos".

Además de brindar su opinión, Rappa confirmó que junto con un grupo de especialistas en el tema se está diseñando un protocolo de seguridad que sería entregado a las autoridades municipales en los próximos días. En este sentido, completó: "La intención que tenemos es la de sumar. Aportar nuestros conocimientos y si logramos el permiso bienvenido sea, si no seguiremos esperando".

Cabe recordar que en Junín ya hubo pedidos formales para la reanudación de varios deportes. Entre ellos, el Junín Golf Club, a través de la Federación Regional de Golf del Noroeste Bonaerense, ya está gestionando el regreso; también Leandro Verón presentó un protocolo para la vuelta del tenis; mientras que Gerardo Gabriel Crisafulli y María de los Ángeles Guillamondegui avanzaron en una propuesta para el uso de la bicicleta; y la natación, desde el sector privado, presentó una alternativa para la reapertura de las piletas.

Nueve provincias ya permiten la práctica de distintos deportes

Las actividades deportivas volvieron a practicarse en las provincias de Jujuy, Córdoba, San Luis, Salta, Catamarca, Mendoza, Tierra del Fuego, Chubut y Corrientes, con nuevos controles y protocolos de salud para tenis, pádel, golf, gimnasia rítmica, fitness, tiro deportivo, parapente, equitación, ciclismo, remo, atletismo e incluso natación.

En Jujuy se habilitaron los deportes individuales, como tenis, pádel, golf, gimnasia rítmica, aeróbica, fitness, artes marciales y atletismo, desde el miércoles último, al tiempo que el secretario de Deportes, Hugo Flores, indicó que "las pautas generales se están cumpliendo, la gente aceptó esta idea".

Según se estableció, los predios deben estar cercados para poder controlar el acceso, la duración de la actividad es de 45 minutos y la utilización del baño como vestuario está prohibida, además de que los deportistas tienen que exhibir elementos de bioseguridad como tapabocas y alcohol en gel.

También en San Luis, las actividades deportivas individuales que impliquen riesgo sanitario bajo, denominadas por el comité de crisis de la provincia como "deportes fase 1", fueron habilitadas a partir del sábado. Se trata de deportes al aire libre, con uso de elementos personales y sin contacto físico, como caminata, running, senderismo, atletismo, ciclismo, pesca individual, entre otros.

En todos los casos, los practicantes deberán respetar una distancia de 5 metros como mínimo entre ellos, y quedaron prohibidas las paradas de descanso o la formación de grupos.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció el domingo a través de Twitter que firmó un nuevo decreto que habilita la práctica de running o trote y el uso de la bicicleta para fines recreativos en toda Mendoza.

En Bahía Blanca, la comuna analiza habilitar la actividad deportiva en una tercera fase prevista para el próximo fin de semana y al aire libre, siempre de lunes a domingos de 12 a 20, en forma individual por espacio de una hora y a través de una plataforma para pedir permiso respectivo.

Por su parte, en Tierra del Fuego, el gobierno provincial autorizó la semana pasada la realización de actividad física y deportes individuales al aire libre durante una hora diaria, pero solo de 11 a 15 y fuera del casco céntrico de las ciudades, por las banquinas de los caminos o en senderos públicos.

Los casos de Chubut, Salta, Catamarca, Córdoba y Corrientes

También el gobierno de la provincia del Chubut habilitó desde este fin de semana las actividades recreativas, siguiendo la pauta de terminación de número de documento para las salidas y también se autorizaron prácticas deportivas no grupales como ciclismo, correr y pesca deportiva.

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, explicó que "la intención nuestra es ir administrando la cuarentena como dijo el Presidente, permitiendo de a poco las actividades, en este caso las caminatas con barbijo y las actividades deportivas individuales, siempre respetando la distancia de posible contagio, porque no tenemos más que 4 casos de los cuales se recuperaron 3 sin inconvenientes".

En Salta, el viernes de la semana pasada se habilitaron diez disciplinas deportivas individuales, en el marco de la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio: tiro deportivo, tenis, pádel, golf, parapente, trail running, equitación, ciclismo, mountain bike y atletismo.

Estas diez disciplinas, permitidas por decisión del Comité Operativo de Emergencia de Salta (COE), se suman a las actividades físicas que se pueden hacer al aire libre, como caminar, correr y andar en bici, habilitadas desde el lunes de la semana pasada.

Catamarca, como una de las dos únicas provincias a las que el coronavirus nunca llegó, permite los deportes individuales al aire libre entre las 8 y las 18, y totalmente individuales como tenis, ciclismo o running.

También Córdoba avanza en la recuperación de actividades deportivas ya que en los últimos días el presidente de la Agencia Córdoba Deportes (ACD), Héctor Campana, anticipó el "inicio del proceso de flexibilización en la parte deportiva y recreativa de la provincia", tras mantener una reunión virtual con los representantes de todas las federaciones, que deberán presentar sus protocolos particulares de cada deporte y disciplina.

Con todo, la provincia más avanzada en la habilitación de actividades deportivas es Corrientes, donde fueron autorizados 11 predios para las salidas recreativas y deportivas, siempre que sean individuales y sin contacto como tenis, pádel, natación, remo, hipismo y golf, así como ciclismo en el velódromo de Corrientes y un circuito de la Ruta Provincial 43, desde la Ruta Nacional 12 hasta el acceso a la localidad de Santa Ana.