Adriana Summa: “Tengo mucho miedo por lo que pueda suceder con los clubes”

La presidenta del Club Junín, Adriana Summa, reconoció estar preocupada por lo que pueda suceder con las instituciones deportivas de nuestra ciudad, en el marco de una grave crisis financiera originada por la pandemia del coronavirus.

En diálogo con Democracia, la dirigente habló de los problemas en el Club Junín y ratificó su compromiso de seguir trabajando para revertir la situación.

- ¿Cuál es la situación de la institución?

- Difícil, nosotros hace un año que asumimos y nos encontramos con una deuda que en base a muchísimo trabajo pudimos revertir. Reordenamos muchas áreas y de a poquito nos fuimos acomodando. En julio del año pasado no habíamos podido pagar el aguinaldo en tiempo y forma pero después, en diciembre, ya pudimos acomodarnos bien y regularizamos los tiempos. Este mes pudimos pagar los sueldos pero de ahora en más no sé cómo haremos porque la situación financiera realmente es grave.

- ¿Qué tan grave es?

- No estamos recaudando dinero porque el club está cerrado. Hay muchos socios que me han llamado para preguntarme de qué manera pueden pagar la cuota, pero lógicamente que ese número de socios es muy bajo. Está entrando ese dinero de a poco y a todo esto también nos han permitido hacer una pollada el 9 de mayo. La intención es que todo lo que se recauda vaya destinado a los sueldos de los trabajadores que tiene el club, que son aproximadamente unas setenta personas.

- Los ingresos deben haber bajado considerablemente.

- El club tiene 2200 socios, aproximadamente, y como los cobradores no han podido salir a trabajar, el dinero que ingresa por cuota social es bajísimo. Algunos socios han abonado por Pronto Pago, pero son muy pocos los que lo hicieron. Tenemos socios que son gente grande y que por ahí no se maneja tanto con la tecnología. Entonces se nos juntaron varios inconvenientes. La situación en general es caótica. Para darte un ejemplo, de esos 2200 socios, los que habrán pagado la cuota no llegan ni al diez por ciento. El club necesita un millón de pesos para funcionar, todos los meses, y lo que recaudamos este mes no llega ni al 15 por ciento de ese monto.

- ¿Cómo ve el panorama en lo próximo?

- Difícil, creo que la inactividad va a dar para largo. Después, considero que a todos los clubes nos van a tener que dar facilidades de pago en muchos impuestos, como luz, gas, etc. Nosotros ya guardamos la pileta cubierta porque creemos que este año ya no la vamos a poder usar. Guardamos la carpa también. Más allá de las disposiciones del Estado, yo creo que la gente no va a venir porque va a tener miedo. Pero bueno, todo esto es día a día. Quizás se puedan reanudar las clases de tenis, que por ahí son individuales, la verdad no sé, en lo personal, tengo mucho miedo por lo que pueda suceder con los clubes.

- Lo último, ¿qué le da fuerzas para continuar?

- No puedo renunciar a un compromiso. Siento que soy una bendecida por las cosas que me pasan y por los desafíos que se me presentan. Además de ser presidenta del Club Junín, también trabajo en la Dirección de Adultos del municipio y el trabajo en este momento es muchísimo. Pero la verdad es que no estoy cansada, todo lo contrario, me siento con mucha energía. En el club hay muchas familias que dependen de nosotros y eso es una responsabilidad muy grande. El club siempre estuvo lleno de vida, habíamos acomodado las finanzas y para muchos es nuestra segunda casa. Pero bueno, nos tocó este desafío, son momentos duros. Yo trato de manejarme en el día a día, creo que todos estamos un poco viviendo de esa manera.