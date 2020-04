Destacan la importancia de jugar al tenis de mesa en tiempos de cuarentena

Desde el grupo, cada vez más numeroso, que conforma el Tenis de Mesa Junín (TMJ), se resaltó que en tiempos de cuarentena, es muy lindo el ping-pong para compartir en familia, en casa y utilizando elementos no tan técnicos como si se hace en torneos, competencias, exhibiciones, etc.

"Un buen tablón, dividido por libros con el lomo hacia arriba, puede hacer de red. Este deporte puede cambiar el humor de una tarde y permite realizar una linda actividad física, lúdica, en familia, para ser disfrutada a pleno por todo el núcleo familiar", expresaron.

Luego, destacaron que "el tenis de mesa es un deporte olímpico surgido en la catedral del tenis mundial: Wimbledon. Históricamente, en la Argentina, ha sido un deporte muy poco difundido, eclipsado por disciplinas más populares, que lo relegaron a un lugar secundario. Sin embargo, y desde hace más de una década, esta tendencia lentamente ha ido cambiando para posicionar al tenis de mesa en el lugar que merece: el de un deporte divertido y exigente, que requiere de mucha técnica y preparación tanto física como mental para practicarlo exitósamente y con grandes ventajas respecto de otras actividades tradicionales",como viene ocurriendo también en Junín y la región.

En nuestro medio, además de la práctica casi a diario (cuando no había llegado el Covid-19) en el Club Junín y en otras instituciones y escenarios, se brindaban clases, las que se retomarán una vez que quede atrás la pandemia.



Elevada velocidad física y mental

Para esta actividad, es fundamental desarrollar una elevada velocidad física y mental. Con ambas herramientas, es posible anticiparse a lo que va a suceder y tomar medidas para resolverlo con éxito. También resulta indispensable comprender cómo afectan e influyen los famosos “efectos” en cada situación de juego. En cualquiera de los casos estas capacidades se desarrollan con un buen entrenamiento.

La práctica frecuente de tenis de mesa trae aparejado consigo muchos beneficios, durante una actividad moderada se consumen unas 300 calorías por hora, por lo tanto, es un deporte que nos permite alcanzar y sostener una buena forma física, de manera muy divertida. Debido a que es un deporte individual y sin roce físico, tiene bajo riesgo de lesiones; riesgo que puede disminuirse haciendo una adecuada rutina de calentamiento físico antes de iniciar la sesión de actividad.