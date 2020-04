Junín “A” se consagró campeón on-line y un equipo de Sarmiento jugará un torneo de AFA

El representativo de Junín se coronó campeón de un importante torneo regional, representando al Círculo Juninense de Ajedrez, con sus dos equipos “A” y “B”.

Cada equipo estaba compuesto por 7 jugadores con la posibilidad de tener un suplente, y se disputó por la aplicación Lichess.

El torneo se disputó mediante la modalidad Arena, a un ritmo de 5 minutos más 3 segundos por movimiento, por un tiempo de 70 minutos.

La cantidad de torneos era de cinco, comenzando el lunes 13/04 y finalizando el viernes 17/04. Cada jugador sumaba para su equipo 2 puntos por ganar y 1 por empatar, y en caso de conseguir dos triunfos consecutivos, entraba en “racha” y cada victoria deportaba 4 puntos y 2 en caso de empate.

En este sistema, es muy importante jugar la mayor cantidad de partidas para poder sumar la mayor cantidad de puntos para tu equipo en la sumatoria general.

Importantes equipos de la zona participaron, con un total de 14 equipos: Chacabuco, Rojas, Colón, Venado Tuerto, Pergamino, Elortondo, Chivilcoy, Arrecifes (“A” y “B”), Salto Argentino y Villa Constitución.

Dentro de cada equipo se encontraban diferentes figuras del ajedrez regional, entre ellos los fuertes jugadores MI Gustavo Mahia, Claudio Geloso y Rafaél Stefano (Chacabuco), Alejandro Idigoras y Horacio Harper (Pergamino).



Los integrantes del equipo campeón que representó a Junín fueron los siguientes:

CM Enzo Leto, Jerónimo Mechedze, Santiago Cazaux, Jonatan Cazaux, Sofía Bontempi, Pablo Zanotti y Juan Cruz Sánchez Raad.

El equipo “B” juninense, de gran desempeño en la tabla general, logrando un meritorio noveno puesto, con muy poca diferencia de puntaje desde el cuarto al noveno, fue integrado por:

Juan Matías Screpis (presidente del CJA), Walter Ghigliotto, Jonatan Sabus, Yamila Ábalo, Marcos Quiroga, Francisco Troilo. Marcelo Sanchez y Nicolas Gallo alternaban su participación para completar el equipo.

La última jornada era el último jaque mate posible por parte del equipo local. Junín partía desde atrás en un cierre de torneo espectacular a tan solo 9 puntos que lo distanciaban del líder que era Chacabuco, el cual se mantenía en la cima desde el comienzo, y esta era la última oportunidad del CJA de superar a sus contrincantes.

Con una destacada labor del CM Enzo Leto (28 puntos) producto de 8 victorias consecutivas, y Jerónimo Mechedze (19 puntos) 6 victorias y 2 empates, ambos lograron ubicarse en el podio del último torneo, y junto al gran acompañamiento del resto del equipo, permitió que el CJA supere la brecha de 9 puntos, y se adjudicaron el último torneo por 17 puntos de diferencia, coronándose como campeones por una diferencia de 8 puntos en la tabla general.

El torneo fue un gran éxito para el ajedrez zonal, hubo una competencia muy leal por parte de todos los jugadores, exceptuando un problema con un jugador perteneciente a la localidad de Villa Constitución, el cual fue sancionado con la descalificación del equipo completo, debido a la utilización de programas informáticos para mejorar su calidad de juego.

"Agradecemos mucho la colaboración de Javier Gabarini y Gabriel Gabarini en la organización de cada torneo, como a su vez en la realización de cada tabla general por día. Con el CJA estamos muy contentos de las actividades realizadas, ya que permiten seguir manteniendo los lazos y la confraternidad con ciudades vecinas, además de pasar un grato momento entre amigos".

Al cabo del certamen, el candidato a maestro, el juninense Enzo Leto, expresó:

“Estoy muy contento. Fue un torneo muy competitivo a lo largo de toda la semana y muy divertido también, permitiendo pasar un rato agradable con amigos y ajedrez. En lo personal, estoy bastante fuera del tablero, por mi carga horaria con la facultad, tengo pocas horas libres para poder entrenar. Me tomé un torneo relajado para pasar el tiempo y si lográbamos la victoria mucho mejor”.

Sobre qué le pareció esta iniciativa sobre jugar u certamen regional y la posibilidad que se repita en un futuro próximo, Leto expresó:

“En estos tiempos, estas actividades son muy importantes, ya que no se permite el ajedrez físico. Aunque no es la misma modalidad de juego, resulta muy divertido y hace que los ajedrecistas tengamos que adaptarnos a la situación. Me gustaría que se realice otro torneo en un futuro próximo.

Fue un torneo que tuvo gran variedad de jugadores, de diferentes estilos y nivel. Es muy lindo que todos se puedan enfrentar con todos, lo cual le da un dinamismo extra al torneo. Creo que puede beneficiar a los ajedrecistas este tipo de actividades”.

En cuanto a los próximos torneos que jugará de manera on-line, Enzo destacó:

“Jugaré representando a la Unnoba, en un torneo interuniversitario por equipos, la copa AFA el sábado 25/04 representando a Sarmiento de Junín y también posiblemente juegue los campeonatos Argentinos Blitz.

Próximamente, cuando todo esto quede tan solo como un recuerdo, las actividades físicas del Círculo Juninense de Ajedrez volverán a tomar acción con más fuerza que nunca. Estamos muy agradecidos a todos los que lo comparten, e invitamos a que se sigan acercando jugadores locales, para seguir practicando nuestro deporte todos unidos, y poder mantener a Junín bien representado siempre”, cerró Enzo Leto.

“Copa xx aniversario” de Cultura afa, este sábado

Este sábado 25, desde la hora 15, se disputará bajo la modalidad on-line el torneo Copa XX Aniversario Cultura AFA de ajedrez, organizado por ese departamento de la entidad madre del balompié nacional.

Los conjuntos estarán conformados por seis tableros y representando al Club Atlé-tico Sarmiento de Junín van a competir, con Ramiro Troilo Celerino como capitán, estos trebejistas:

Franco Villegas, maestro internacional, en el tablero 1; Enzo Leto (candidato a maestro) en el 2; Sergio Bracchi, Santiago Cazaux, Jerónimo Mechedze y Sofía Milagros Bontempi Garrote en los tableros 3, 4, 5 y 6, respectivamente.

Van a enfrentar a equipos conformados por ajedrecistas que representan a los distintos clubes afiliados a la entidad de calle Viamonte, bajo la organización, reiteramos, del Departamento de Cultura de la AFA.