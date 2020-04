Diego Flores obtuvo, con puntaje ideal, el torneo "Abelardo Castillo, in memorian"

El gran maestro internacional Diego Flores logró su sexta victoria consecutiva, al imponerse con trebejos negros a Jonatan Cazaux y así obtuvo de manera invicta y con puntaje ideal el certamen abierto de ajedrez modalidad on-line a seis rondas, denominado "Abelardo Castillo, in memorian" 2020, que se realizó bajo la modalidad sistema suizo 3 + 2, con partida y revancha en cada fecha.

Organizó el Círculo Juninense del juego ciencia, participaron 28 trebejistas y la segunda posición le correspondió a Hernán Catelli, con cinco puntos, completando los seis primeros el candidato a maestro, Enzo Leto, el maestro internacional Franco Villegas, Javier Chiponi y Jerónimo Mechedze, todos con cuatro unidades, en tanto que la mejor dama resultó Sofía Milagros Bontempi Garrote, con tres puntos (ganó las tres últimas rondas), ocupando la duodécima ubicación.

Los resultados generales de la última fecha fueron los siguientes:

Cazaux Jonatan 0 vs. Flores Diego 1; Catelli Hernán 1 vs. Leto Enzo 0; Villegas Franco 1 vs. Sabus Jonatan 0; Bracchi Sergio ½ vs. Sánchez Raad Juan Cruz ½; Zanotti Pablo 0 vs. Chiponi Javier 1; Mechedze Jerónimo 1 vs. Loguzzo Dante 0; Ábalo Yamila 0 vs. Cazaux Santiago 1; Convers Federico 1 vs. Troilo Francisco 0; Screpis Juan Matías 0 vs. Convers Darian 1; Gaud Gonzalo ½ vs. Troilo Ramiro ½; Quiroga Marcos 0 vs. Bontempi Sofía Milagros 1; Zalazar Alejandro ½ vs. Gallo Nicolás Jesús ½; Pugliese Tomás 1 vs. Antonio Santiago 0; y Castillo Javier 0 vs. Sánchez Marcelo 1.

Las otras rondas que se disputaron

Los resultados generales de la quinta fecha fueron los siguientes:

Flores Diego 1 vs. Villegas Franco 0; Chiponi Javier 0 vs. Catelli Hernán 1; Leto Enzo 1 vs. Loguzzo Dante 0; Sánchez Raad Juan Cruz ½ vs. Mechedze Jerónimo ½; Cazaux Jonatan 1 vs. Convers Federico 0; Troilo Francisco 0 vs. Bracchi Sergio 1; Cazaux Santiago ½ vs. Screpis Juan Matías ½; Gallo Nicolás Jesús 0 vs. Zanotti Pablo 1; Sabus Jonatan 1 vs. Quiroga Marcos 0; Pugliese Tomás 0 vs. Ábalo Yamila 1; Convers Darian ½ vs. Gaud Gonzalo ½; Troilo Ramiro 1 vs. Zalazar Alejandro 0; Bontempi Sofía Milagros 1 vs. Sánchez Marcelo 0; Antonio Santiago 0 vs. Castillo Javier 1.

Anteriormente, por la cuarta fecha, estos fueron los siguientes:

Catelli Hernán 0 vs. Flores Diego 1; Loguzzo Dante ½ vs. Troilo Francisco ½; Villegas Franco 1 vs. Bracchi Sergio 0; Leto Enzo 1 vs. Cazaux Santiago 0; Screpis Juan Matías 0 vs. Chiponi Javier 1; Quiroga Marcos 0 vs. Cazaux Jonatan 1; Mechedze Jerónimo 1 vs. Convers Darian 0; Ábalo Yamila 0 vs. Sánchez Raad Juan Cruz 1; Zanotti Pablo ½ vs. Sabus Jonatan ½; Convers Federico 1 vs. Troilo Ramiro 0; Sánchez Marcelo 0 vs. Gallo Nicolás Jesús 1; Gaud Gonzalo ½ vs. Pugliese Tomás ½; Zalazar Alejandro ½ vs. Antonio Santiago ½; y Castillo Javier 0 vs. Bontempi Sofia Milagros 1.

Por la tercera ronda, así terminaron las partidas:

Flores Diego 1 - Leto Enzo 0; Catelli Hernán 1 - Villegas Franco 0; Bracchi Sergio 0 - Loguzzo Dante 1; Cazaux Santiago ½ - Mechedze Jerónimo ½; Chiponi Javier 1 - Pugliese Tomás 0; Troilo Ramiro 0 - Quiroga Marcos 1; Sabus Jonatan ½ - Cazaux Jonatan ½; Convers Darian ½ - Zanotti Pablo ½; Sánchez Raad Juan Cruz ½ - Convers Federico ½; Troilo Francisco 1 - Gaud Gonzalo 0; Zalazar Alejandro 0 - Screpis Juan Matías 1; Bontempi Sofía Milagros 0 - Ábalo Yamila 1; Antonio Santiago 0 - Sánchez Marcelo 1 y Gallo Nicolás Jesús 1 - Castillo Javier 0.

Por la segunda fecha, los enfrentamientos on-line habían arrojado estos resultados:

Mechedze Jerónimo 0 - Flores Diego 1; Villegas Franco 1 - Troilo Ramiro 0; Pugliese Tomás 0 - Catelli Hernán 1; Leto Enzo 1 - Sánchez Raad Juan Cruz 0; Screpis Juan Matías 0 vs. Bracchi Sergio 1; Zanotti Pablo 0 vs. Cazaux Santiago 1; Quiroga Marcos ½ - Troilo Francisco ½; Ábalo Yamila 0 - Chiponi Javier 1; Cazaux Jonatan 1 - Gallo Nicolás 0; Convers Federico 1 - Bontempi Sofia Milagros 0; Gaud Gonzalo 1 - Antonio Santiago 0; Castillo Javier - Sabus Jonatan 1; Sánchez Marcelo 0 - Convers Darian 1; y Loguzzo Dante 1 - Zalazar Alejandro 0.

Recordemos que en la primera ronda, las partidas terminaron así:

Flores Diego 1 - Castillo Javier; Convers Darian 0 - Villegas Franco 1; Catelli Hernán 1 - Convers Federico 0; Gallo Nicolás Jesús 0 - Leto Enzo 1; Bracchi Sergio 1 - Gaud Gonzalo 0; Cazaux Santiago ½ - Quiroga Marcos ½; Sabus Jonatan 0 - Mechedze Jerónimo 1; Troilo Ramiro 1 - Sánchez Marcelo 0; Sánchez Raad Juan Cruz 1 - Cazaux Jonatan 0; Bontempi Sofía Milagros 0 - Screpis Juan Matías 1;

Troilo Francisco ½ - Ábalo Yamila ½; Antonio Santiago 0 vs. Zanotti Pablo 1; recibiendo además medio punto Dante Loguzzo y Alejandro Zalazar, al haber quedado libres.

Las posiciones

Al cabo del certamen de ajedrez on-line, estas fueron las posiciones finales:

Ps. Tableros Puntos

1- Flores, Diego 6,0.

2- Catelli. Hernán 5,0.

3- Leto, Enzo 4,0.

4- Villegas, Franco 4,0.

5- Chiponi, Javier 4,0.

6- Mechedze, Jerónimo 4,0.

7- Cazaux, Jonatan 3,5

8- Convers, Federico 3,5

9- Bracchi, Sergio 3,5

10-Sánchez R., Juan C. 3,5

11-Cazaux, Santiago 3,5

12-Bontempi,Sofía M. 3,0

13-Loguzzo, Dante 3,0

14-Convers, Darian 3,0

15-Sabus, Jonatan 3,0

16-Zanotti, Pablo 3,0

17-Screpis, Juan Matías 2,5

18-Ábalo, Yamila 2,5

19-Pugliese, Tomás 2,5

20-Troilo, Ramiro 2,5

21-Gallo, Nicolás 2,5

22-Troilo, Francisco 2,5

23-Gaud, Gonzalo 2,5

24-Sánchez, Marcelo 2,0

25-Quiroga, Marcos 2,0

26-Zalazar, Alejandro 1,5

27-Castillo, Javier 1,0

28-Antonio, Santiago 0,5