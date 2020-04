Diego Flores quedó como único puntero del certamen "Abelardo Castillo, in memorian"

Prosigue la disputa del certamen abierto de ajedrez modalidad on-line a seis rondas, denominado "Abelardo Castillo, in memorian" 2020, el cual se va a prolongar hasta hoy sábado, bajo la modalidad sistema suizo 3 + 2, con partida y revancha en cada fecha.

Organiza el Círculo Juninense del juego ciencia, participan 28 trebejistas, y tras la disputa de las cuatro primeras jornadas, encabeza las posiciones con puntaje ideal e invicto el máximo favorito al título, el gran maestro Diego Flores, escoltado a una unidad por Hernán Catelli (condujo piezas blancas y dejó el invicto frente a Flores), el maestro internacional Franco Villegas, Enzo Leto (candidato a maestro) y Javier Chiponi, los tres últimos citados ganadores de sus encuentros ante Sergio Bracchi, Santiago Cazaux y Juan Matías Screpis, respectivamente.

Al cierre de esta edición, por la quinta y anteúltima fecha, se jugaban partidas decisivas, ya que Diego Flores se medía llevando piezas blancas con Franco Villegas (juego que puede empezar a definir quien será el campeón); Javier Chiponi enfrentaba a Hernán Catelli y Enzo Leto al sorprendente Dante Loguzzo, quién se mantiene invicto con dos triunfos y dos empates.

Los resultados de la cuarta fecha, fueron los siguientes:

Catelli Hernán 0 vs. Flores Diego 1; Loguzzo Dante ½ vs. Troilo Francisco ½; Villegas Franco 1 vs. Bracchi Sergio 0; Leto Enzo 1 vs. Cazaux Santiago 0; Screpis Juan Matías 0 vs. Chiponi Javier 1; Quiroga Marcos 0 vs. Cazaux Jonatan 1; Mechedze Jerónimo 1 vs. Convers Darian 0; Ábalo Yamila 0 vs. Sánchez Raad Juan Cruz 1; Zanotti Pablo ½ vs. Sabus Jonatan ½; Convers Federico 1 vs. Troilo Ramiro 0; Sánchez Marcelo 0 vs. Gallo Nicolás Jesús 1; Gaud Gonzalo ½ vs. Pugliese Tomás ½; Zalazar Alejandro ½ vs. Antonio Santiago ½; y Castillo Javier 0 vs. Bontempi Sofia Milagros 1.

Por la tercera ronda, estos fueron los resultados registrados:

Flores Diego 1 - Leto Enzo 0; Catelli Hernán 1 - Villegas Franco 0; Bracchi Sergio 0 - Loguzzo Dante 1; Cazaux Santiago ½ - Mechedze Jerónimo ½; Chiponi Javier 1 - Pugliese Tomás 0; Troilo Ramiro 0 - Quiroga Marcos 1; Sabus Jonatan ½ - Cazaux Jonatan ½; Convers Darian ½ - Zanotti Pablo ½; Sánchez Raad Juan Cruz ½ - Convers Federico ½; Troilo Francisco 1 - Gaud Gonzalo 0; Zalazar Alejandro 0 - Screpis Juan Matías 1; Bontempi Sofía Milagros 0 - Ábalo Yamila 1; Antonio Santiago 0 - Sánchez Marcelo 1 y Gallo Nicolás Jesús 1 - Castillo Javier 0.

Por la segunda fecha, los enfrentamientos on-line habían arrojado estos resultados:

Mechedze Jerónimo 0 - Flores Diego 1; Villegas Franco 1 - Troilo Ramiro 0; Pugliese Tomás 0 - Catelli Hernán 1; Leto Enzo 1 - Sánchez Raad Juan Cruz 0; Screpis Juan Matías 0 vs. Bracchi Sergio 1; Zanotti Pablo 0 vs. Cazaux Santiago 1; Quiroga Marcos ½ - Troilo Francisco ½; Ábalo Yamila 0 - Chiponi Javier 1; Cazaux Jonatan 1 - Gallo Nicolás 0; Convers Federico 1 - Bontempi Sofia Milagros 0; Gaud Gonzalo 1 - Antonio Santiago 0; Castillo Javier - Sabus Jonatan 1; Sánchez Marcelo 0 - Convers Darian 1; y Loguzzo Dante 1 - Zalazar Alejandro 0.

Recordemos que en la primera ronda, las partidas terminaron así:

Flores Diego 1 - Castillo Javier; Convers Darian 0 - Villegas Franco 1; Catelli Hernán 1 - Convers Federico 0; Gallo Nicolás Jesús 0 - Leto Enzo 1; Bracchi Sergio 1 - Gaud Gonzalo 0; Cazaux Santiago ½ - Quiroga Marcos ½; Sabus Jonatan 0 - Mechedze Jerónimo 1; Troilo Ramiro 1 - Sánchez Marcelo 0; Sánchez Raad Juan Cruz 1 - Cazaux Jonatan 0; Bontempi Sofía Milagros 0 - Screpis Juan Matías 1; Troilo Francisco ½ - Ábalo Yamila ½; Antonio Santiago 0 vs. Zanotti Pablo 1; recibiendo además medio punto Dante Loguzzo y Alejandro Zalazar, al haber quedado libres.