Sigue la disputa del torneo de ajedrez "Abelardo Castillo, in memorian" 2020

Prosigue la disputa del certamen abierto de ajedrez modalidad on-line denominado "Abelardo Castillo, in memorian" 2020, el cual se va a prolongar hasta este sábado 18, a lo largo de seis rondas, por sistema suizo 3 + 2, con partido y revancha en cada enfrentamiento diario.

La organización está a cargo del Círculo Juninense del juego ciencia y entre otros, participan de esta competencia el gran maestro de nuestra ciudad, Diego Flores, múltiple campeón argentino, y el maestro internacional tambiém local, Franco Villegas.

También compiten estos trebejistas: Sofía Milagros Bontempi; Javier Castillo; Federico Convers; Nicolás Jesús Gallo; Hernán Catelli; Enzo Leto; Sergio Bracchi; Gonzalo Gaud; Tomás Pugliese; Javier Chiponi; Marcos Quiroga; Santiago Cazaux; Jonatan Sábus; Jerónimo Mechedze; Marcelo Sánchez; Ramiro Troilo; Juan Cruz Sánchez Raad; Francisco Troilo; Santiago Antonio; Jonathan Cazaux; Darian Convers; Juan Matías Screpis; Alejandro Zalazar; Yamila Ábalo; Dante Loguzzo y Pablo Zanotti, totalizando 28 jugadores.

Computadas las dos primeras rondas, lideran con dos triunfos los ajedrecistas Franco Villegas, Sergio Bracchi, Hernán Catelli, Diego Flores y Enzo Leto, seguidos por Santiago Cazaux y Dante Loguzzo, también invictos y con un punto y medio acumulados.

Los resultados

En la primera ronda, los resultados registrados fueron los siguientes:

Flores Diego 1 - Castillo Javier; Convers Darian 0 - Villegas Franco 1; Catelli Hernán 1 - Convers Federico 0; Gallo Nicolás Jesús 0 - Leto Enzo 1; Bracchi Sergio 1 - Gaud Gonzalo 0; Pugliese Tomás - Chiponi Javier (postergada); Cazaux Santiago ½ - Quiroga Marcos ½; Sabus Jonatan 0 - Mechedze Jerónimo 1; Troilo Ramiro 1 - Sánchez Marcelo 0; Sánchez Raad Juan Cruz 1 - Cazaux Jonatan 0; Bontempi Sofía Milagros 0 - Screpis Juan Matías 1;

Troilo Francisco ½ - Ábalo Yamila ½; Antonio Santiago 0 vs. Zanotti Pablo 1; recibiendo además medio punto Dante Loguzzo y Alejandro Zalazar, al haber quedado libres.

Por la segunda ronda, las partidas on-line arrojaron estos resultados:

Mechedze Jerónimo 0 - Flores Diego 1; Villegas Franco 1 - Troilo Ramiro 0; Pugliese Tomás 0 - Catelli Hernán 1; Leto Enzo 1 - Sánchez Raad Juan Cruz 0; Screpis Juan Matías 0 vs. Bracchi Sergio 1; Zanotti Pablo 0 vs. Cazaux Santiago 1; Quiroga Marcos ½ - Troilo Francisco ½; Ábalo Yamila 0 - Chiponi Javier 1; Cazaux Jonatan 1 - Gallo Nicolás 0; Convers Federico 1 - vs. Bontempi Sofia Milagros 0; Gaud Gonzalo 1 - Antonio Santiago 0; Castillo Javier - Sabus Jonatan 1; Sánchez Marcelo 0 - Convers Darian 1; y Loguzzo Dante 1 - Zalazar Alejandro 0.

Al cabo de la segunda ronda, así están las posiciones:

Ps. Tableros...........Puntos

1- Villegas, Franco ...... 2,0

2- Bracchi, Sergio ....... 2,0

3- Catelli, Hernán ....... 2,0

4- Flores, Diego .......... 2,0

5- Leto, Enzo .............. 2,0

6- Cazaux, Santiago ..... 1,5

7- Loguzzo, Dante ........ 1,5

8- Mechedze, Jerónimo . 1,0

9- Sánchez Raad, Juan |1,0

10- Pugliese, Tomás ..... 1,0

11- Troilo, Ramiro ........ 1,0

12- Convers, Darian ...... 1,0

14- Gaud, Gonzalo ....... 1,0

15- Screpis, Juan M. ..... 1,0

16- Chiponi, Javier ....... 1,0

17- Zanotti, Pablo ........ 1,0

18- Cazaux, Jonatan ..... 1,0

19- Sabus, Jonatan ...... 1,0

20- Quiroga, Marcos .... 1,0

21- Troilo, Francisco ..... 1,0

22- Ábalo, Yamila ....... 0,0

23- Zalazar, Alejandro . 0,0

24- Castillo, Javier ...... 0,0

25- Gallo, Nicolás ....... 0,0

26- Bontempi, Sofía .... 0,0

27- Antonio, Santiago . 0,0

28- Sánchez, Marcelo . 0,0