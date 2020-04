Carlos Tayaldi: "Estamos comprometidos con la situación y esperando que todo mejore"

El presidente del Club Los Miuras, Carlos Tayaldi, aseguró a Democracia que la institución está comprometida con la situación generada por la pandemia del coronavirus y se mostró optimista en que todo pase pronto. También brindó detalles de las actividades que se realizan en las redes sociales y se refirió a las consecuencias económicas para el club.

El hogar, el colegio y el club son lugares importantes para los chicos. Pero hoy hay que tener paciencia y esperar.

"Nuestras instalaciones están al servicio del municipio. Ellos saben que pueden contar con nosotros para lo que necesiten", destacó el dirigente. A continuación, los conceptos más importantes de la charla.

- ¿Cómo se vive la situación en el Club Los Miuras?

- Estamos comprometidos con la situación y esperando que todo mejore. Entendemos que lo más importante es cuidar de la salud de todos. Los profesores de educación física que trabajan en el club se han encargado de difundir algunos ejercicios para que los chicos se mantengan activos y con ganas de volver. Nos gusta que los chicos tengan al club siempre presente.



- Más allá del cierre del club y del aislamiento, el trabajo continúa en las redes.

- La mayoría de los clubes lo viene haciendo y la verdad es que funciona. Los "profes" envían una actividad y las chicas y los chicos la hacen. A veces estas actividades se graban y las compartimos en nuestras redes. La idea es estar activos y en contacto. Y como complemento del trabajo a veces intercambiamos fotos del club, de algunos momentos lindos. Así que por ahora estamos haciendo eso.

- Si bien lo más importante es preservar la salud, la situación económica de los clubes se ve claramente perjudicada.

- Sí, en nuestro caso tuvimos que tomar algunas decisiones importantes. Por ejemplo, teníamos unos ahorros destinados para obras que tuvimos que usarlos para cumplir con los trabajadores del club. Teníamos que cumplir con los profesiones y con los empleados. Y ahora estamos trabajando para cumplir con lo que se viene. Hemos abierto una cuenta donde los socios van a poder realizar el pago de la cuota a través de un depósito o una transferencia. Sabemos que la situación es difícil pero le vamos a poner el pecho. Vamos a hacer lo imposible para cumplir con el sueldo de todo el personal. Después, sobre el futuro mucho no podemos planear, veremos, cuando aparezcan los problemas veremos cómo los enfrentamos. Siempre dimos la cara, así que en este sentido tenemos que esperar. Lo solucionaremos de la mejor forma posible.



- ¿Cómo fue viviendo la situación? Porque al principio la realidad no parecía tan grave.

- Me acuerdo que un fin de semana iban a venir algunos clubes de Buenos Aires a Junín, íbamos a jugar unos amistosos. Y antes del fin de semana la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires) decretó el freno de las actividades y tiempo más tarde también tomó la misma postura la UAR (Unión Argentina de Rugby). Y con la asociación de hockey pasó lo mismo. Se suspendió todo en pocas horas, nosotros también asumimos la gravedad de las circunstancias y cerramos el club. La misma postura tomaron todas las instituciones de Junín. Después lo que hicimos fue hablar inmediatamente con el director de Deportes (Claudio Yópolo) para poner todas nuestras instalaciones al servicio del municipio. Ellos saben que pueden contar con nosotros para lo que necesiten.





- Lo último, ¿considera que esta situación va a dejar algún aprendizaje?

- Sí, claro, es más, creo que ese aprendizaje va a generar algo positivo. Creo que todos nos hemos equilibrado y que hemos tomado conciencia. Todo esto tiene que ser para bien. Mi consejo en este momento es que cuando todo termine los chicos tienen que volver a practicar deporte. Las familias tienen que inculcarle a los chicos que vayan a los clubes. El hogar, el colegio y el club son lugares importantes para los chicos. Pero hoy hay que tener paciencia y esperar. Y también hay que reconocer el gran trabajo del personal de salud y de seguridad que le están poniendo el pecho a la situación. Aprovecho la oportunidad para expresar mi reconocimiento para todos ellos.