La historia de Walter Verggini, un apasionado por las artes marciales y el juego de tejo

Walter Omar Verggini nació en Germania, su infancia la pasó en Ingeniero Balbín, cursando allí la escuela primaria (ambas localidades del Partido de General Pinto) y es hijo de Pablo Juan Verggini y de Ángela Rosa de Verggini; tiene siete hermanos, Élida, Delia, Vilma, Amílcar, César, Marisa y Anahí.

A los trece años de edad se fue a vivir con una familia de nacionalidad japonesa a San Miguel, residiendo allí durante 12 años y luego se radicó en Junín, "siempre con la idea de vivir en un lugar más tranquilo", expresó a nuestro medio.

Walter es papá de Adrián, Bárbara, Sonia, Daiana, Kevin, Ariel e lara Verggin y tiene tres nietos y esta en pareja con Anahí Córdoba, desde hace 23 años. Sobre sus inicios en las artes marciales, teniendo actualmente el maestro la jerarquía de noveno Dan, el maestro reseñó: "Comencé con las artes marciales en el Club Porvenir de José C. Paz, con la maestra Violeta Juárez. Una vez radicado en Junín, mi primer lugar fue el Club Rivadavia, después me trasladé en la calle Roque Sáenz Peña, al Instituto Alcolea, donde llegué a tener cien alumnos, lo máximo, y también di clases en la sede de la sociedad de fomento `San Cayetano´. Hace 35 años que estoy con esto".

Central y siete filiales de kempo

Con el correr de los años, tras radicarse en Junín, su escuela de kempo se expandió por la zona con mucho éxito y actualmente, sobre las filiales con las que cuenta, Verggini enumeró: "Son ocho en total. La de Lincoln, a cargo de Raúl Constantino, quinto Dan y de la profesa Patricia Ortega; en General Pinto, a cargo del maestro Agustín Ledesma, quinto Dan y de la profesora Mabel Goicoechea; en Germania y San Gregorio, bajo la dirección del maestro Leonardo Barreto, sexto Dan y como subdirector el maestro Marcelo Medina, cuarto Dan; en Pasteur, a las órdenes del profesor Gustavo Videla; en Junín tenemos dos filiales, una a cargo del maestro Juan Bertoni y otra a cargo del profesor David Fermanelli, más la sede central en el barrio `San Cayetano´, a cargo mía".

Walter comentó luego que "tres veces por año hacemos las evaluaciones, para ver la capacidad y dedicación de cada alumno. Los cinturones de kempo empiezan con el blanco y le siguen amarillo, naranja, verde, azul, rojo y negro, siendo profesores hasta el tercer Dan y maestros del cuarto Dan en adelante", tras lo cual Verggini manifestó: "Todos los encargados de las filiales pasaron por mi gimnasio, la mayoría hasta cinturones negros, ya que luego -por estudio o trabajo- siguieron sus camino, pero siempre, de una u otra forma regresan. En cuanto a mis hijos, dos son boxeadores; el mayor (Adrián) práctica por deporte e hizo seis peleas, pero práctica por que le gusta y el más chico, Ariel, lo hace de manera competitiva. Arrancó a los 11 años cuando su hermano mayor, Adrián, lo llevo a practicar boxeo. Lleva 19 peleas realizadas con muy buen récord, ya que ganó 16, empató una y perdió dos. Si sigue, tiene muchas condiciones y buen futuro en el pugilismo", expresó con alegría.

Debido a la pandemia por coronavirus, para sus alumnos de la central y filiales, el maestro reporteado dijo que "les damos trabajo virtuales, ya que tenemos que cuidarnos todos. Realmente se complico bastante la situación, pero hay que estar siempre cerca del alumno, ya que este año tenemos competencias internacionales muy importantes".

El juego de tejo, otra gran pasión

En cuanto al deporte que ahora o practica, el tejo, Verggini comentó que "empecé como jugando, como una distracción, ya que tuve una accidente muy grande y no pude competir mas con el arte marcial. El tejo me llevó a conocer otras personas, formar otras amistades. Nunca pensé llegar tan alto en el nivel competitivo, ya que pude ganar tres campeonatos argentinos, cinco torneos provinciales y un campeonato nacional con la selección de Provincia de Buenos Aires. Fuí campeón nacional individual en 2012, siendo el único juninense en la categoría libre que lo obtuvo, y en 2015 competí con la selección argentina, ganando en Brasil y cosechando muchos torneos zonales. Son mis dos amores, las artes marciales y el tejo y lo que más agradezco de ambos deportes en haber formado amistades, conocer a personas de bien y con 60 años recién cumplidos me siento muy agradecido".

En cuanto a "El Galpón", cuyos colores defiende en tejo, el encuestado señaló: "Es uno de los clubes más importantes de la Argentina, en el cual se nos da la oportunidad de practicar en la semana con instalaciones muy cómodas (sobre calle Jorge Newbery, a la altura de calle Sarmiento, en el predio ferroviario juninense). Tiene `El Galpón´ un gran nivel de tejo, uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires,y hemos logrado formar un grupo con todos jugadores juninenses. Recorremos el país casi todos los fines de semana y gracias a ese nivel, hemos logrado muy buenos resultados, como obtener un certamen individual de mayores nacional, ser campeones provinciales y ganar premios en toda la zona", dijo Verggini, quien ha obtenido reconocimientos como jugador de tejo por parte del Círculo de Periodistas Deportivos "José Luis Buono" de Junín.

Para cerrar la entrevista, Walter Omar Verggini destacó que "mi hobby es tener amigos y ser útil para la sociedad. Agradezco a mis padres por siempre valorar el respeto hacia los demás y yo sigo esa senda, respetando al prójimo como me educaron mis padres en el campo, .en Germania y en Ingeniero Balbin", completó.