La atleta marplatense Belén Casetta se entrena en Kenia bajo estrictas medidas

La atleta marplatense Belén Casetta, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2019 en Perú y finalista del Mundial de Inglaterra 2017 en 3.000 metros con obstáculos, contó ayer que se entrena en Kenia con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, con estrictas medidas de seguridad por la pandemia de coronavirus.

"Estoy en Inten, un pueblito ubicado a 2.500 metros de altura y en el que están entrenando medallistas mundiales y olímpicos y también atletas que lograron récords. El presidente de Kenia (Uhuru Kenyatta) ordenó que este lugar esté aislado y no ingrese nadie", manifestó Casetta a Télam desde el país africano, que tiene sus fronteras cerradas luego que se confirmaran siete casos de coronavirus.

"Estamos totalmente aislados. Hay controles en todas las rutas. Está todo reforzado para que no haya contacto de los atletas con gente de otros pueblos o ciudades. Hay controles que se están haciendo en las rutas principales. Para entrar a este pueblo hay policías y militares controlando todo por el tema de la seguridad, para que no ingrese nadie", explicó.

Casettta, quien viajó a Kenia junto con su entrenador Leonardo Malgor el 24 de febrero y comenzó sus trabajos dos días después, dijo que continuará sus entrenamientos hasta el jueves 2 de abril en Inten, situada a 261 kilómetros al noroeste de Nairobi, la capital del país.

La atleta, de 25 años, logró el undécimo puesto en la final del Mundial de mayores en Londres 2017, donde pulverizó su propio récord sudamericano en la prueba de 3.000 metros con obstáculos.

Casetta, única corredora del continente en esa final, logró un tiempo de 9 minutos, 25 segundos y 99 centésimas y quedó undécima en la prueba que ganó la estadounidense Emma Coburn, con 9m.02s.58/100.

La marplatense había establecido una nueva plusmarca sudamericana y nacional al quedar sexta en su serie eliminatoria, con un registro de 9m.35s.78/100, que superó el de la brasileña Juliana Paula Gomes dos Santos (9m.38s./63/100) en Praga, del 6 de junio de 2016.

El día a día

En otro tramo del diálogo, Casetta detalló su jornada de entrenamientos con los recaudos exigidos por las autoridades del país africano.

"Cada vez que ingresamos al establecimiento en el que estamos todos los atletas hay que lavarse las manos; hay alcohol en gel para todos y en habitaciones y comedores", relató.

"En las habitaciones cada uno duerme separado; nos dan de comer separados y no se puede entrenar en grupo. Solo hasta cinco personas", explicó.

"Si queremos ir a la pista, tenemos que hacerlo en horarios separados para no tener contacto", puntualizó la ganadora del Olimpia de Plata en atletismo del año pasado.

Casetta subió al podio en los tres últimos campeonatos sudamericanos en 3000 con obstáculos: en Perú 2015 ganó la medalla de bronce con un registro de 9m.57s.01/100; logró la presea de oro en Paraguay 2017 con 9m.51s.40/100 y la de plata en el de Perú 2019 con 10m.04s.54/100.

Además, conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 3000 con obstáculos, con una marca de 9m.44s.46/100.