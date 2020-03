Nuestra ciudad será sede de importante Triatlón Olímpico

Organizado por la Agrupación Atlética La Legión, con el apoyo del Gobierno de Junín, los días sábado 21 y domingo 22 de marzo se realizará en nuestra ciudad un importante evento deportivo donde se espera la participación de deportistas de todo el país.

La competencia fue presentada por integrantes de La Legión y estuvieron presentes autoridades municipales y atletas locales.

Diego García, presidente de La Legión, dijo al respecto: "Es un día muy especial, porque estamos presentando una actividad con mucho deporte y de gran atractivo turístico. Se trata de un Triatlón Olímpico que se desarrollará los días 21 y 22 de marzo en el Parque Natural Laguna de Gómez, cuyas distancias serán: 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. Además de la competencia, hemos organizado junto al municipio otras actividades con el objetivo de que, quienes nos visiten, se queden ese fin de semana en nuestra ciudad".

Luego, García expresó:

"Por ello, el sábado 21 realizaremos un triatlón infantil, habrá clase de zumba strong y espectáculos musicales y, el domingo, a las 8 de la mañana, estaría comenzando la competencia, luego de la cual, habrá exposición deportiva, carros gastronómicos y más espectáculos musicales. Invitamos a toda la comunidad a que se acerque a disfrutar de estas propuestas pero le solicitamos que tengan en cuenta que el día domingo el acceso al Parque Natural estará restringido y es importante que colaboren para la seguridad de los deportistas", agregó.

García agradeció a "todos los sponsor y al Gobierno de Junín que nos está dando una mano terrible en la organización de este importantísimo evento. También mencionar que para nosotros es un orgullo que esta competencia sea el cierre del campeonato provincial de triatlón, una confianza muy grande que nos brinda la federación provincial".

Joaquín Aguiar, también integrante de La Legión, agregó que "hay que tener en cuenta que los eventos del sábado, tanto una kayakeada organizada por el municipio, como zumba strong y el triatlón infantil serán totalmente participativos. Quiero agradecer al municipio por el apoyo y compromiso de siempre con el deporte, estando siempre presentes, que hoy nos permite a nosotros contar con una sede en el Parque Natural Laguna de Gómez, algo que nos pone muy felices y nos pone ante un desafío muy grande; por este logro agradezco al intendente Pablo Petrecca, a la concejal Nora Mahuad y a los funcionarios municipales Luis Bortolato, Claudio Yópolo y Agustina De Miguel".

Aguiar también agradeció a los sponsor privados que acompañarán esta iniciativa como son: Clínica Centro, OSDE, Grupo IE, Intermed, Pronto Pago, Tregar, Don Yeyo, Fryda Sports, Industria Martínez y Agua Polar. "Nuestra agrupación es sin fines de lucro, por lo tanto, el acompañamiento de las empresas y el municipio es fundamental para que podamos desarrollar eventos como este que nos permiten difundir el triatlón, que tanto nos gusta".

Para Claudio Yópolo es ”deportivo y turístico”

A su turno, Claudio Yópolo, director de Deportes, expresó: "Desde el Gobierno de Junín acompañamos todas las iniciativas deportivas de la ciudad, en este caso, a La Legión, porque están haciendo un trabajo muy bueno y sabemos el esfuerzo que demanda esta actividad. Este evento también cuenta con la participación de la dirección de Turismo, a cargo de Luis Bortolato, porque, como se dijo, además de lo deportivo también se trata de un evento muy significativo desde lo turístico. En nombre del intendente Pablo Petrecca quiero felicitar por la organización de este evento e invitar a los vecinos a participar".

En la presentación del Triatlón Olímpico también estuvieron dos atletas locales que participarán en él, Mauricio Gónzalez y Martín Larraburu.

Gónzalez dijo que "para mí, como atleta, es algo que me pone muy feliz por poder hacerlo en nuestra ciudad y disfrutar de un lugar tan lindo como es el Parque Natural Laguna de Gómez".

Por su parte, Larraburu, reconoció "el esfuerzo de los chicos de La Legión y sin dudas esta carrera es la demostración de que las cosas cuando se hacen con pasión se pueden hacer. Hace 6 años hago triatlón y si en ese entonces me hubiesen dicho que se iba a organizar uno en Junín no lo hubiese creído; hoy, con el esfuerzo de la Legión, el apoyo del municipio se realizará una carrera sin precedentes en Junín, con la participación de atletas de primer nivel y de todo el país".

Para finalizar, la concejal Nora Mahuad, felicitó a "todos los integrantes de la agrupación atlética La Legión, porque hacen un trabajo maravilloso. Es un orgullo que sean de Junín y una felicidad muy grande saber que ahora tienen su propia sede, que seguramente será muy bien aprovechada".

La programación prevista será la siguiente:

Sábado 21:

14 hs.: Kayaqueada (desde las 13 se hará la inscripción).

16: Triatlón Infantil.

11 a 17.45: Entrega de Kits.

11 a 20: Feria del evento.

16 a 18: Parque cerrado apertura.

18: Charla técnica.

19.30: Pasta Party.

Domingo 22:

7 a 7.45: Parque cerrado apertura.

8: Largada del triatlón.

8 a 18: Feria del evento.