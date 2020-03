Durante el fin de semana se dictó una master class de Strong by Zumba en el Complejo Municipal General San Martín que estuvo a cargo de la instructora "Lula" Alegre y el master trainer argentino Jony Conquer. Destacan la gran organización que hubo para posibilitar la participación de 15 instructores de distintas partes de la Provincia y más de 160 asistentes.

Sobre este acontecimiento, Claudio Yópolo, director de Deportes del municipio, manifestó: "Tal como nos pide constantemente el intendente, Pablo Petrecca, hemos acompañado en la organización de este importante evento que ha reunido a tantas personas y ha sido un placer enorme ver a tanta gente que se acercó para entrenarse de la mano de Lula y los distintos instructores que se hicieron presentes”.

Añadió: “Desde el área buscamos fomentar cada disciplina deportiva en la ciudad y esta es una de las que mayor crecimiento ha tenido en el último tiempo. Instructoras de gran calidad como Lula hacen que esta propuesta sea mucho más atractiva y esperamos seguir trabajando en conjunto tal como lo venimos haciendo”.

La palabra de los "profes"

En tanto, Lula Alegre expresó: "Estamos muy contentos y agradecidos por la master class que hemos vivido en el complejo San Martín, porque realmente superó todas nuestras expectativas. Vino muchísima gente proveniente de más de diez localidades que se entrenó al compás de la música con esta disciplina que está revolucionando el mercado del fitness”.

“Mucha gente elige esta propuesta para entrenar y cambiar su estilo de vida, la cual tiene como uno de los pilares fundamentales la promoción de la salud y la calidad de vida”, añadió.

Asimismo, Alegre dijo que “estamos muy orgullosos de haber contado con la presencia de nuestro master trainer de Argentina, Jony Conquer, que es una persona excepcional, no solo por su técnica, sino por su humildad y sencillez que demostró en el escenario”.

Precisamente, el propio Jony Conquer señaló: "Es un placer realmente asistir a este tipo de eventos que están tan bien organizados y pensados, de la mano de Lula que estuvo en cada uno de los detalles. Ha sido un trabajo importantísimo de gestión para que todos los instructores puedan sentirse cómodos y que todo salga de manera eficiente y dinámica”.

“Salió todo perfecto, la energía de la gente fue increíble y ojalá se realicen más eventos como este en Junín porque sabemos que impulsan mucho a la práctica del deporte y la vida sana. No me quedan más que palabras de agradecimiento”, concluyó.