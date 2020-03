Dante Cascella entró quinto en los 10.000 metros

Casi medio centenar de nadadores participaron del exigente cruce de 10.000 metros en aguas de la Laguna de Gómez.

El nadador de la ciudad de La Plata, Lucas Bulacio, fue el ganador empleando un tiempo de 2 horas y 18 minutos. Veinte segundos más tarde llegó su coterráneo Ignacio Piaggio y tercero fue Lautaro Kenning (de Muñiz, Bs. As.) con 2 horas 28´22”.

El juninense mejor ubicado fue Dante Cascella que llegó quinto con 2 horas 42´ y 35”.

Yópolo: “Cerramos la temporada”

Claudio Yópolo, director de Deportes del Gobierno de Junín, destacó: "Con este cruce de 10.000 metros estamos terminando la temporada 2020 de lo que es natación. Este, sin dudas, es el cruce más exigente y la verdad estamos muy satisfechos de que se haya desarrollado con absoluta normalidad. Una vez más nos acompañó el clima y estamos muy satisfechos con la cantidad de nadadores que se inscribieron para participar".

"Estamos hablando de una prueba muy exigente, por eso la cantidad de inscriptos es menor a la de los cruces anteriores, más allá de eso, estamos muy contentos porque como siempre nos pide el intendente Pablo Petrecca, estamos acompañando y promocionando una disciplina que en los últimos años ha crecido muchísimo. De hecho, hoy hay nadadores de varias partes del país participando", agregó.

El funcionario también aprovechó para destacar la organización de los cruces y dijo: "Esto es así gracias a un gran trabajo de todos los profesores que forman parte de nuestra dirección, que permite que se pueda disfrutar no sólo de la competencia, sino además, de esta hermosura que es el Parque Natural. También quiero agradecer el compromiso de los guardavidas, a la gente de Clínica IMEC, que dispuso un médico en una lancha para monitorear a los nadadores, a los bomberos y las diferentes empresas que nos acompañan".

Como se dijo, nadadores de diferentes partes del país se hicieron presentes en nuestra ciudad para participar de la competencia. El grupo Safo, con integrantes de Chacabuco, Bragado y Capital Federal llegó a la la ciudad con varios nadadores, como el caso de Andrés Sorsini, quien dijo: "En mi caso es mi primer cruce de 10.000, pero en el grupo hay nadadores experimentados que han participado de competencias similares en otros lugares".

Gabriela, oriunda de Capital Federal, expresó: "Conocí esta laguna en el cruce de los 5000 metros y la verdad es que me encantó, es una muy linda laguna con una excelente organización".

Otro grupo de jóvenes nadadores locales, también participó de la competencia representando a la AEFIP. Dante Casella, dijo: "Tengo 16 años y la competencia es muy exigente, pero tratamos de llevarla de la mejor manera posible. Venimos a pasarla bien y disfrutar de la carrera".

Por su parte, Ivo, de solo 15 años, manifestó: "Nos preparamos mucho para poder participar, sobre todo desde lo mental, porque la distancia es mucha y la idea es llegar. Tamara Ponteprino, con 14 años, agregó: "vinimos con el objetivo de llegar y estoy muy contenta de poder participar".

Por último, Gabriela Panario, juninense e integrante de la Escuela Municipal de Natación, contó: "Por segunda vez participé de un cruce de 10000 metros, es una competencia muy linda donde más allá de los físico hay que estar muy bien desde lo mental, porque es una carrera larga, para cumplir con el objetivo de llegar y poder dar lo máximo para poder superarme".

"Me encanta la natación y poder ser parte de una escuela municipal y tener competencias como estas en Junín es algo muy especial. Todo el equipo de la escuela municipal es excelente y entre todos conformamos una gran familia. Es muy valorable que Junín sea referente en materia de natación con estas competencias", concluyó.

Los ganadores

General hombres:

1° Lucas Bulacio 2h 18´00”

2° Ignacio Piaggio 2h 18´20”

3° Lautaro Kenning 2h 28´22”

4 Joel Banega (Chacabuco) 2h 42´01”

5 Dante Cascella (Junín) 2h 42´35”

6 Patricio D´Ottavio (Pergamino) 2h 43´21”

Damas

1° Cynthia Grimetbauer

2° Manuela Goncalvez

3° Florencia Karlen.