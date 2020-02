El campeonato comienza el veintiocho de marzo

Analía Simón fue ratificada al frente del minibásquet de la Asociación Juninense y Silvia Gjurisich como secretaria.

El torneo dará comienzo el 28 de marzo y se denominará "Paradise Mundo Gráfico".

Será el torneo apertura y para la segunda parte del año tendrá lugar el certamen clausura.

Se contemplará la posibilidad de que las finales de las zonas, según las posiciones, sean todos contra todos.

La próxima semana se llevará a cabo una reunión del colegio de árbitros con los entrenadores.

Los u13 jugarán de acuerdo a la reglamentación oficial, al igual que el mini, como máximo 2 cuartos. La próxima reunión de comisión directiva será este lunes 2 de marzo a las 20.

Apertura local

En tanto el 10 de marzo dará inicio el campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol. Este es el programa tentativo, sujeto a cambios de acá a la fecha de inicio:

Martes 10

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Sarmiento

21.30 Mayores San Martín vs Sarmiento

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño

Miércoles 11

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs Ciclista Verde

21.30 Mayores El Linqueño vs Ciclista



Jueves 12

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista Rojo vs El Linqueño

21.30 U19 Ciclista vs El Linqueño

Club 9 de Julio

21 Mayores 9 de Julio vs Baigorrita

Viernes 13

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs Los Indios

21.30 Mayores Cavul vs Los Indios

Sábado 14

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Sarmiento

19 U19 San Martín vs Sarmiento

Club Porteño

18 U15 Porteño vs Argentino

Club Los Indios

18 U15 Los Indios vs Cavul

17 U15 Ciclista vs El Linqueño