Uriel Muñoz "es muy talentoso", aseguró sobre el atleta de Junín el entrenador Leonardo Malgor

Como informó "Democracia", desde el pasado martes y hasta el 25 del corriente, se realiza en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la segunda edición del Campus Programa YOG, en el cual participan 480 atletas de todo el país, considerados como los de mayor proyección de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022.

Entre ellos está el juninense Uriel Muñoz, de la Escuela de Atletismo "Galas de Junín" y quien entrena en nuestra ciudad a las órdenes de Gerardo Héctor González, titular de dicha institución deportiva, destacándose que del Campus toman parte juveniles valores con proyección a futuro, en diferentes disciplinas, como tiro, básquet, kayac, tenis de mesa, golf, equitación, ciclismo, natación, etc.

Luego del éxito del Programa YOG, implementado para Buenos Aires 2018, mediante un proceso de detección y desarrollo de talentos, que resultó en una actuación histórica de la Delegación Argentina, el Cenard, en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Nación y el Comité Olímpico Argentino, han decidido continuar este camino y redoblar la apuesta con la segunda edición del Campus Programa YOG, en el cual los deportistas seleccionados comparten una experiencia olímpica única, focalizada en tres pilares: deportivo, educativo y evaluativo físico-médico.

Varias evaluaciones y capacitaciones

Los profesionales del Laboratorio de Ciencias Aplicadas al Deporte del Cenard realizan además a diario evaluaciones biomédicas generales y específicas para determinar las capacidades de los jóvenes participantes, quienes también participan de actividades educativas fuera de los campos de deporte, en las que aprenden sobre diversos temas, entre ellos valores del olimpismo, nutrición e hidratación, dopaje, trabajo en equipo, mentalidad ganadora y la carrera del deporte de alto rendimiento.

Los entrenadores cuentan con la colaboración de 14 expertos internacionales y se les brinda a los seleccionados capacitaciones generales sobre los siguientes temas: Dopaje e integridad, dictada por la CNAD (Comisión Nacional Antidopaje) y el Ministerio de Justicia, y entrenamiento en etapas juveniles, a cargo de Thomas Patrick (Senior High Performance Manager del New South Wales Institute of Sport, Australia).

Aquellos jóvenes que se destaquen durante el campus, vivirán una gran experiencia de entrenamiento y competencia por el mundo durante las próximas temporadas. Paralelamente, aquellos que no logren el objetivo pasarán a formar parte de la reserva olímpica, con interesantes desafíos que los estimulen a seguir adelante en su carrera deportiva.

El propósito es que, lleguen o no a conformar el equipo olímpico argentino Dakar 2022, todos ellos alimenten las bases del alto rendimiento, transformando el futuro del deporte nacional.

En atletismo, los capacitadores son los entrenadores Omar Da Silva (especialista en pruebas de fondo) y Leonardo Malgor, este último nacido en Uruguay pero radicado desde pequeño en Mar del Plata, donde hace poco recibió la distinción al “Mérito Deportivo” otorgado por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, ya que hasta no hace muchos años, el citado exponente fue atleta con roce internacional, ganando numerosas pruebas en nuestro país y en el exterior.

Malgor: “Dotado para una trayectoria de alto rendimiento”

Consultado por "Democracia" sobre cómo evalúa a Uriel Muñoz, tras los primeros días del Campus, Malgor dijo:

"Veo en Uriel un biotipo con importantes condiciones, para las pruebas de fondo, que son su especialidad, aunque sé que ha trabajado con Gerardo (González) en otras distancias, por ejemplo en pruebas con vallas. Es un chico muy talentoso Muñoz y sabe que en las pruebas de fondo mucho depende de las ganas que tenga a la hora de los entrenamientos. Es disciplinado (Uriel), me contó que entrena al costado de la ruta, que es un ´fanático´ del entrenamiento y, pensando a futuro, sabemos que si sigue en esta senda, va a rendir cada día más".

También Malgor -de 50 años y con una trayectoria destacada como atleta- reconoció que el jovencito enrolado en "Galas de Junín" se encuentra "Dotado para tener en el futuro una trayectoria de alto rendimiento, porque tiene condiciones, personalidad, ganas de aprender y sabe ir acumulando lo que uno le inculca. Yo lo aconsejé, a él y al resto de los participantes del Campus, que confeccionen un cuaderno personal, en el cual día por día vayan anotando sus entrenamientos, la recuperación, las marcas que van logrando, todo lo que vayan haciendo, porque eso es una guía no solo para ellos, sino para sus entrenadores. También les damos sugerencias basadas en nuestra experiencia en competencias y seguimos en contacto permanente con sus entrenadores, en el caso de Uriel con Gerardo González, que sabemos es un apasionado del atletismo y quien cuida mucho a sus dirigidos", completó el uruguayo-marplatense Leonardo Malgor.

En distintos escenarios

En cuanto al Campus Programa YOG del que participa Uriel Muñoz, la Secretaría de Deportes de la Nación dispuso del uso total de las instalaciones del Cenard, que oficia de sede central. Además, se realizan actividades en otros recintos, por ejemplo en Nordelta, el Circuito KDT, Pista de BMX Freestyle (Vicente López), Club Hípico Argentino, Centro Recreativo Nacional (Cerena), Parque Sarmiento, Club Ciudad de Buenos Aires, Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Golf, Instituto Superior de Educación Física N° 1 "Dr. Enrique Romero Brest", el Tiro Federal Argentino, Spirit Kite Beach, Kite Beach San Isidro, Perú Beach, Skatepark, Parque Extremo y Centro Andino Buenos Aires.