Fue presentado el ciclo de charlas "Jugando limpio. El deporte como transmisor de valores"

Con la participación de representantes de diferentes instituciones deportivas, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, presentó el ciclo de charlas titulado "Jugando limpio. El deporte como transmisor de valores", con el objetivo de trabajar junto a los dirigentes, profesores, entrenadores y padres en la formación integral de los chicos y en la erradicación de la violencia.

Durante la presentación, realizada en el Museo Municipal de Arte (MUMA), estuvieron presentes, además, el director de Deportes del Gobierno de Junín, Claudio Yópolo, el presidente del Club Los Miuras, Carlos Tayaldi, el basquetbolista Juan F. "Juanchi Cangelosi", el futbolista profesional de Sarmiento, Ariel Cólzera, y el psicólogo deportivo Rolando Funes, quienes estarán encargados de coordinar y llevar adelante las diferentes charlas.

De esta forma, el Gobierno de Junín busca que los valores que se inculcan en el deporte se trasladen a todos los ámbitos de la vida, respetando a las demás personas y contribuyendo a tener una mejor sociedad.

Petrecca: “Que el otro no sea nuestro enemigo, sino nuestro rival”

"Me produce felicidad iniciar este ciclo de charlas junto a todos ustedes. El objetivo de 'jugar limpio' es jugar, pero hacerlo dentro de las reglas y que el otro no sea nuestro enemigo, sino nuestro rival", afirmó el intendente Pablo Alexis Petrecca, quien luego recordó:

"Tiempo atrás tuvimos la posibilidad de que la Llama Olímpica pase por nuestra ciudad y, más allá de su importancia y del colorido que tuvo la actividad, lo que nos quedó fueron los valores, los valores olímpicos, en definitiva, los valores del deporte".

Luego, el jefe comunal manifestó:

"Buscamos que estas charlas de concientización llamen a la reflexión a los padres, a los profes y a los dirigentes, porque no podemos ver como algo normal que haya hechos de violencia. Por eso queremos destacar los valores del deporte, como la disciplina, el esfuerzo físico, la salud mental, el trabajo en equipo, entre otros", dijo el jefe comunal, quien aprovechó la oportunidad para agradecer el compromiso de los panelistas y los dirigentes que se sumaron a la propuesta.

"Tenemos que decidir en qué sociedad queremos vivir y, claramente, es la de los valores del deporte. Queremos jugar limpio y erradicar todo tipo de violencia en el deporte y en la sociedad. Ese es nuestro objetivo y, por suerte, hay mucha gente comprometida para lograrlo", finalizó Pablo Petrecca.

“Tenemos que respetar y convivir con el otro”, expresó Rolando Funes

Por su parte, Rolando Funes manifestó: "Quienes hemos hecho deportes sabemos el gran placer que nos provoca realizar esta actividad en forma conjunta. Esto nos permite adquirir pautas de comportamiento y respeto por las reglas, para luego poder hacer lo mismo en la sociedad. Tenemos que respetar y convivir con el otro, entre otras cosas, para cultivar algo tan lindo como la amistad. Sabemos que cuando hacemos deportes, los amigos de esa época quedan para siempre. Pero cuando se va por fuera de la ley, estamos hablando de violencia y eso no debe ocurrir".

Carlos Tayaldi: “Tuve ejemplos y maestros”

En tanto, Carlos Tayaldi, presidente de Los Miuras, expresó: "A lo largo de mi vida, pasé por el básquet, jugué al fútbol en Ambos Mundos y terminé en el rugby. Tuve ejemplos y maestros que me enseñaron a respetar al rival y a poner las reglas. Y eso es lo que hacemos con los chicos: les enseñamos a respetar las reglas para ser buenas personas".

Luego, dijo: "Nuestro club les enseña el compañerismo, cómo actuar dentro y fuera de la cancha, y por eso tenemos un compromiso con la sociedad. Tratamos de enseñar todos los valores para que sean buenas personas", agregó y destacó la importancia de "las tres c: casa, colegio y club" en la formación de los chicos. "Por eso hay que hablar con las familias y llegar a ellos para tener una mejor sociedad", opinó.

“Juanchi” Cangialosi: “El esfuerzo tiene que empezar por los padres”

A su turno, Juan F. Cangelosi (“Juanchi”), referente deportivo del básquetbol y de cientos de juninenses, expresó:

"Agradezco a Pablo (Petrecca) y a Claudio (Yópolo) por la invitación y me siento honrado de que quieran escuchar mi punto de vista. Como padre, veo que me cuesta mucho mantener la calma cuando veo jugar a mi hijo. Queremos siempre lo mejor para ellos, pero me di cuenta que es difícil contenerse, por eso el esfuerzo tiene que empezar por los padres, porque lo que transmite el padre, los chicos lo adoptan rápidamente".

Seguidamente, el destacado basquetbolista señaló:

"Como jugador fui aprendiendo muchas cosas y una de las más importantes es que aprendí a respetar las reglas y esto nos sirve para luego manejarnos en la vida. Los chicos tienen que hacer cualquier deporte, porque los ayuda a desarrollarse como personas. Pero como sociedad todavía tenemos mucho por aprender".

Cólzera: “Esto nos tiene que servir a todos"

También tomó la palabra el futbolista profesional Ariel Cólzera, quien inicialmente contó: "Nací en Chaco y tuve una infancia muy dura. Me fui a Buenos Aires y llegué a un mundo diferente como lo es Boca Juniors. Pero el primer valor que me inculcaron fue el estudio, antes de comenzar a entrenar”.

Seguidamente, completó:

“Me costó muchos años aprender algunas cosas y por eso apareció el apodo de ´Loco´, porque me solía enfrentar al árbitro o al técnico. Por eso creo que esto que se está armando ahora, estas charlas, son algo lindo para los chicos. Esto nos tiene que servir a todos", manifestó el actual jugador de Sarmiento de Junín.

Para finalizar, Claudio Yópolo, director de Deportes, sostuvo: "Hoy presentamos estas charlas y la idea es coordinar con los clubes para realizarlas. Tenemos la posibilidad de contar con el licenciado Funes, con Ariel (Cólzera) y ´Juanchi´ (Cangialosi) para que hablen con los chicos. Estas charlas nacieron para que las instituciones las aprovechen y por eso agradecemos la presencia de todos los que están para transmitir los valores del deporte", comentó el titular del área de Deportes del Gobierno de Junín.