Lucia Ferreri competirá en la Copa “Ciudad de Mar del Plata”

La joven nadadora juninense Lucía Ferreri intervendrá el domingo en la competencia internacional de aguas abiertas Copa “Ciudad de Mar del Plata” que se desarrollará en la ciudad balnearia. Se trata de una prueba de 5.400 metros, considerada una de las más importantes de Sudamérica y que contará con la intervención de los mejores nadadores de nuestro país, de Uruguay, Chile, Colombia y Estados Unidos, entre otros países.

En lo que va del año, Ferreri, que apenas tiene 16 años, se adjudicó el primer puesto de la categoría damas en los cruces que se realizaron en la Laguna de Gómez. También en este 2020 obtuvo uno de los logros más importantes de su carrera al imponerse en su categoría en la prueba "Río - Mar" que se desarrolló el sábado 11 de enero en Necochea, por lo cual le valió ser invitada a correr en “La Feliz”.

La joven nadadora de nuestra ciudad es dirigida por el profesor Diego Cuadrado y representa a la Escuela Municipal de Natación y al grupo Predadores de Junín.

Sobre la carrera del domingo, en diálogo con Democracia, Ferreri contó: "Cuando me llamaron no lo podía creer. Es un objetivo que me motiva a seguir entrenando fuerte y estoy con muchas ganas de dar lo mejor de mí en esa carrera. Es una competencia de nivel internacional, la segunda de mi carrera, la primera fue la Río – Mar, así que muy contenta”.