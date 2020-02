El hooker de Jaguares Creevy se lesionó el hombro derecho

El hooker de Los Jaguares, Agustín Creevy, sufrió ayer un golpe en el hombro derecho durante la práctica llevada a cabo por la mañana en las instalaciones de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y estaría en duda su participación para el encuentro del próximo sábado frente a los Reds, de Australia, por la tercera fecha del torneo Super Rugby.

El jugador platense se retiró en la mitad del entrenamiento de Los Jaguares y no pudo finalizar la actividad, lo que de acuerdo a su gravedad lo dejaría fuera del encuentro del próximo sábado y de la próxima gira por Sudáfrica.

El médico de Los Jaguares, Mario Botto, dará a conocer en las próximas horas el parte médico, tras el resultado de la resonancia magnética que determinará el grado de lesión de Creevy y que en caso de no estar presente sería reemplazado por Julián Montoya .

Los Jaguares perdieron ajustadamente el sábado pasado frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda por 26 a 23, encuentro en el que Creevy ingreso en la segunda parte y marcó un try.

La franquicia argentina entrenó ayer en la Casa Jaguares, ubicada en Ingeniero Maschwitz y el entrenador Gonzalo Quesada presentó el probable equipo para el choque del sábado frente a Reds.

En la actividad llevada a cabo ayer regresaron Matías Alemanno, recuperado de un desgarro, Juan Cruz Mallia de un golpe en la cabeza y el wing Bautista Delguy de una molestia muscular.

La probable formación sería la siguiente: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Domingo Miotti y Felipe Ezcurra; Rodrigo Bruni, Marcos Kremer y Tomás Lezana; Lucas Paulos y Guido Petti; Lucio Sordoni, Julián Montoya y Mayco Vivas.

Los Jaguares entrenarán hoy en doble turno a puertas cerradas y el jueves gozarán de su día libre. Tras el partido del sábado, viajarán el domingo a Sudáfrica para dar comienzo a la gira frente a Stormers, Bulls y Sharks.