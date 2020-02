El gran presente del Club Náutico Junín

El Club Náutico Junín atraviesa por un buen momento institucional y deportivo. En material de obras, se están ejecutando reformas edilicias que aportarán mayor comodidad para la gran masa de socios que durante los fines de semana disfruta a pleno del verano en la Laguna de Gómez.

Al mismo tiempo, son varios los deportistas que vienen representando al club de la mejor manera en competencias nacionales e internacionales. Ante este gran presente, el presidente de la comisión directiva, Joaquín Gaude, brindó detalles de la tarea que se viene realizando, habló de los proyectos y remarcó la importancia de trabajar en conjunto para generar un club que sea más cómodo para todos.

- ¿Cómo describiría la actualidad de la institución?

- Bien, muy contentos con el presente, con la temporada de verano que venimos disfrutando y con mucho proyectos que tenemos en carpeta. Siempre estamos tratando de proyectar para mejorar las instalaciones y para el bienestar de los socios. Queremos un club que sea más cómodo para todos. La idea siempre es apostar a lograr mejoras.

- ¿Cómo viene el tema obras?

- En pocos días vamos a estar terminando una obra que para nosotros es muy significativa y es la ampliación de la guardería de lanchas. Se agrandó el galpón principal y donde había 170 embarcaciones ahora entrarán 200. Nos costó mucho pero creíamos que era importante concretarla y por suerte en unos diez días, aproximadamente, vamos a estar terminando con los trabajos. La verdad es que la guardería está repleta de embarcaciones y eso marca el crecimiento que ha tenido el club.

- ¿Cómo es la relación con los socios?

- Muy buena, desde el primer momento tratamos de estar atentos a las inquietudes y en la medida de lo posible ir respondiendo con hechos concretos. Algo importante que tenemos para destacar es que hemos trabajado mucho en el tema de las redes sociales y eso nos ha dado resultados inmediatos. La comunicación sabemos que ha cambiado muchísimo y es por eso que a través del trabajo que hemos hecho en las redes hemos podido comunicar de una manera distinta el trabajo que venimos haciendo. Hoy tenemos socios de Salto, Pergamino, Rojas, Arrecifes, Lincoln, Chivilcoy. Y son socios que dejan sus embarcaciones en el club para los fines de semana venir y disfrutar del hermoso espejo de agua que tenemos.

- ¿Cómo ve la temporada de verano en la laguna?

- Bien, veo que los chicos realmente la disfrutan mucho. Se genera un lindo ambiente familiar y noto que la gente elige mucho venir los fines de semana a la laguna. En el club tenemos una concurrencia tremenda. En este último mes habremos tenido unas diez embarcaciones nuevas y todas de gran porte. Eso también nos pone muy contentos porque sentimos que nos eligen para disfrutar de la laguna.

- El club también viene siendo reconocido por logros deportivos. ¿Cómo se trabaja en este aspecto?

- Es el resultado de muchos años de trabajo. La escuela de optimist es la base de este trabajo, donde se les enseña a chicos de seis y siete años los primeros pasos en la navegación. Es un pequeño aporte que hace el club al deporte. La comisión directiva que presido, en gran parte está conformada por padres de chicos que asisten a la escuelita. Eso creo que ha potenciado al crecimiento que ha tenido la escuelita en este tiempo. Parte de las obras que se están haciendo están destinadas a mejorar la escuelita; por ejemplo, hemos hecho un aula completamente nueva para las clases teóricas de los chicos y también una guardería para sus embarcaciones. Y también estamos haciendo una guardería para los barcos que son un poco más grandes.

- A veces los logros deportivos hacen que se descubra el trabajo que se viene realizando desde hace años.

- Sí, la verdad que en lo deportivo a veces es así. Nosotros tenemos a representantes como Francisco Guaragna que es noticia permanentemente por sus logros nacionales y también internacionales. También tenemos que destacar el gran desempeño de Marcos y Manuel Weinberg e Iván Sastre, quienes hace poco compitieron en una regata internacional (Rolex Circuito Atlántico Sur 2020), ganaron en su categoría y terminaron terceros en la general. Y es un mérito enorme porque estos deportistas pasaron de navegar en la laguna al rio y al mar abierto directamente. Fue una alegría enorme para todos.

- Los más chicos también están siendo protagonistas.

- Sí, justamente en estos momentos tenemos un grupo que está compitiendo en Mar del Plata. En este sentido tratamos de no hacer mucho hincapié en los resultados, sino de inculcar el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo. Lo importante es que los chicos disfruten. Estos chicos que están en Mar del Plata tienen diez, once años y están navegando a mar abierto. Así que es un orgullo enorme para todos nosotros.



- ¿Se está dando una nueva apertura del club hacia la sociedad?

- Sí, un poco esa fue la idea desde el comienzo. Hemos avanzando bastante, por ejemplo, en las últimas semanas vinieron a visitarnos muchos chicos de las colonias. La idea es mostrar lo que se hace en el club y principalmente los deportes que se practican ya que no son muy conocidos. Algunos chicos se han animado inclusive a navegar con algunos de nuestros timoneles y la verdad es que hemos visto el entusiasmo que demuestran. Ojalá que algunos de estos chicos que nos han visitado se puedan sumar en algún momento a nuestra escuelita. Esa es la intención.

- ¿Qué lugar ocupa en el crecimiento institucional la relación con el municipio?

- Nos han ayudado y de nuestra parte colaboramos en lo que podemos. Tuvimos una buen relación desde el principio. Con Daniel Pueyo hemos trabajado mucho y ahora con Claudio Yópolo hemos arrancado con una buena relación. Siempre nos han atendido muy bien y tenemos una relación institucional muy buena. Somos un club como cualquier otro y quizás el único problema es que estamos un poquito lejos de la ciudad, a diez kilómetros de distancia. Por ahí hay mucha gente que cree otra cosa, pero, por ejemplo, la escuelita de optimist tiene costo de casi cero para los chicos. Tenemos barcos propios y los chicos pueden hacer pruebas gratuitas. Así que la invitación está hecha y las puertas están abiertas.