Guaragna: “Tengo la ilusión de poder dar el golpe en Australia y hacer un gran mundial”

Como informó “Democracia”, el santafecino de Rufino -y juninense “por adopción”-, Francisco Guaragna Rigonat, logró el segundo puesto y medalla de plata en el Hempel World Cup Series Miami 2020 de náutica.

Luego de cuatro días de regatas en Estados Unidos, el argentino logró la segunda posición en clase Laser y subió al podio junto al ganador de la competencia internacional, el peruano Stéfano Peschiera (medalla de oro) y a Enrique José Arathoon Pacas, de El Salvador, quien se quedó con la medalla de bronce.

Consultado por colegas de la página oficial de la Federación Argentina de Yackting, “Pancho” Guaragna comentó sobre su preparación previa para esta competencia, señalando al respecto:

“Hice una buena pretemporada en Mar del Plata, de la mano de nuestro entrenador Nicolás Shargorodsky y de Matías Galardi, tanto para la World Cup de Miami como para el campeonato mundial en Australia (se realiza esta semana). Son campeonatos largos, de muchos días de competencia, y hay que estar preparados para cualquier condición, así que en eso se basó la pretemporada”.

En relación a las expectativas con las que llegó a Miami, Guaragna Rigonat expresó:

“En esta World Cup quería hacer Medal Race. La última vez que competí en Miami no tuve un buen resultado entonces volví con el objetivo de hacer una mejor regata. Con el correr de los días me fui dando cuenta de que había grandes chances de medalla, pero jamás imaginé llegar a la Medal.

Race primero, con seis puntos de ventaja. Sobre el final de la Medal se me escapó el primer puesto por algunas penalidades, pero hice lo mejor que pude, así que estoy contento por el rendimiento”, señaló el representante del Club Náutico Junín tras lograr el segundo puesto.

Cómo juega la presión

Consultado sobre cómo hace para que la presión no le juegue en contra en un campeonato tan largo, el laserista rufinense/juninense comentó:

“Fue una semana intensa, las condiciones difíciles e inestables hacían que esté un poco más tenso, pero traté de tomarlo con naturalidad y estar tranquilo, sobre todo los últimos tres días. Allí ya estaba liderando y tenía que ser prolijo en las regatas; estar descartando un quinto puesto, me dio un margen también para poder arriesgar un poco de más en cada regata, lo que después hizo que me consolide en la general. Fue una gran experiencia en lo personal, especialmente con respecto a lo psicológico, ya que me sirvió de entrenamiento.”

Tras ello, agregó: “Me llevo de este campeonato la experiencia de haber corrido una Medal Race de la World Sailing. Es un gran show, que nunca había vivido desde adentro y, la verdad, fue algo increíble. Me llevo el respeto de mis rivales, ya que la mayoría se acercó a felicitarme en el final y creo que esa es una de las cosas más difíciles de lograr en cualquier deporte”.

Finalmente, “Pancho” habló de su esperanza de poder representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al expresar:

“En esta temporada, voy a seguir trabajando como lo hice en 2019. El haber clasificado a la Argentina a los Juegos Olímpicos y quedar 14° del mundo fue un gran golpe anímico y una motivación para todo lo que viene. Si bien no está definido quién será el representante de nuestro país en Tokio 2020, tengo la ilusión de poder dar el golpe en Australia y hacer un gran mundial nuevamente”, cerró Guaragna Rigonat.